Επίθεση με κόκκινες μπογιές στο πολιτικό γραφείο του υποψηφίου βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, Ανδρέα Λοβέρδου, στη Δάφνη, εξαπέλυσαν άγνωστοι.

Οι δράστες έριξαν μπογιές στην είσοδο και τους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου και έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Λοβέρδος αναφέρει: «Χθες το βράδυ κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη. Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο. Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν αποκλειστικά εκείνους που τις επιλέγουν. Συνεχίζω με την ίδια αποφασιστικότητα τον αγώνα για όσα πιστεύω».

Χθες το βράδυ κάποιοι επέλεξαν να επιτεθούν στο πολιτικό μου γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Δάφνη.



Δεν τους φοβάμαι. Δεν με πτοούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι αντιμέτωπος με επιθέσεις. Κάθε φορά με χαλυβδώνουν περισσότερο.



Τέτοιες ενέργειες χαρακτηρίζουν… pic.twitter.com/k3sRLpJ4Bg — Andreas Loverdos (@a_loverdos) September 28, 2026

Μιλώντας στο Action24, ο Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε πως «η επίθεση έγινε χθες το βράδυ αργά, κατά πάσα πιθανότητα. Είναι αναποτελεσματική βία, χωρίς κανένα νόημα» και πρόσθεσε ότι «η αστυνομία θα το δει, υπάρχουν κάμερες σε όλη την περιοχή, θα τους βρουν».

«Σε πολιτικό επίπεδο, αυτά μόνο καταγγελία αξίζουν, τίποτα περισσότερο, και πλήρη αποδοκιμασία από όλες τις πλευρές. Έχω δεχτεί πολλές επιθέσεις, κατά καιρούς, και σκληρότερες. Φυσικά και δεν με πτοούν. Αν αυτός που το κάνει νομίζει ότι εγώ θα δειλιάσω και θα αλλάξω τις απόψεις μου, κάνει μεγάλο λάθος», τόνισε ακόμα ο πρώην υπουργός.

Όπως είπε, «είναι καθαρή αλητεία, χωρίς κανένα νόημα» και συνέχισε:

«Στα social media έχουμε επιθέσεις όλοι οι πολιτικοί, είναι διαφορετικά πράγματα. Εδώ, ο άλλος φεύγει από τη λεκτική ενέργεια, όσο κακοήθης κι αν είναι. Είναι αλλιώτικη ενέργεια. Μέχρι στιγμής, δεν είχα τέτοιου είδους ενέργεια».

ΝΔ: Κανέναν δεν πτοούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Κανέναν δεν πτοούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι. Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους», καταλήγει στην ανακοίνωσή της η ΝΔ.