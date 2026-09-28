Οι νομοθετικές παρεμβάσεις για ελαφρύνσεις των ευάλωτων δανειοληπτών θα συνεχιστούν, όπως επίσης και ο έλεγχοι στη λειτουργία των funds, ανέφερε στη Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Γιώργου Βλάχου για τα δάνεια πρώτης κατοικίας.

Αναπτύσσοντας την ερώτησή του, ο κ. Βλάχος τόνισε την ανάγκη λήψης μέτρων ανακούφισης για τους συνεπείς δανειολήπτες για την πρώτη κατοικία, όπως η ελάφρυνση του φορολογητέου εισοδήματός τους. Παρατήρησε δε, πως «είμαστε εκτός πραγματικότητας, πρέπει να ξαναβρούμε βήμα στην κοινωνία».

«Η κυβέρνηση βοηθάει πράγματι τους ευάλωτους συμπολίτες μας, όμως δεν προχώρησε ποτέ στην στήριξη εκείνων που με κόπο και θυσίες καταφέρνουν να τα φέρνουν βόλτα για να ανταποκρίνονται στα δάνειά τους. Πρέπει να τους δώσουμε μια βοήθεια, μια ελάφρυνση, ένα μπόνους. Αυτοί κρατούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος», σημείωσε ο κ. Βλάχος. Όπως δε, κατήγγειλε, «τα funds νιώθουν ανεξέλεγκτα», και έχουν «χείριστη συμπεριφορά». Ενόψει και των προσεχών εκλογών, η ΝΔ πρέπει «να ξαναβρεί το βήμα στην κοινωνία» και «να ανακτήσει την επαφή με τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα».

Απαντώνας, ο υφυπουργός Οικονομικών επκαλέστηκε τα μέτρα της ΔΕΘ για την τεκμαρτή φορολόγηση, την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, και τα τραπεζικά προγράμματα επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών την περίοδο της αύξησης των επιτοκίων. «Έχουν αναληφθεί ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες με συγκεκριμένες στοχευμένες πολιτικές για βοήθεια των ευάλωτων δανειοληπτών» τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος. «Υπάρχουν δράσεις σε εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τους συνεπείς δανειολήπτες. Το πρόσημο του οικονομικού επιτελείου είναι η συνέπεια. Θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις για ελαφρύνσεις, θα το δείτε στο πολύ κοντινό μέλλον. Και κρατήστε αυτό: δεν θα αφήσουμε κανέναν χωρίς έλεγχο. Ο έλεγχος για τα funds θα συνεχιστεί».

«Δεν μου απαντήσατε στο ερώτημά μου. Ήταν πολύ απλό το ερώτημα. Δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή… «παράξενου», που σας τσιγκλάει. Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου» απάντησε ο κ. Βλάχος.

«Ουδέποτε θέλησα να πετάξω την μπάλα στην εξέδρα» ανταπάντησε ο υφυπουργός. «Εγώ αντιθέτως περιέγραψα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για τους συνεπείς δανειολήπτες. Δεν θα αφήσουμε κανέναν χωρίς έλεγχο», δεσμεύτηκε ο Μαρκόπουλος και κατέληξε:

«Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για εσάς. Δεν μίλησα αόριστα, μίλησα με συγκεκριμένες στοχευμένες πολιτικές που βοηθούν τους δανειολήπτες. Δεν θα αφήσουμε κανέναν χωρίς έλεγχο. Είμαστε στον ίδιο πολιτικό χώρο. Δεν λέω ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει. Νομίζω είμαστε στην ίδια πλευρά της βάρκας. Μαγικές συνταγές που κάποιοι άλλοι με μεγάλη ευκολία τάζουν, δεν υπάρχουν. Εμείς δώσαμε τον αγώνα κατά όσων ζούσαν την επαναστατική ονείρωξη την περίοδο των μνημονίων. Η μόνη κυβέρνηση αγαπητέ φίλε Γιώργο Βλάχο, που μπορεί να κάνει αυτές τις μέριμνες και να εφαρμόσει συγκεκριμένες στρατηγικές, είναι της ΝΔ. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι αυτή που πέρασε τον Κώδικα Δεοντολογίας και δεν θα αφήσει κανέναν χωρίς έλεγχο».