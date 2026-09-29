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Η μεγάλη σύσκεψη στο Μαξίμου

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από την κυβέρνηση και την επιστροφή του πρωθυπουργού από τις ΗΠΑ, ο οποίος δεν βρήκε και ήρεμη κατάσταση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έμαθα προήδρευσε μεγάλης σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου όπου συζητήθηκαν πολλά θέματα κυρίως όσα καίνε την κυβέρνηση και στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των αυριανών ανακοινώσεων για τα καύσιμα. Μου είπε καλή πηγή ότι είχε πλήρη ενημέρωση και για όσα έχουν ειπωθεί δημόσια από στελέχη της ΝΔ και τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει σχετικά με την ακρίβεια, τις δηλώσεις περί αλαζονείας και καλαμοκαβαλάρηδων.

Σφίγγει λουριά σε υπουργούς και υφυπουργούς ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός θα συνεχίζει να βγαίνει από το Μέγαρο Μαξίμου και σήμερα θα είναι στον Ασπρόπυργο, δείχνοντας ότι δεν θα σταματήσει καθόλου έως τις εκλογές. Είναι αποφασισμένος όμως όπως έμαθα να σφίξει τα λουριά σε υπουργούς και υφυπουργούς, ενώ θα στείλει και μηνύματα σχετικά με όσα ακούστηκαν περί καλαμιών, αλαζονείας.

Άδωνις κατά Σαμαρά

Ως αναπόφευκτη εξέλιξη εκλαμβάνουν όλο και περισσότερα κεντρικοί υπουργοί την ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Μπορεί ακόμα ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός να μην έχει αποφασίσει πότε θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, αλλά πολλοί υπουργοί και βουλευτές βγαίνουν απέναντί του, ακόμα και όσοι εντάχθηκαν στη ΝΔ την εποχή της προεδρίας του. Ένας από αυτούς είναι και ο Άδωνις Γεωργιάδης που είπε χθες στον ΣΚΑΪ ότι σε συναισθηματικό επίπεδο, το να δει τον Αντώνη Σαμαρά ως πολιτικό του αντίπαλο τον θλίβει πολύ. Όμως, τόσο ο ίδιος, όπως μαθαίνω, αλλά και άλλοι που ήταν υπουργοί του, όπως ο Μάκης Βορίδης, θα βγουν απέναντί του και θα τον αντιμετωπίσουν όπως όλους τους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ.

Η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά και ο συμβολισμός

Τηλεφώνησα σε πρώην υπουργό που θα είναι στο νέο σχήμα του Αντώνη Σαμαρά και με διαβεβαίωσε ότι προχωράνε όλα βάσει σχεδίου, αν και μου είπε το κλασσικό: «Όλα στην ώρα τους». Όταν ρώτησα αυτό τι σημαίνει, μου εξήγησε ότι εάν δεν υπάρξει λόγος να γίνουν ανακοινώσεις γρήγορα, να μην αποκλείσω το νέο κόμμα να εμφανιστεί εκεί προς τα τέλη Νοεμβρίου, όταν και ο Σαμαράς είχε κερδίσει τις εσωκομματικές εκλογές με βασικό αντίπαλο την Ντόρα Μπακογιάννη και έγινε αρχηγός της ΝΔ. «Πολύ αργά δεν είναι;» ρώτησα για να εισπράξω την απάντηση: «Σιγά μην τρέξουμε και ανοίξουμε τα χαρτιά μας».

Το βιβλίο της Ντόρας

Και λόγω της αναφοράς στην Ντόρα Μπακογιάννη να αναφέρω ότι το βιβλίο της είναι έτοιμο και θα έχει πολύ ενδιαφέρον όπως μου είπε καλή πηγή. Και έμαθα ότι θα έχει και αναφορές στην εσωκομματική αναμέτρηση του 2009 και την ήττα της από τον Αντώνη Σαμαρά. Όμως ένα πονηρός νεοδημοκράτης που το συζητούσαμε χθες μου είπε, το ενδιαφέρον όμως θα είναι εάν γράφει τι έγινε το βράδυ της 29ης Νοεμβρίου όταν έχασε τις εκλογές που πήγε να αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα στη Ρηγίλλης, αλλά τελικά το αποδέχθηκε. Γύρω από αυτή τη βραδιά υπάρχει μεγάλο μυστήριο!

