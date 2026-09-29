Με μια διαφορετική εμφάνιση από αυτές που μας έχει συνηθίσει, ο Στέφανος Κασσελάκης βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην πρεμιέρα του «Cash or Trash» με τη Δέσποινα Μοιραράκη. Ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» πήρε μέρος στο δημοφιλές παιχνίδι δημοπρασιών του Star, φέρνοντας μαζί του αντικείμενα που ανήκαν στη μητέρα του, τα οποία πέρασαν από τη διαδικασία εκτίμησης και δημοπρασίας.

Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχθηκε τον Στέφανο Κασσελάκη στο πλατό του «Cash or Trash», παρουσιάζοντάς τον με μια αναφορά στην πολιτική του διαδρομή. «Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν καλεσμένο που πριν από μερικά χρόνια τάραξε τα νερά της πολιτικής σκηνής. Πρόεδρέ μου, σε ευχαριστώ πολύ», είπε η παρουσιάστρια, καλωσορίζοντας τον καλεσμένο της. Ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε με χιούμορ στην εισαγωγή της, λέγοντας: «Με φύτεψε η CIA».

Εξηγώντας τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να συμμετάσχει στην εκπομπή, ο Στέφανος Κασσελάκης αποκάλυψε ότι τα αντικείμενα που έφερε μαζί του ανήκαν στη μητέρα του και θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό: «Φέρνω αυτά τα ασημικά της μητέρας μου για το “Γίνε Άνθρωπος”, έναν οργανισμό που στηρίζει γυναίκες που αντιμετωπίζουν έμφυλη βία, καθώς και μητέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους από γυναικοκτονίες», ανέφερε.

«Έχω δύο γάμους, στον πρώτο γάμο κακοποιήθηκα πολύ σκληρά. Τις στηρίζω αυτές τις γυναίκες» εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια.

Τα αντικείμενα που έφερε ο Στέφανος Κασσελάκης στην εκπομπή ήταν μια γαλατιέρα και μια ζαχαριέρα του οίκου Mappin & Webb, καθώς και ένα εργαλείο για κρασί και σαμπάνια του οίκου Κριστόφλ. Ο εκτιμητής του «Cash or Trash», Θάνος Λούδος, ανέλαβε να παρουσιάσει την ιστορία τους και να καθορίσει την αξία τους, εκτιμώντας ότι μπορούν να φτάσουν τα 1.000 ευρώ, με πιθανότητα να αποφέρουν ακόμη μεγαλύτερο ποσό στη δημοπρασία.



«Ο οίκος Mappin & Webb ιδρύθηκε τον 18ο αιώνα στο Σέφιλντ και από το 1897 με βασιλικό διάταγμα είναι υπεύθυνος για να “περιποιείται” τα βασιλικά κοσμήματα. Τα αντικείμενα αυτά είναι επάργυρα, δεν έχει αξία σαν υλικό. Η εκτίμησή μου είναι 1.000 ευρώ αλλά πιστεύω ότι μπορείς να πάρεις περισσότερα γιατί είναι ευπώλητα λόγω της παρουσίας τους».

«Θα τους αναγκάσω να βάλουν τα χέρια στην τσέπη», ήταν το σχόλιο του Στέφανου Κασσελάκη.

«Είμαι σκληρός διαπραγματευτής»

Η παρουσία του Στέφανου Κασσελάκη στο «Cash or Trash» προκάλεσε έκπληξη στους υποψήφιους αγοραστές, με τη Νάντια Μπέλε να αποκαλύπτει μάλιστα μια κοινή τους ημερομηνία: «Έχουμε γενέθλια την ίδια ημέρα».

Η διαδικασία της δημοπρασίας ξεκίνησε με τις προσφορές να διαμορφώνονται αρχικά στα 200 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε την απογοήτευση του Στέφανου Κασσελάκη. Ωστόσο, ορισμένοι από τους υποψήφιους αγοραστές ξεκαθάρισαν από την αρχή πως, πέρα από το ποσό της τελικής συμφωνίας, ήταν διατεθειμένοι να προσφέρουν επιπλέον χρήματα στον οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος».

«Είμαι σκληρός διαπραγματευτής για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες», είπε χαρακτηριστικά ο Στέφανος Κασσελάκης, συνεχίζοντας τη διαπραγμάτευση. Τελικά, η συμφωνία έκλεισε στα 300 ευρώ με την Άννα-Μαρία Ρογδάκη, με τον ίδιο να ζητά από τους τρεις αγοραστές που είχαν προσφερθεί να ενισχύσουν τον οργανισμό επιπλέον του ποσού της δημοπρασίας να προσθέσουν από 50 ευρώ ο καθένας.

«Έχουμε συμφωνία, αν βάλετε 50 ευρώ ο καθένας παραπάνω», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης, αποσπώντας τελικά το «ναι» και από τους τρεις αγοραστές.

Έτσι, από τις επιπλέον προσφορές συγκεντρώθηκαν 150 ευρώ, τα οποία προστέθηκαν στα 300 ευρώ που έδωσε η Άννα-Μαρία Ρογδάκη για την αγορά των ασημικών. Στη συνέχεια, ο Στέφανος Κασσελάκης πρόσθεσε από την πλευρά του ακόμη 1.550 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που διατέθηκε στον οργανισμό «Γίνε Άνθρωπος» στα 2.000 ευρώ.