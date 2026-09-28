Ένα νέο κύμα γραπτών μηνυμάτων SMS προς εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να αποστείλει το υπουργείο Υγείας το επόμενο διάστημα, καθώς προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες στην επανενεργοποίηση και επέκταση του προγράμματος «Προλαμβάνω». Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να ενημερωθούν για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις περίπου 6 εκατομμύρια δικαιούχοι, ενώ στο νέο σκέλος του σχεδιασμού προστίθενται και νέες δράσεις, με αιχμή τον καρκίνο του δέρματος και τον καρκίνο του προστάτη.

Ειδικότερα, για τον καρκίνο του δέρματος προβλέπεται η ανάπτυξη οργανωμένου προγράμματος προληπτικού ελέγχου, με αξιοποίηση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών πόρων. Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα αναμένεται να ενεργοποιηθεί και πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων για τον καρκίνο του προστάτη, με το χρονοδιάγραμμα να τοποθετεί την έναρξή του στις αρχές του επόμενου έτους. Παράλληλα, στο υπουργείο Υγείας εξετάζεται και η ένταξη οργανωμένης δράσης για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα, στο πλαίσιο της σταδιακής διεύρυνσης του «Προλαμβάνω» σε περισσότερες σοβαρές παθήσεις.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται τα ήδη γνωστά προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας και του παχέος εντέρου, καθώς και για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Το υπουργείο Υγείας βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης των απαιτούμενων υπουργικών αποφάσεων, ώστε οι δράσεις να συνεχιστούν πλέον με εθνική χρηματοδότηση, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου που είχε στηριχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Η δε διαδικασία για τους πολίτες παραμένει απλή. Οι δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση ενημερώνονται ηλεκτρονικά για το παραπεμπτικό τους και μπορούν να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες εξετάσεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Σχεδόν 6,9 εκατ. εξετάσεις στον πρώτο κύκλο

Η πρώτη φάση του «Προλαμβάνω» είχε μεγάλη συμμετοχή, καθώς πραγματοποιήθηκαν συνολικά σχεδόν 6,9 εκατομμύρια προληπτικές εξετάσεις. Σε εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεις εντοπίστηκαν ευρήματα που οδήγησαν σε περαιτέρω διερεύνηση ή ιατρική παρακολούθηση. Η αρχή είχε γίνει τον Ιούνιο του 2022 με το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 1,27 εκατομμύρια ψηφιακές μαστογραφίες, ενώ σε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες εντοπίστηκαν ευρήματα που χρειάζονταν πρόσθετο έλεγχο. Σημαντική όμως ήταν και η συμμετοχή στο πρόγραμμα για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, με περίπου 1,3 εκατομμύρια δικαιούχους να έχουν υποβληθεί στις προβλεπόμενες εξετάσεις. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο πολίτες συμμετείχαν αντίστοιχα στον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Το μεγαλύτερο σε αριθμό εξεταζομένων πρόγραμμα ήταν εκείνο για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, καθώς απευθύνεται σε ευρύτερο τμήμα του πληθυσμού. Στο πλαίσιό του πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3,2 εκατομμύρια εξετάσεις, ενώ πάνω από 76.000 πολίτες παραπέμφθηκαν σε εξειδικευμένο έλεγχο για ισχαιμική ή στεφανιαία νόσο μετά τον εντοπισμό σχετικών ευρημάτων. Στο ίδιο ευρύτερο πλέγμα πρόληψης έχουν ενταχθεί και δράσεις για τη νεφρική δυσλειτουργία και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Ειδικά μάλιστα για το πρόγραμμα παχυσαρκίας ενηλίκων, εξακολουθεί να υπάρχει εκκρεμότητα για χιλιάδες δικαιούχους που είχαν ξεκινήσει φαρμακευτική αγωγή, με το υπουργείο να προωθεί τη συνέχεια της χρηματοδότησης ώστε να μην διακοπεί η θεραπεία τους.