Πού το πάει ο Βλάχος;

Ρώτησα κεντρικά αλλά και περιφερειακά για τον γαλάζιο βουλευτή Γιώργο Βλάχο ο οποίος «σφάχτηκε» στη Βουλή με τον υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο. Οι τόνοι ανέβηκαν πολύ και επί προσωπικού θα έλεγε κανείς με τον γαλάζιο βουλευτή να είναι πιο επικριτικός και από την Κωνσταντοπούλου. Οπότε αβίαστα μου ήρθε το ερώτημα: Πάει προς Σαμαρά μεριά; Για να πάρω μια απάντηση που εξέπληξε κι εμένα. Πιο πολύ σπίτι του θέλει να πάει παρά στο Σαμαρά, μου είπαν. Η κόντρα έγινε με αφορμή τους συνεπείς δανειολήπτες μετά από ερώτηση του βουλευτή ο οποίος καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι έχει χάσει επαφή με τα ευρύτερα κοινωνικά ακροατήρια.

Ο Τσίπρας, το νέο μνημόνιο και οι μνήμες του παλιού

Το να μιλά ο Αλέξης Τσίπρας για ένα νέο μνημόνιο θα μπορούσε να πει κανείς ότι δείχνει την ένδεια προτάσεων και αντιπολιτευτικού λόγου και ότι επιχειρεί να αναβιώσει έστω και άτσαλα τα διλήμματα που τον έφεραν στην εξουσία. Μόνο που αυτή η τακτική ξυπνά μνήμες και ο ίδιος παίρνει απαντήσεις που μάλλον δεν του πολυαρέσουν. Μεριμνά γι’ αυτό ο Παύλος Μαρινάκης που δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Έτσι στα περί «νέου μνημονίου» που ρίχνει στον πολιτικό του λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, έστω και αν προηγείται ως παρομοίωση το «σαν», έδωσε για μια ακόμη φορά μια ηχηρή απάντηση υπενθυμίζοντας το τρίτο και αχρείαστο μνημόνιο που έφερε ο Αλέξης Τσίπρας με ένα επιπλέον κόστος 120 δισ. ευρώ, τους φόρους που επέβαλε, την αύξηση της προκαταβολής φόρου στο 100% και πολλά άλλα. «Είναι σαφές» τόνισε ο εκπρόσωπος «ότι το rebranding, με απλά ελληνικά είναι, προσπαθώ να ξαναγράψω την ιστορία, μπας και ξεχάσει ο κόσμος» αν και ορισμένα πράγματα είναι αξέχαστα.

Αιχμές και Δούρου σε Τσίπρα

Να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ γιατί μου επισημάνθηκε η αλλαγή γραμμής έναντι του Αλέξη Τσίπρα που θα έχει ισχυρή δόση κριτικής, αλλά δεν θα είναι επιθετική. «Εάν βγει εκτός Βουλής ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ εξαιτίας ανοίκειων, αλαζονικών και μικρομέγαλων επιθέσεων είτε από τον νέο φορέα είτε από το ΠΑΣΟΚ, τότε η πολιτική ιστορία θα γράψει με μελανά χρώματα όσους, αντί να δίνουν τη μάχη σε έναν μονομέτωπο εναντίον της ΝΔ, στρέφονταν ενάντια στους όμορους χώρους» είπε στο Mega news η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Ρώτησα τι σημαίνει αυτό και μου είπαν ότι από εδώ και πέρα αρχίζει σκληρός αγώνας για να μπει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν αφήσουν τον Τσίπρα να λεηλατήσει το χώρο.

Ο στόχος του Σακελλαρίδη και η επιθετική η Νέα Αριστερά

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει και η Νέα Αριστερά που θα δείχνει συνέχεια κόκκινες κάρτες στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης δεν έχει καμία διάθεση να ρίξει νερό στο κρασί του καθώς στόχος του είναι ένα καλό εκλογικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος όπως θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος, μέχρι στιγμής είναι η μοναδική υποψηφιότητα, στο συνέδριο που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου.

