Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το φιλόδοξο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία κέντρων επιστροφών μεταναστών (return hubs) εκτός ευρωπαϊκών συνόρων, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός έθεσε ως βασικό στόχο τη λειτουργία του πρώτου κέντρου επιστροφής σε χώρα της Αφρικής κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας.
Η ελληνική πρόταση, την οποία αποδέχθηκε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, παρουσιάζεται επίσημα στο Συμβούλιο υπουργών στο Λουξεμβούργο. Στο περιθώριο της συνόδου συνεδριάζει ο σκληρός πυρήνας των πέντε κρατών-μελών που πρωτοστατούν στην πρωτοβουλία: η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία και η Αυστρία.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Πλεύρης, η χώρα υποδοχής στην Αφρική έχει ήδη επιλεγεί, αν και η επίσημη ανακοίνωση εκκρεμεί για διπλωματικούς λόγους. Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει ότι όσοι μετανάστες δεν δικαιούνται άσυλο θα μεταφέρονται σε αυτές τις δομές εκτός ΕΕ μέχρι να ολοκληρωθεί η επαναπροώθησή τους στις χώρες καταγωγής.
«Σε στιγμές κρίσης θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα εκτός του συνηθισμένου πλαισίου», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πλεύρης, περιγράφοντας ένα πλαίσιο αυξημένης επιτήρησης, αναστολής της διαδικασίας ασύλου και άμεσων επιστροφών σε περίπτωση που διαπιστώνεται εργαλειοποίηση και μαζικές ροές. Όπως συνέχισε, σε τέτοιες περιπτώσεις «όχι απλώς δεν θα πρέπει να εξετάζεται το αίτημα ασύλου, αλλά να εκδίδεται απευθείας πράξη επιστροφής και να πραγματοποιείται άμεση επιστροφή».
Παράλληλα, η Αθήνα πιέζει για την άμεση ενεργοποίηση έκτακτων μηχανισμών στήριξης σε περιπτώσεις μεταναστευτικής κρίσης ή εργαλειοποίησης των ροών.
Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι οι συμβατικές μέθοδοι δεν επαρκούν πλέον για την αντιμετώπιση των πιέσεων στα εξωτερικά σύνορα, καθιστώντας τις επιστροφές σε τρίτες χώρες κεντρικό πυλώνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής.