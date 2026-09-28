Επίθεση στην κυβέρνηση, με αιχμή την ακρίβεια, άσκησε σήμερα το πρωί η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» στο ΕΡΤnews, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για ουσιαστική ανακούφιση των πολιτών.

Όπως είπε η κ. Κωνσταντοπούλου, το κόμμα της θα ξεκινήσει από τις 5 Οκτωβρίου την κατάθεση νομοθετικών προτάσεων, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας και τη στήριξη κοινωνικών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από το αυξημένο κόστος ζωής.

Μεταξύ των προτάσεων είναι η μείωση ή και κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, μέτρα στήριξης για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, νέους, οικογένειες και κατοίκους ακριτικών και πληγεισών περιοχών, καθώς και παρεμβάσεις για τον έλεγχο των τιμών στα καύσιμα.

Σύμφωνα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, απαιτείται ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών, τόσο στην αγορά όσο και στους τομείς της εργασίας και της προστασίας των καταναλωτών, ενώ έκανε λόγο για σοβαρές ελλείψεις στους ελέγχους.

Σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες του κόμματός της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου στάθηκε ιδιαίτερα στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και της 13ης και 14ης σύνταξης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για δικαιώματα που αφαιρέθηκαν προσωρινά την περίοδο των μνημονίων και δεν έχουν αποκατασταθεί μέχρι σήμερα.

«Το θέμα του 13ου και 14ου μισθού έχει κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ανέρχεται στα 2,1 δισ. ευρώ το χρόνο», υπογράμμισε.

Η ίδια παρουσίασε, επίσης, πρόταση για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, η οποία προβλέπει επίδομα μητρότητας ύψους 1.000 ευρώ μηνιαίως για κάθε μητέρα έως την ενηλικίωση του παιδιού της, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Όσον αφορά την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη και τις αναφορές της Μαρίας Καρυστιανού προς το πρόσωπό της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου απέφυγε να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση, επισημαίνοντας ότι ως συνήγορος οικογενειών θυμάτων θεωρεί καθήκον της να διαφυλάξει την ενότητα της πλευράς υποστήριξης της κατηγορίας.

Τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανακοίνωσε τη διοργάνωση μεγάλης πολιτικής και μουσικής εκδήλωσης του κόμματος στις 3 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του «Φεστιβάλ Ελευθερίας», με θεματικές ενότητες το νερό, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την Παλαιστίνη.