Το μήνυμα που έστειλε ο Δραγασάκης

Ο Αλέξης Τσίπρας συνεχίζει να είναι το θέμα συζήτησης στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και όσο δεν έχει επικοινωνία με ιστορικά στελέχη του χώρου τόσο θα στέλνονται διάφορα μηνύματα και θα αφήνονται αιχμές. Από αυτό το σκηνικό δεν θα μπορούσε να λείψει και ο Γιάννης Δραγασάκης που έκανε μια παρέμβαση που συζητήθηκε θετικά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, καθώς σε ερώτηση περί «διλήμματος χαμένης ψήφου» από τον πρώην πρωθυπουργό, είπε (Ρ/Σ Αθήνα 9,84): «Να θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ που υιοθέτησε παλιότερα τη θεωρία της χαμένης ψήφου το πλήρωσε ακριβά, διότι η θεωρία αυτή γέννησε σκληρά αντί-ΠΑΣΟΚ σύνδρομα». Κάτι θέλει να πει ο έμπειρος πολιτικός.

Αν δεν παραδώσου έδρα μέχρι τα Χριστούγεννα δεν πάνε στην ΕΛΑΣ

Την ίδια ώρα, κάπου έχει κουράσει η παρατεταμένη αναμονή των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν και περιμένουν μια ξεκάθαρη δέσμευση από τον Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, και οι ίδιοι έχουν εξαντληθεί να περιμένουν στο ακουστικό τους, μαδώντας πλέον τη «μαργαρίτα» για το αν θα τους συμπεριλάβει στα μελλοντικά του σχέδια. Μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να επιλέγει να μην τους βλέπει ή να τους κρατά σε απόσταση, όμως τους βλέπουν άλλοι πολιτικοί παίκτες, από την Αμαλίας και αυτό για την ώρα τούς αρκεί. Άλλωστε, αν ο πρώην πρωθυπουργός άνοιγε την πόρτα σε αυτούς, θα έπρεπε μοιραία να συναντηθεί και με τους πασοκογενείς. Οι πληροφορίες μου λένε πως αν δεν μπουν στη διαδικασία να παραδώσουν τις έδρες τους μέχρι τα Χριστούγεννα, τα πράγματα θα δυσκολέψουν λίγο, αλλά όχι για όλους. Η σίγουρη εξαίρεση ακούει στο όνομα Όλγα Γεροβασίλη και Πόπη Τσαπανίδου. Η καθεμία για διαφορετικούς λόγους όπως σας έχουμε αναφέρει.

Ο Τσίπρας στην έδρα Χατζηθεοδοσίου

Και να μείνω στον Αλέξη Τσίπρα και να πάω έως την οδό Πανεπιστημίου και τη Χαριλάου Τρικούπη όπου χθες το απόγευμα πήγε στα γραφεία του Εμπορικού και Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Ο πρώην πρωθυπουργός συμμετείχε κατόπιν πρόσκλησης στη συνεδρίαση του ΔΣ και στην είσοδο τον υποδέχθηκε θερμά ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου που κινείται έντονα με το βλέμμα στην περιφέρεια Αττικής και χτίζει συμμαχίες και γέφυρες. Βέβαια, όπως σας έχω αποκαλύψει, ο πρώην πρωθυπουργός θα ρίξει στη μάχη τον Πέτρο Κόκκαλη. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ βρήκε την ευκαιρία να πει και λίγα λόγια για το πρόγραμμά του με έμφαση στη μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη διατροφής, στην άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, για όλα τα νομικά πρόσωπα και κατάργηση της προκαταβολής φόρου.

Τις επόμενες μέρες εντάσσεται στο ΠΑΣΟΚ η Κασιμάτη

Ας σταθώ όμως λίγο και στο πολύκροτο σίριαλ που ακούει στην επικείμενη ένταξη της Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ. Η ανεξάρτητη βουλευτής η οποία διαθέτει ισχυρότατα προσωπικά ερείσματα στη Β’ Πειραιά, ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη σύντομα. Και όταν λέμε σύντομα, εννοούμε σύντομα καθώς η στήλη είναι σε θέση να γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει κλειδώσει. Μέσα στην τρέχουσα ή το αργότερο την επόμενη εβδομάδα, η ίδια θα βρεθεί τετ α τετ με τον Νίκο Ανδρουλάκη για να δώσουν και τυπικά τα χέρια και να βγάλει και τις προβλεπόμενες φωτογραφίες. Με αυτόν τον τρόπο, η Νίνα Κασιμάτη θα ενταχθεί και επίσημα στην πράσινη Κοινοβουλευτική Ομάδα. Και μετά θα ξεκινήσει η εσωκομματική μάχη στον Πειραιά ανάμεσα στην ίδια και στον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Πώς ο Προκοπίου έβαλε 90 εκατομμύρια στην τσέπη

