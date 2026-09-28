Η Μαρία Γρατσία σχολίασε την αποκάλυψη του Άδωνι Γεωργιάδη για τη Μαρία Καρυστιανού, ότι δηλαδή «είναι μέσα στα ευρήματα του Medwatch και ελέγχεται, όπως όλοι».

Μιλώντας στο OPEN, η συνεργάτης της Μαρίας Καρυστιανού χαρακτήρισε καλοδεχούμενο τον έλεγχο, προσθέτοντας πως «θα πρέπει να αφορά όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, όπου, όπως έχουμε πει επανειλημμένα, υπάρχουν μηνύσεις για κακουργήματα, οι οποίες δεν ερευνώνται και εξ αυτού του λόγου δεν διώκονται οι πολιτικοί και δεν τιμωρούνται».

Επίσης, είπε ότι η Μαρία Καρυστιανού «ασκεί νομιμότατα το ιατρικό επάγγελμα, δεν έχει ανακύψει κανένα πρόβλημα στην επαγγελματική της σταδιοδρομία, δεν έχει ενεργήσει οτιδήποτε το οποίο είναι παράτυπο ή παράνομο, θα ελεγχθεί κι η άδειά της και όποιος εξοπλισμός είναι στο ιατρείο της, άρα δεν υπάρχει κανένα ζήτημα από τη δική μας πλευρά».

Επιπλέον, ζήτησε από τον Υπουργό Υγείας «να μας πει για ποιο μηχάνημα μιλάει και να πει από πού το γνωρίζει γιατί διαδίδει κάποιες πληροφορίες στο κοινό και γνωρίζει τις συνέπειες. Να μας πει, λοιπόν, από πού το γνωρίζει συγκεκριμένα το μηχάνημα βιοανάδρασης το οποίο και αριθμητικά προσδιόρισε ότι είναι ένα. Να μας πει πώς το γνωρίζει, εάν έχει γνώση από τον Ιατρικό Σύλλογο ή από κάποια άλλη πηγή».

Στη συνέχεια, ζήτησε «από τον κ. Γεωργιάδη αύριο, όπως είπε για την κα Καρυστιανού, έτσι να παραθέσει εγγράφως και θεσμικά το Υπουργείο τη λίστα με όλα τα ιατρεία και τις κλινικές που έχουν εντοπιστεί μέσω του Medwatch. Διαφορετικά, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια στοχευμένη, όπως πάντα, κίνηση σε βάρος της Μαρίας Καρυστιανού».