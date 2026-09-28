Την πλήρη διερεύνηση για τα αίτια της έκρηξης στην Πλάκα, που κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ζητούν με κοινή ανακοίνωση τους ο υπεύθυνος Κ.ΤΕ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Πουλάς, και ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλης Χάλαρης, υπογραμμίζοντας ότι αυτό «δεν είναι απλώς υπηρεσιακή υποχρέωση», αλλά «ζήτημα θεσμικής αξιοπιστίας, δημόσιας ασφάλειας και σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν». Επισημαίνουν ότι «τρεις ημέρες μετά την τραγωδία, οι πολίτες περιμένουν καθαρές απαντήσεις» και ότι «η γενική αναφορά σε πιθανή διαρροή αερίου δεν αρκεί από μόνη της για να εξηγήσει τι συνέβη». Αντίθετα, σημειώνουν, «χρειάζεται σαφές, πλήρες και τεχνικά τεκμηριωμένο πόρισμα, χωρίς βιαστικά συμπεράσματα, χωρίς επικοινωνιακές απλουστεύσεις και χωρίς προειλημμένες απαντήσεις». Τονίζουν ότι η διερεύνηση πρέπει να αποκαταστήσει με ακρίβεια ολόκληρη την αλυσίδα του συμβάντος.

Επιπλέον σημειώνουν ότι επείγουσα προτεραιότητα αποτελεί και η ασφάλεια των γειτονικών κτιρίων που υπέστησαν ζημιές, ότι οι έλεγχοι στατικής επάρκειας πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα και οι κάτοικοι να ενημερωθούν με σαφήνεια για το αν και πότε μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν, απαιτείται άμεση, ουσιαστική και οργανωμένη στήριξη, αναφέρουν. Τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν περαιτέρω ότι «η τραγωδία αναδεικνύει επίσης ένα ευρύτερο ζήτημα αστικής ασφάλειας» και προσθέτουν μεταξύ άλλων ότι χρειάζεται σχέδιο πρόληψης, τακτικοί έλεγχοι, σαφείς ευθύνες, συντήρηση υποδομών και έγκαιρη ανταπόκριση σε κάθε προειδοποίηση.

.