Ένα ακόμη δυνατό deal βάζει την υπογραφή του Γιώργου Προκοπίου στην καυτή αγορά των μεταχειρισμένων tankers. Οι πληροφορίες από τη ναυτιλιακή αγορά αναφέρουν ότι ένα πλοίο τύπου suezmax ηλικίας 17 ετών που συνδέεται με τη Dynacom Tankers Management του Προκοπίου πουλήθηκε για τουλάχιστον 90 εκατ. δολάρια, τίμημα που ξεπερνά αισθητά τις τρέχουσες αποτιμήσεις της αγοράς. Η συναλλαγή έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία η ζήτηση για μεταχειρισμένα βαπόρια παραμένει ισχυρή, με τις αξίες να δοκιμάζουν νέα όρια. Στην περίπτωση Προκοπίου το ύψος του τιμήματος για ένα suezmax 17 ετών λειτουργεί ουσιαστικά ως νέο σημείο αναφοράς για την αγορά και δείχνει πόσο επιθετικά αποτιμούν σήμερα οι αγοραστές την άμεσα διαθέσιμη χωρητικότητα χωρίς να περιμένουν για νέα πλοία όταν αυτά θα κατασκευαστούν από τα ναυπηγεία. Για τον Έλληνα εφοπλιστή, που δραστηριοποιείται μέσω Dynacom, Dynagas και Sea Traders, η κίνηση δείχνει για ακόμη μία φορά την ικανότητά του να αξιοποιεί τις συγκυρίες της αγοράς.

Τα σχέδια του Σαμ Φάις σε Ελλάδα και εξωτερικό

Μπορεί το πρώτο εξάμηνο του 2026 να έκλεισε με σχετικά ήπιους ρυθμούς ανάπτυξης για τον όμιλο Φάις, πληροφορούμαι όμως ότι το δεύτερο μισό της χρονιάς έχει αρκετή κινητικότητα. Ο όμιλος ετοιμάζει νέο κύκλο ανοίγματος καταστημάτων, με επίκεντρο τις εταιρείες συμφερόντων του, Haralas, Levi’s, New Era και UGG, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συζητήσεις για την προσθήκη νέων μαρκών στο χαρτοφυλάκιό του. Για να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος ως προς τα μελλοντικά σχέδια του επιχειρηματία Σάμι Φάις, μέσω της Καλογήρου Unlimited σχεδιάζονται τρία νέα Haralas, στο Κολωνάκι, στο Designer Outlet στα Σπάτα και στη Θεσσαλονίκη, ενώ το κατάστημα Καλογήρου στο Κολωνάκι μεταφέρεται σε μεγαλύτερο χώρο, εκεί που βρισκόταν μέχρι πρότινος το Collective της Folli Follie. Παράλληλα, έρχονται δύο νέα Levi’s, στην Τσιμισκή και στο Mall of Athens, αλλά και δύο New Era, επίσης στην Τσιμισκή και στην Ερμού. Στο εξωτερικό, νέο UGG προγραμματίζεται στο ParkLake του Βουκουρεστίου.

