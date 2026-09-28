Ο Αλέξης Τσίπρας παρέστη στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) και παρουσίασε τις πέντε δεσμεύσεις του προς τον επιχειρηματικό κόσμο.

Στην αρχή της τοποθέτησής του, ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε πως δεν προσήλθε για να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήρθα σήμερα εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό, σε ό,τι αφορά τη μικρή και τη μεσαία επιχειρηματικότητα, το έχει αναλάβει και το κάνει καλύτερα η ίδια η κυβέρνηση». Όπως εξήγησε, η σημερινή πολιτική ηγεσία έχει αποκλείσει τις ΜμΕ από τον τραπεζικό δανεισμό και τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου μόλις το 6% των επιχειρήσεων επωφελήθηκε από το δανειακό σκέλος.

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε πέντε βασικές δεσμεύσεις προς τον επιχειρηματικό κόσμο: Πρώτον, τον απεγκλωβισμό των δυναμικών κυττάρων καινοτομίας. Δεύτερον, την ανατροπή του αποκλεισμού των μικρομεσαίων από τις κρατικές προμήθειες, τους κλειστούς διαγωνισμούς και τα καρτέλ. Τρίτον, τη σταδιακή δημιουργία νέων χρηματοδοτικών θεσμών. Τέταρτον, την ενίσχυση της αγοράς και της καταναλωτικής δύναμης, και πέμπτον, την αυστηρή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων.

«Το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, υπενθυμίζοντας στον επιχειρηματικό κόσμο την πορεία της διακυβέρνησής του: «Ξέρετε, εγώ ήμουν ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια και αποκατέστησε την αξιοπιστία της στις αγορές».

Βασικό μέρος του σχεδίου αποτελεί η ίδρυση του Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης ως νέας επενδυτικής μηχανής με πρωτογενή κεφάλαια 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως (12 δισ. στην τετραετία). Οι πόροι αυτοί θα προέλθουν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων και την ανακατεύθυνση των κεφαλαίων της Golden Visa (1 δισ. ευρώ ετησίως), εξασφαλίζοντας με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων συνολική επενδυτική ισχύ που μπορεί να αγγίξει τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης» ανέπτυξε ένα πλέγμα δέκα εργαλείων στήριξης, που περιλαμβάνει την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, την κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις, νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές με διαγραφή προσαυξήσεων, καθώς και τη δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% με την ανάκτηση του στρατηγικού δημοσίου ρόλου της ΔΕΗ.