Το πεδίο της οικονομίας αφορά η δήλωση της εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με την οποία απαντά σε προηγούμενη τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Όπως αναφέρει η Θεώνη Κουφονικολάκου, «το κόμμα που εκτροχίασε δημοσιονομικά τη χώρα, απέκρυψε στοιχεία και έφυγε νύχτα. Το κόμμα που συμμετείχε σε μία αποτυχημένη κυβέρνηση, που όχι μόνο έθεσε ανέφικτους δημοσιονομικούς στόχους, όχι μόνο άφησε άδεια ταμεία, αλλά υπονόμευσε και τη διαπραγματευτική θέση της χώρας (‘Βάστα γερά Γερούν’) κουνάει το δάχτυλο στον Αλέξη Τσίπρα που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, μείωσε το δείκτη φτώχειας, ενίσχυσε 8 στα 10 εισοδηματικά στρώματα με όρους αγοραστικής δύναμης και άφησε και ταμειακό απόθεμα ώστε η χώρα να θωρακιστεί απέναντι στους κινδύνους.

Και για να τελειώσει πια η πλάκα με το ‘χειρότερο μνημόνιο’, ας απομνημονεύσετε κύριε Μαρινάκη δύο αριθμούς: 41-7.

41 δισ. ήταν η προσαρμογή των δύο πρώτων μνημονίων (33 δαπάνες – 8 έσοδα), όταν κυβερνούσε η ΝΔ που δεν έβγαλε τη χώρα από την βαθιά κρίση αλλά τη βύθισε χειρότερα.

7 δισ. ήταν η προσαρμογή στο τρίτο (1,9 δαπάνες – 5,4 έσοδα).

Ακόμη κι ένα παιδί του νηπιαγωγείου θα καταλάβαινε ότι το 41 είναι μεγαλύτερο από το 7.

Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση αρνείται τη σκληρή πραγματικότητα της Eurostat.

Λογικό… Τι άλλο να κάνει;

Οι δείκτες όμως είναι αμείλικτοι», επισημαίνει η εκπρόσωπος Τύπου της Συμπαράταξης και συνεχίζει:

«Η Ελλάδα είναι, μεταξύ πολλών άλλων ‘επιτευγμάτων’ της κυβέρνησης, στις τελευταίες θέσεις στην αγοραστική δύναμη, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, στην ενεργειακή φτώχεια, τη στεγαστική επιβάρυνση, τον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, τις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και βέβαια στην εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς.

Όσο για την εργασία, ευγενικά θα παρακαλέσουμε τον κύριο Μαρινάκη να μιλήσει στους ίδιους τους εργαζομένους, που ενώ οι συνθήκες εργασίες τους είναι εξαντλητικές, ο μήνας δεν «βγαίνει».

Με την ευκαιρία μάλιστα, μπορεί να μιλήσει με τους ανέργους και τους εποχικούς εργαζόμενους των οποίων το επίδομα θέλει να περικόψει…», καταλήγει.