Οι νέες κινήσεις της Κωτσόβολος στη σκακιέρα

Μπορεί η αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών να περνά δεύτερη συνεχόμενη χρονιά πιέσεων, όμως στην Κωτσόβολος μαθαίνω ότι δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Ο νέος CEO της εταιρείας, Χρήστος Καραγιαννάκης, δείχνει ότι θέλει να αλλάξει αρκετά πράγματα και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο η αλυσίδα βλέπει πλέον το φυσικό κατάστημα. Το παλιό μοντέλο του μεγάλου καταστήματος τύπου «big box» που τα έχει όλα φαίνεται ότι σταδιακά δίνει τη θέση του σε περισσότερο εξειδικευμένα μοντέλα καταστημάτων. Ήδη στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί home concept με έμφαση στις οικιακές συσκευές, στην Κηφισιά εφαρμόζεται διαφορετικό format από το κλασικό μεγάλο high street κατάστημα, ενώ ετοιμάζεται και refurbished concept στο Designer Outlet, με ελεγμένες συσκευές δεύτερου κύκλου ζωής. Η συγκεκριμένη ιδέα μάλιστα δεν προορίζεται για μαζική ανάπτυξη, αλλά πιθανότατα για δύο ή τρία επιλεγμένα σημεία. Παράλληλα, η Κωτσόβολος ανοίγει περισσότερο το παιχνίδι γύρω από το σπίτι, συνδυάζοντας εντοιχισμένες συσκευές με έπιπλα κουζίνας, ενώ υπάρχει κινητικότητα και για το κέντρο της Αθήνας, με τη διοίκηση να κρατά ακόμη κλειστά τα χαρτιά της.

Γιατί η Playmobil έβαλε «πράσινη» φανέλα

Μία συνεργασία με ορίζοντα δυόμισι ετών άκουσα ότι ξεκίνησε ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός με την Playmobil, σε μία περίοδο κατά την οποία η ελληνική θυγατρική του γερμανικού ομίλου επιχειρεί να διατηρήσει την κερδοφορία της παρά τη σημαντική υποχώρηση των πωλήσεων. Η συμφωνία προβλέπει σταδιακή ανάπτυξη κοινών ενεργειών, συλλεκτικών σειρών με πράσινη απόχρωση με τις λεπτομέρειες να ανακοινώνονται σε επόμενα στάδια. Η λογική της συνεργασίας φαίνεται να πατά περισσότερο στη σύνδεση του brand με το ποδόσφαιρο, τη συλλεκτικότητα και τις οικογενειακές ηλικίες. Η κίνηση έχει ενδιαφέρον και από την πλευρά της Playmobil Hellas. Κι αυτό γιατί στον τελευταίο ισολογισμό ο τζίρος της διάσημης εταιρείας παιχνιδιών, στην Ελλάδα, υποχώρησε κατά 17,6% στα 8,03 εκατ. ευρώ, με την πτώση να αποδίδεται στην περιορισμένη καταναλωτική δαπάνη και στις πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά παιχνιδιών. Παρά την κάμψη των πωλήσεων, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά, στα 520 χιλ. ευρώ από περίπου 123 χιλ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Υπό αυτό το πρίσμα, η συνεργασία με τον Παναθηναϊκό μπορεί να λειτουργήσει ως ακόμη ένα εργαλείο για μεγαλύτερη επαφή της Playmobil με το καταναλωτικό κοινό, ειδικά μέσα από προϊόντα και ενέργειες με συλλεκτικό χαρακτήρα. Άλλωστε, η εταιρεία έχει ήδη κινηθεί προς αντίστοιχες συνεργασίες στην Ελλάδα, όπως με τη Shell και τη Ducati, όπου δημιουργήθηκαν συλλεκτικές φιγούρες Playmobil των MarcMárquez και Francesco Bagnaia.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος βλέπει επιστροφή στα κέρδη μετά το 2028

Το 2028 φαίνεται πως αποτελεί το μεγάλο ορόσημο για την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μέχρι τότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το πενταετές σχέδιο αναδιάρθρωσης της αλυσίδας, το οποίο έχει αλλάξει σημαντικά τη δομή του δικτύου και έχει μετατοπίσει το βάρος προς το franchise. Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η επιστροφή σε καθαρή κερδοφορία θα γίνει ουσιαστικά μετά την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου μετασχηματισμού, καθώς μέχρι τότε τα αποτελέσματα συνεχίζουν να επιβαρύνονται από διαγραφές παγίων και κόστη που συνδέονται με τις αλλαγές στο δίκτυο. Για να σας μιλήσω και με νούμερα, από 331 franchise καταστήματα το 2024, η ΑΒ έφτασε τα 405 το 2025 και τα 471 το 2026, ενώ τα εταιρικά καταστήματα μειώθηκαν αντίστοιχα από 279 σε 240 και στη συνέχεια σε 230. Παράλληλα, ο στόχος είναι τα franchise να φτάσουν τα 500 έως το τέλος του 2026, δείχνοντας ότι το νέο μοντέλο δεν είναι συγκυριακό, αλλά αποτελεί κεντρική επιλογή της εταιρείας. Η λογική είναι σαφής. Η ΑΒ επιχειρεί να περιορίσει το βάρος του αμιγώς εταιρικού δικτύου, να αυξήσει την κάλυψή της μέσω συνεργατών και να βελτιώσει την αποδοτικότητα του μοντέλου λειτουργίας της. Την ίδια στιγμή επενδύει σε μικρότερα καταστήματα γειτονιάς, online πωλήσεις και γρήγορες παραδόσεις, χτίζοντας ένα πιο ευέλικτο δίκτυο. Το 2025 η εταιρεία συνέχισε να εμφανίζει ζημιές με περίπου 25 εκατομμύρια να βαραίνουν τον ισολογισμό της. Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα, αλλά φαίνεται ότι η διοίκηση στην Ελλάδα με επικεφαλής τον Νίκο Λαβίδα, έχοντας και τη στήριξη του ομίλου Ahold Delhaize, έχει αποφασίσει να τον ακολουθήσει μέχρι τέλους.

