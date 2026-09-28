Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για αύριο, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 έχει ως εξής:

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 10.30 θα επισκεφθεί το 4ο Γυμνάσιο Ασπροπύργου.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Ασπροπύργου Γιάννη Ηλία, στο Δημαρχείο Ασπροπύργου.

Στις 12.00 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί με πολίτες στο κέντρο της πόλης του Ασπροπύργου.

Στις 18.00 ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης, στην οδό Πανεπιστημίου.