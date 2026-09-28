Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το φιλόδοξο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών μεταναστών (return hubs) εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός έθεσε ως βασικό στόχο τη λειτουργία του πρώτου κέντρου επιστροφής σε χώρα της Αφρικής κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας.

Η ελληνική πρόταση, την οποία αποδέχθηκε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζεται επίσημα στο Συμβούλιο υπουργών στο Λουξεμβούργο. Στο περιθώριο της συνόδου συνεδριάζει ο σκληρός πυρήνας των πέντε κρατών-μελών που πρωτοστατούν στην πρωτοβουλία: η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία και η Αυστρία.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης, η χώρα υποδοχής στην Αφρική έχει ήδη επιλεγεί, αν και η επίσημη ανακοίνωση εκκρεμεί για διπλωματικούς λόγους. Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει ότι όσοι μετανάστες δεν δικαιούνται άσυλο θα μεταφέρονται σε αυτές τις δομές εκτός ΕΕ μέχρι να ολοκληρωθεί η επαναπροώθησή τους στις χώρες καταγωγής.

«Σε στιγ­μές κρί­σης θα πρέ­πει να λαμ­βά­νο­νται μέτρα εκτός του συ­νη­θι­σμέ­νου πλαι­σί­ου», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύ­ρης, πε­ρι­γρά­φο­ντας ένα πλαί­σιο αυ­ξη­μέ­νης επι­τή­ρη­σης, ανα­στο­λής της δια­δι­κα­σί­ας ασύ­λου και άμε­σων επι­στρο­φών σε περίπτωση που δια­πι­στώ­νε­ται ερ­γα­λειο­ποί­η­ση και μα­ζι­κές ροές. Όπως συνέχισε, σε τέ­τοιες πε­ρι­πτώ­σεις «όχι απλώς δεν θα πρέ­πει να εξε­τά­ζε­ται το αί­τη­μα ασύ­λου, αλλά να εκ­δί­δε­ται απευ­θεί­ας πράξη επι­στρο­φής και να πραγ­μα­το­ποιεί­ται άμεση επι­στρο­φή».

Παράλληλα, η Αθήνα πιέζει για την άμεση ενεργοποίηση έκτακτων μηχανισμών στήριξης σε περιπτώσεις μεταναστευτικής κρίσης ή εργαλειοποίησης των ροών.



Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι συμβατικές μέθοδοι δεν επαρκούν πλέον για την αντιμετώπιση των πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα, καθιστώντας τις επιστροφές σε τρίτες χώρες κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής.