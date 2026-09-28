Στο επίκεντρο της συζήτησης για την επόμενη ημέρα της κυβέρνησης και το ενδεχόμενο μιας τρίτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη παρεμβαίνει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, επιχειρώντας να θέσει το πλαίσιο μέσα από το οποίο, όπως υποστηρίζει, πρέπει να αξιολογείται μια κυβερνητική πορεία.

Με ανάρτησή του, ο κ. Σκέρτσος θέτει το ερώτημα «πότε μια κυβέρνηση είναι πραγματικά χρήσιμη για μια χώρα» και απαντά ότι το βασικό κριτήριο δεν είναι ο χρόνος παραμονής στην εξουσία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιείται ο πολιτικός χρόνος και η κατάσταση στην οποία παραδίδεται η χώρα.

«Η πολιτική σταθερότητα αποκτά αξία όταν μετατρέπεται σε συσσωρευμένη πρόοδο», αναφέρει χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της επιχειρηματολογίας του.

Το παράδειγμα των μακρόχρονων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων

Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρεται σε ευρωπαϊκές περιπτώσεις ηγετών που παρέμειναν για μεγάλα χρονικά διαστήματα στην εξουσία, όπως ο Χέλμουτ Κολ και η Άνγκελα Μέρκελ στη Γερμανία, ο Τόνι Μπλερ στη Βρετανία, ο Φελίπε Γκονθάλεθ στην Ισπανία και ο Μαρκ Ρούτε στην Ολλανδία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αξιολόγηση μιας κυβέρνησης δεν μπορεί να βασίζεται σε έναν μόνο δείκτη, αλλά πρέπει να εξετάζει συνολικά την οικονομία, την απασχόληση, το δημόσιο χρέος και την εξέλιξη των εισοδημάτων.

Το επιχείρημα που αναπτύσσει είναι ότι η διάρκεια μιας διακυβέρνησης αποκτά πολιτικό νόημα μόνο όταν συνοδεύεται από μετρήσιμα αποτελέσματα.

Οι δείκτες που επικαλείται για την περίοδο 2019-2025

Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο κ. Σκέρτσος παρουσιάζει στοιχεία για την περίοδο από το 2019 έως το 2025, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει καταγράψει σημαντική βελτίωση σε βασικούς οικονομικούς δείκτες.

Όπως αναφέρει, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε περίπου κατά 11%, ενώ το κατά κεφαλήν εισόδημα ενισχύθηκε περίπου κατά 13%.

Παράλληλα, σημειώνει ότι η ανεργία μειώθηκε περισσότερο από 50%, ενώ το δημόσιο χρέος υποχώρησε από το 183,7% του ΑΕΠ το 2019 στο 146,6% το 2025.

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν, σύμφωνα με τον υπουργό, μέρος μιας συνολικής εικόνας οικονομικής μεταβολής που συνδέεται με την κυβερνητική πολιτική.

Άμυνα, ψηφιακό κράτος και θεσμοί

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ. Σκέρτσος στον τομέα της άμυνας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα ενίσχυσε σημαντικά τις στρατιωτικές της δυνατότητες, διεύρυνε τις στρατηγικές της συνεργασίες και αναβάθμισε τον ρόλο της στην περιοχή.

Παράλληλα, αναφέρεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, με σημείο αναφοράς το gov.gr, το οποίο, όπως επισημαίνει, διαθέτει πλέον περισσότερες από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες.

Για το κράτος δικαίου, ο υπουργός επικαλείται τη μείωση των συστάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την Ελλάδα από επτά σε τέσσερις, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες που χρειάζονται αντιμετώπιση.

Υγεία και μεταρρυθμίσεις στην καθημερινότητα

Στην ανάρτησή του ο κ. Σκέρτσος αναφέρεται και στις αλλαγές στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Μεταξύ άλλων, υπογραμμίζει τη σημασία των προληπτικών εξετάσεων, του προσωπικού γιατρού, της αναβάθμισης νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, αλλά και της χρήσης ψηφιακών εργαλείων που, όπως αναφέρει, διευκολύνουν την πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Η αναφορά αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια της κυβέρνησης να παρουσιάσει τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της ως μια διαδικασία αλλαγών που επηρεάζουν την καθημερινότητα.

«Ο χρυσός κανόνας» μιας χρήσιμης διακυβέρνησης

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο υπουργός Επικρατείας περιγράφει τον «χρυσό κανόνα» μιας χρήσιμης κυβέρνησης, όπως τον αντιλαμβάνεται:

να παραδίδει μια ισχυρότερη οικονομία, περισσότερες θέσεις εργασίας, καλύτερα εισοδήματα, μικρότερο χρέος, περισσότερες επενδύσεις, αποτελεσματικότερο κράτος, ισχυρή άμυνα και καλύτερους θεσμούς.

«Γιατί τελικά σταθερότητα δεν σημαίνει στασιμότητα. Σημαίνει να μετατρέπεις τον πολιτικό χρόνο σε οικονομική και κοινωνική πρόοδο για μια χώρα πιο ανθεκτική, ισχυρή και δίκαιη από αυτήν που παραλάβαμε», καταλήγει.

Η παρέμβαση του Άκη Σκέρτσου έρχεται σε μια περίοδο όπου η συζήτηση για την πολιτική συνέχεια της κυβέρνησης έχει ανοίξει, με το Μέγαρο Μαξίμου να επιχειρεί να συνδέσει τη συζήτηση για το μέλλον με τον απολογισμό της κυβερνητικής πορείας από το 2019 μέχρι σήμερα.