Η νέα βάση του ΑΒ και το στοίχημα της ταχύτητας

Δεν είναι μόνο τα τετραγωνικά, οι ράμπες και οι αριθμοί που κρύβονται πίσω από το νέο κέντρο διανομής του ΑΒ Βασιλόπουλος στην Ελευσίνα. Η επένδυση των 3 εκατ. ευρώ έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία οργανώνει τις ροές της, μεταφέροντας όλο το non-food σε μια εγκατάσταση 35.500 τ.μ. και αφήνοντας στη Μάνδρα το food. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται και στην «επόμενη ημέρα». Γιατί η μάχη πλέον στα σούπερ μάρκετ δεν δίνεται μόνο στο ράφι, αλλά και στην ταχύτητα με την οποία φτάνει η λύση στον καταναλωτή. Έτοιμα γεύματα, παιδικές επιλογές που έρχονται το 2027, sushi bars, αυτόματα ταμεία και ψηφιακές υπηρεσίες δείχνουν ότι η ΑΒ ποντάρει όλο και περισσότερο στην ευκολία της καθημερινότητας.

Τι αλλάζει στην ελληνική πτηνοτροφία μετά το deal Νιτσιάκος

Μιλούσα με έναν άνθρωπο που έχει πάρε – δώσε με την πτηνοτροφία στην Ελλάδα, τον μόνο αμιγώς αυτάρκη κλάδο στον πρωτογενή τομέα. Και μου έλεγε ότι η εξαγορά του 70% της Νιτσιάκος από την ουκρανική MHP, με δυνατότητα του ποσοστού έως το 100%, αλλάζει τις ισορροπίες σε έναν ήδη συγκεντρωμένο κλάδο. Η είσοδος ενός μεγάλου διεθνούς ομίλου στην κορυφή της ελληνικής πτηνοτροφίας ανεβάζει τον πήχη σε επενδύσεις, τεχνολογία, παραγωγική αποδοτικότητα και καθετοποίηση. Η Νιτσιάκος έκλεισε το 2025 με πωλήσεις 570 εκατ. ευρώ, κέρδη μετά φόρων 27,8 εκατ. ευρώ και επενδύσεις 48,2 εκατ. ευρώ σε γήπεδα, κτίρια και μηχανολογικό εξοπλισμό, δείχνοντας ότι το deal βρίσκει την εταιρεία σε φάση έντονης ανάπτυξης. Το νέο τοπίο επαναφέρει ταυτόχρονα τη συζήτηση για μεγαλύτερες συνεργασίες μεταξύ των ελληνικών συνεταιρισμών. Η Πίνδος έχει ήδη απευθύνει δημόσια πρόσκληση προς τον Συνεταιρισμό Άρτας, ο οποίος πάντως έχει απορρίψει σενάρια συγχώνευσης. Την ίδια ώρα, η κατανάλωση μετακινείται προς τεμαχισμένο και επεξεργασμένο συσκευασμένο κοτόπουλο, ενισχύοντας το ρόλο της μεταποίησης, της συσκευασίας και της καινοτομίας. Ο ίδιος άνθρωπος μου έλεγε ότι οι εκπλήξεις στον κλάδο δεν έχουν τελειώσει. Καθώς αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση της πίτας στα χέρια των λίγων και μεγάλων της αγοράς.