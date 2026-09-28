Η Ελλάδα, σε απόλυτη συνεργασία με τη Γαλλία, θα προχωρήσει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου το επόμενο διάστημα, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στον ομογενειακό ραδιοφωνικό σταθμό Cosmos FM.

«Κατά λόγον αρμοδιότητας, η Ελλάδα θα αδειοδοτήσει το έργο και θα εκδώσει τις αναγκαίες NAVTEX για την έρευνα και πόντιση του καλωδίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου αυτού. Ό,τι απαιτηθεί από την ελληνική, τη γαλλική και την ευρωπαϊκή πλευρά θα γίνει», υπογράμμισε.

Όπως τόνισε, «δεν νοείται παρεμπόδιση ενός ευρωπαϊκού έργου και δη από μια χώρα, η οποία φιλοδοξεί να γίνει κάποια στιγμή και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απολύτως αυτονόητο ότι οι κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου θα πρέπει να εφαρμοστούν και εκπτώσεις σε ό,τι αφορά τους κανόνες αυτούς δεν είναι νοητοί».

Υπενθύμισε δε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί ένα έργο Ευρωπαϊκού Κοινού Ενδιαφέροντος και δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Γαλλία οι οποίοι είναι συνιδιοκτήτες του έργου αυτού, είναι και η ίδια η ΕΕ, η οποία εν μέρει το χρηματοδοτεί.

Το έργο άλλωστε «αίρει την ενεργειακή απομόνωση ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κύπρου. Άρα, εξ ορισμού, ενισχύει και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, αλλά βεβαίως και τη διασυνδεσιμότητα της αγοράς ενέργειας».

«Σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις αυτού του τύπου είναι ελεύθερες, δεν είναι δυνατόν να παρεμποδίζονται από καμία χώρα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, επεσήμανε ότι «η θέση της Ελλάδας είναι πάγια, σταθερή και διατηρεί τις εθνικές μας θέσεις». Σημείωσε πως είμαστε υπέρ της διπλωματίας, του παραγωγικού διαλόγου και γι’ αυτό συμφωνήσαμε το 2023 να ξεκινήσουμε μια νέα μορφή δομημένου διαλόγου, με πυλώνες, με χρονοδιαγράμματα, με λογοδοσία, με ευθύνη.

«Και πράγματι, την τελευταία τριετία, χωρίς να εκλείψουν οι εντάσεις, οι οποίες παράγονται από την υποκείμενη αιτία, που είναι η μη οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, καταφέραμε να μην έχουμε μείζονες κρίσεις στο πεδίο».

«Επιμένουμε στη θέση αυτή ότι θα πρέπει οι δίαυλοι επικοινωνίας να παραμείνουν ανοιχτοί», σημείωσε και πρόσθεσε πως «για να συμβεί αυτό, θα πρέπει και οι δύο πλευρές να παραμείνουν πιστές στους βασικούς κανόνες του παιχνιδιού».

«Και οι βασικοί κανόνες του παιχνιδιού δεν είναι άλλοι από την κοινή πεποίθηση για την καθολική εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Είναι αυτονόητο ότι τετελεσμένα δεν μπορούν να γίνουν ανεκτά, ότι οι εθνικές μας θέσεις θα πρέπει να γίνουν σεβαστές. Η Τουρκία αποτελεί προφανώς μια ισχυρή χώρα στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι οι όποιες διαφορές μας θα πρέπει να λύνονται επί τη βάση κανόνων και όχι επί τη βάση προβολής ισχύος».

«Την τελευταία τριετία που έχουμε δρομολογήσει μια σχέση λειτουργική με την Τουρκία, η θέση της Ελλάδας στον κόσμο έχει αναπτυχθεί εξαιρετικά. Πλέον η Ελλάδα είναι μια εξαιρετικά ισχυρή χώρα στον κόσμο», τόνισε.

Επεσήμανε πως «είναι αναγκαίος ο διάλογος με την Τουρκία», καθώς «η γεωγραφία είναι δεδομένη». «Από την άλλη πλευρά, θα πρέπει και οι δύο να δεσμευτούμε όχι μόνο σε ήπιους τόνους, αλλά και στο πεδίο να είμαστε απολύτως συμπαγείς σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Το Διεθνές Δίκαιο είτε εφαρμόζεται καθολικά είτε δεν υπάρχει».

«Η Ελλάδα στην αιχμή της παγκόσμιας διπλωματίας»

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε πως σε αυτήν την πολύ κρίσιμη περίοδο, εν μέσω πολλαπλών ένοπλων συρράξεων, «η Ελλάδα βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας διπλωματίας».

«Eίμαστε εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, αναλαμβάνουμε την προεδρία στην πιο σύνθετη στιγμή. Και τούτο διότι, πέρα από τις κρίσεις, τις οποίες θα κληθούμε να διαχειριστούμε, έχουμε μια σειρά από καίρια γεγονότα, τα οποία η ελληνική προεδρία επέλεξε να θέσει, όπως είναι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όπως είναι η προστασία των γυναικών και των παιδιών σε ένοπλες συρράξεις».

