Η ευρωπαϊκή ασφάλεια χρειάζεται και έμπρακτη συμμετοχή. Αυτό είναι το μήνυμα που προκύπτει από τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Γκουίντο Κροσέτο στις Βρυξέλλες, με τους δύο υπουργούς Άμυνας να συμφωνούν ότι η Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ χρειάζεται τη συνεισφορά όλων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Στο τετ α τετ, στο περιθώριο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σε επίπεδο υπουργών Άμυνας, Ελλάδα και Ιταλία έθεσαν στο επίκεντρο τον συντονισμό τους για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Το συγκεκριμένο αίτημα που ανέδειξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αφορά την ενίσχυση της επιχείρησης, πέρα από τη συνεισφορά Ελλάδας, Ιταλίας και Γαλλίας.

Συναντήθηκα στο περιθώριο του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, με τον Ιταλό ομόλογό μου @GuidoCrosetto.



Συζητήσαμε για τον κοινό βηματισμό 🇬🇷 – 🇮🇹 σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας.



Συμφωνήσαμε επίσης για την… pic.twitter.com/WMW9XyjYub — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 28, 2026

Το κάλεσμα απευθύνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Ο Νίκος Δένδιας, περιγράφοντας τη συνάντηση σε ανάρτησή του στο Χ, σημείωσε ότι με τον Ιταλό ομόλογό του «συζητήσαμε για τον κοινό βηματισμό Ελλάδας και Ιταλίας σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική Άμυνας και Ασφάλειας».

Στη συνέχεια διατύπωσε την κοινή θέση των δύο πλευρών: «Συμφωνήσαμε επίσης για την ανάγκη συνεισφοράς στην Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ, εκτός της Ελλάδος, της Ιταλίας και της Γαλλίας, και όλων των άλλων κρατών-μελών της ΕΕ».

Πίσω από την επιχείρηση, πλοία και πληρώματα που χρειάζονται προστασία

Οι ΑΣΠΙΔΕΣ έχουν αμυντικό χαρακτήρα, με αποστολή την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας και την προάσπιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα και στις γύρω θαλάσσιες περιοχές. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ασφάλεια των πλοίων και των πληρωμάτων τους, αλλά και η ομαλή ροή του εμπορίου.

Εκεί βρίσκεται και η ουσία του ελληνοϊταλικού αιτήματος: η προστασία αυτών των θαλάσσιων δρόμων αφορά ολόκληρη την Ευρώπη. Το επόμενο ζητούμενο είναι πόσα κράτη-μέλη θα ανταποκριθούν και με ποια μέσα θα στηρίξουν την κοινή προσπάθεια.