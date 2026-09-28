Για την κριτική της αντιπολίτευσης για την καθυστέρηση στην ανακοίνωση των μέτρων για την ενεργειακή κρίση ρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Ο κόσμος, οι πολίτες έχουν δίκιο να ζητούν γρήγορα και περισσότερα. Είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε λύσεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ξεκινήσει ήδη το παιχνίδι της πλειοδοσίας. Εμείς αυτό δεν θα το κάνουμε. Δεν θα κάνουμε όσα γίνονταν το ’80 και φτάσαμε στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν στον σωστό χρόνο. Το περίγραμμα των μέτρων έχει ήδη δοθεί από τον πρωθυπουργό. Όσοι ζητούν νωρίτερα ανακοινώσεις επαναλαμβάνουν αυτό που έλεγαν τους πρώτους μήνες που ζητούσαν να τα δώσουμε εμπροσθοβαρώς όλα. Αν είχαμε ακολουθήσει αυτές τις συστάσεις, σήμερα δεν θα υπήρχε σεντ. Εμείς δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Όλα αυτά τα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται δεν είναι μέτρα μόνιμα στήριξης των πολιτών; Τα μέτρα επιστροφής ενοικίων δεν είναι μέτρα στήριξης; Τα χρήματα που θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι δεν είναι μέτρα στήριξης; Οι ελεύθεροι επαγγελματίες με παιδιά που θα πληρώσουν μισό φόρο; Το αφορολόγητο των τρίτεκνων και των πολύτεκνων δεν είναι μέτρα στήριξης; Αν πιστεύουν κάποιοι ότι υπάρχουν απεριόριστα χρήματα, είναι γελασμένοι», είπε.

«Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης»

Για το δημοσίευμα της Wall Street Journal ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης και κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν ποτέ ανεκτό. Η σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ είναι πιο γερή από ποτέ με βάθος και αξίες. Η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ. Σε λίγους μήνες προγραμματίζεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση και ο κάθετος διάδρομος ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας. Η ελληνική κυβέρνηση εργάζεται για την αναβάθμιση της γεωπολιτικής αναβάθμισης της χώρας και δεν εμπλέκεται σε επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς».

Σε άλλο σημείο είπε: «Η Ελλάδα μεγαλώνει και οι συμφωνίες με Exxon Mobil και Chevron και ότι έρχονται εδώ κολοσσοί δίνει σε κάποιον να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα, όπως και ο κάθετος διάδρομος. Απάντησα σαφέστατα για τα περί απειλών και για να δώσω αυτή την απάντηση έκανα τις επαφές που έπρεπε να κάνω».

Για όσα είπε ο βουλευτής Κουλκουδίνας: «Απομονώθηκαν δευτερόλεπτα από μια συνέντευξη. Κάθε άλλο παρά είχε έλλειψη ενσυναίσθησης. Για τον κ. Θεοχάρη θα παραπέμψω σε δηλώσεις του πρωθυπουργού που έχει πει επανειλημμένως ότι είμαστε κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Η ΝΔ είναι μια λαϊκή παράταξη και όχι κυβέρνηση λαϊκιστών. Οποιαδήποτε δήλωση εκτός αυτού του πλαισίου είναι άστοχη. Ο κ. Θεοχάρης άλλωστε το αναγνώρισε. Όταν κάποιος εκφράζεται δημόσια, μπορεί να έχει και μια αστοχία. Σημασία έχει να το αντιλαμβάνεται».

Για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και αν θα υπάρξει ανασχεδιασμός: «Δεν γνωρίζω για κανέναν ανασχεδιασμό. Το έργο θα προχωρήσει όπως είχε σχεδιαστεί».

Για τις επιθέσεις κατά βουλευτών και στελεχών της ΝΔ: «Δεν φοβόμαστε. Δεν μιλώ μόνο εκπροσωπώντας την κυβέρνηση. Στόχος είναι να εκφοβίσουν τον δημόσιο λόγο. Πιο σημαντικό είναι εκτός από την καταδίκη η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της και έχουμε εμπιστοσύνη στην αστυνομία. Λίγους μήνες πριν είχαμε μια δολοφονία στη χώρα αυτή. Δολοφονήθηκε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα, γιατί οι δολοφόνοι δεν συμφωνούσαν με την πολιτική τοποθέτηση της Αφροδίτης Νέστορα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί οι δολοφόνοι πρέπει να εντοπίζονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη».

Για τα περί απολύσεων στη Βιολάντα: «Δεν έχουμε καμία ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Η κατεύθυνσή μας είναι η στήριξη της εργασίας στην πράξη. Έχουμε την ανακοίνωση των εργαζομένων της Βιολάντα και της διοίκησης και όλα ερευνώνται από τους αρμόδιους».

Για τη συνέντευξη Τσίπρα στο περιοδικό Marianne όπου είπε μεταξύ άλλων ότι «έχουμε βουλγαρικούς μισθούς, γαλλικές τιμές και κινέζικες συνθήκες εργασίας, είναι σαν να επιβάλλει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ένα νέο μνημόνιο στον λαό»:

«Ο πολιτικός που θα έσκιζε τα μνημόνια και μας φόρτωσε ένα 3ο και αχρείαστο μνημόνιο των 120 δισ. ευρώ είναι ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί για νέο μνημόνιο. Το rebranding με απλά ελληνικά είναι ότι “προσπαθώ να ξαναγράψω την ιστορία μπας και ξεχάσει ο κόσμος”. Το μοντέλο είναι κοινό για την αντιπολίτευση, παίρνουν μια έρευνα της Eurostat και κάνουν αντιπολίτευση συγκρίνοντας με τη Βουλγαρία. Υπάρχουν και άλλοι δείκτες όμως που δείχνουν άλλα, όπως της ανεργίας και θα συνεχίσουμε με πολιτικές που θα ενθαρρύνουν την εργασία. Έχουμε ανέβει δύο ολόκληρες θέσεις στον μέσο μισθό. Επί Τσίπρα η Ελλάδα ήταν 27η, ενώ έβρεχε ανάπτυξη στην Ευρώπη. Επίσης, έχουμε αύξηση επενδύσεων 95% και αύξηση εξαγωγών και δείχνει πάρα πολλά. Ξέρει κάθε ελεύθερος επαγγελματίας και κάθε μισθωτός πόσο σημαντικό είναι να μην έχει φόρο 29% που ήταν επί Τσίπρα».