Παράλληλα, σημείωσε, προετοιμαζόμαστε και για την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2027, το δεύτερο εξάμηνο. Άρα είναι πολλαπλές οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες για την ελληνική διπλωματία.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, είχε πολλαπλές διμερείς συναντήσεις, με υπουργούς Εξωτερικών από όλον τον κόσμο. Αναφέρθηκε στη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, όπου έθεσε το ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. «Όχι μόνο γιατί η Ελλάδα αποτελεί την ηγέτιδα δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, αλλά και γιατί η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και η ασφάλειά της ναυσιπλοΐας στην περιοχή του Κόλπου αποτελούν ουσιαστικά συστατικά για την ενεργειακή επάρκεια στον κόσμο, αλλά και για την επισιτιστική επάρκεια. Διαφορετικά, θα έχουμε σημαντικές ανατιμήσεις».

Συνάντησε ακόμη τους υπουργούς Εξωτερικών της Ινδίας και της Βραζιλίας, υπουργούς Εξωτερικών από την Αφρική, της Σομαλίας και της Ερυθραίας, από την Ασία, της Κιργιζίας, από όλο τον κόσμο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση απέδωσε στις συναντήσεις που είχε με υπουργούς Εξωτερικών από τον Παγκόσμιο Νότο, που είναι και η αναδυόμενη δύναμη.

Σημείωσε πως είναι σημαντικό για την Ελλάδα να κεφαλαιοποιήσει την παρουσία της στο Συμβούλιο Ασφαλείας. «Αυτή τη στιγμή η διεθνής πολυμέρεια, το Διεθνές Δίκαιο, βρίσκονται σε ύφεση. Το δίκαιο του ισχυρού φαίνεται να επικρατεί. Η Ελλάδα, από θέση που της έχει ταχθεί στο παγκόσμιο στερέωμα, έχει μια πάρα πολύ ισχυρή φωνή αυτοτελώς, ενώ εκφράζουμε και τις χώρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας».

«Η φωνή μας αυτή πολλαπλασιάζεται όταν εκφράζουμε τις πάγιες αρχές του Διεθνούς Δικαίου, της ισχύος των διεθνών οργανισμών, απέναντι σε πράξεις, οι οποίες έχουν χαρακτήρα μονομερή, που δημιουργούν τετελεσμένα αρνητικά, που αλλάζουν ένα status quo επί τα χείρω».

Αναφέρθηκε ακόμη στις τριμερείς συναντήσεις που είχε μαζί με τον Κύπριο υπουργό Εξωτερικών με τους υπουργούς της Ιορδανίας και της Αιγύπτου, ενώ είχε συναντήσεις με ομολόγους του από τον αραβικό κόσμο.

«Η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμιο πυλώνα ισχύος, αποτελεί μια δυνατή φωνή του διεθνούς δικαίου, με σταθερότητα, με πίστη στις αξίες της διεθνούς πολυμέρειας. Αναπτύσσουμε τις συμμαχίες μας, οι οποίες πολλαπλασιάζουν τη δύναμη και το αποτύπωμά μας».

Σημείωσε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας. Πρωτεύοντα ρόλο θα έχουν οι δράσεις που αφορούν τη διαχείριση των μεγάλων ανοικτών μετώπων στην Ουκρανία, στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Όμως, πρόσθεσε, «θα έχουμε την ευθύνη και για σημαντικά γεγονότα τα οποία λαμβάνουν σήμερα χώρα στον κόσμο, όπως είναι η κατάσταση στην Αϊτή, στη Δυτική Σαχάρα, στην Κολομβία και αλλού στον κόσμο».

Ακόμη, ο ρόλος της προεδρίας είναι εξαιρετικά κρίσιμος στη διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα. «Για εμάς είναι πολύ σημαντικό, να υπάρξει ένας Γενικός Γραμματέας ο οποίος θα έχει το ειδικό βάρος αλλά και τη θέληση να προχωρήσει σε μεγάλες τομές, να ενισχύσει τη διεθνή πολυμέρεια, να συμβάλλει στην εμπέδωση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου έναντι της ισχύος, να δώσει πρωτεύουσα σημασία, όπως έπραξε άλλωστε και ο γενικός γραμματέας, Αντόνιο Γκουτέρες, στο ζήτημα του Κυπριακού και της επίλυσης στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Ο υπουργός Εξωτερικών στέλνοντας ένα μήνυμα στην ελληνική ομογένεια, σημείωσε ότι θα πρέπει να είναι περήφανοι για την πατρίδα που βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας διπλωματίας.

«Μεριμνούμε πάντα ώστε η Ελλάδα να μεγαλώνει, να γίνεται πιο δυνατή και η φωνή της να έχει απήχηση σε όλο τον κόσμο. Οι Έλληνες απανταχού της γης θα πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση, να έχουν περηφάνια για την πατρίδα τους, να διατηρούν ζωντανούς τους δεσμούς με τη μητρόπολη».

Επεσήμανε ότι η ελληνική πολιτεία μεριμνά διαρκώς για να αυξάνει τους δεσμούς, τις γέφυρες με την Ομογένειά μας. «Ήδη έγινε ένα τεράστιο θεσμικό βήμα, για να γεφυρωθεί το πολιτικό κενό που μπορεί να υπάρχει, με τη δυνατότητα της ψήφου με τρόπο επιστολικό ή με φυσικό τρόπο, στις ελληνικές διπλωματικές αποστολές».

«Θέλουμε κάθε ένας από τους Έλληνες της διασποράς να είναι και ένας πρέσβης της πατρίδας μας», κατέληξε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.