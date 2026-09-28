Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το φιλόδοξο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών μεταναστών (return hubs) εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός έθεσε ως βασικό στόχο τη λειτουργία του πρώτου κέντρου επιστροφής σε χώρα της Αφρικής κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας.

Η ελληνική πρόταση, την οποία αποδέχθηκε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζεται επίσημα στο Συμβούλιο υπουργών στο Λουξεμβούργο. Στο περιθώριο της συνόδου συνεδριάζει ο σκληρός πυρήνας των πέντε κρατών-μελών που πρωτοστατούν στην πρωτοβουλία: η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία και η Αυστρία.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης, η χώρα υποδοχής στην Αφρική έχει ήδη επιλεγεί, αν και η επίσημη ανακοίνωση εκκρεμεί για διπλωματικούς λόγους. Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει ότι όσοι μετανάστες δεν δικαιούνται άσυλο θα μεταφέρονται σε αυτές τις δομές εκτός ΕΕ μέχρι να ολοκληρωθεί η επαναπροώθησή τους στις χώρες καταγωγής.

«Σε στιγ­μές κρί­σης θα πρέ­πει να λαμ­βά­νο­νται μέτρα εκτός του συ­νη­θι­σμέ­νου πλαι­σί­ου», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύ­ρης, πε­ρι­γρά­φο­ντας ένα πλαί­σιο αυ­ξη­μέ­νης επι­τή­ρη­σης, ανα­στο­λής της δια­δι­κα­σί­ας ασύ­λου και άμε­σων επι­στρο­φών σε περίπτωση που δια­πι­στώ­νε­ται ερ­γα­λειο­ποί­η­ση και μα­ζι­κές ροές. Όπως συνέχισε, σε τέ­τοιες πε­ρι­πτώ­σεις «όχι απλώς δεν θα πρέ­πει να εξε­τά­ζε­ται το αί­τη­μα ασύ­λου, αλλά να εκ­δί­δε­ται απευ­θεί­ας πράξη επι­στρο­φής και να πραγ­μα­το­ποιεί­ται άμεση επι­στρο­φή».

Παράλληλα, η Αθήνα πιέζει για την άμεση ενεργοποίηση έκτακτων μηχανισμών στήριξης σε περιπτώσεις μεταναστευτικής κρίσης ή εργαλειοποίησης των ροών.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι συμβατικές μέθοδοι δεν επαρκούν πλέον για την αντιμετώπιση των πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα, καθιστώντας τις επιστροφές σε τρίτες χώρες κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής.