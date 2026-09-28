Στην αποκάλυψη ότι στα ευρήματα της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Medwatch συγκαταλέγεται και η πρόεδρος της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, προχώρησε σήμερα το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε πως «μέσα στα ευρήματα του Medwatch είναι και η κ. Καρυστιανού, γιατί διαφημίζει ότι είναι κβαντική γιατρός, ενώ δεν υπάρχει στην ιατρική επιστήμη, και έχει και ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που επίσης δεν υπάρχει».

«Η κ. Καρυστιανού ελέγχεται, όπως οι άλλοι συνάδελφοί της, όχι εκδικητικά», εξήγησε ο υπουργός Υγείας, διευκρινίζοντας ότι «τυχόν ποινές θα τις αποφασίσουν οι ιατρικοί σύλλογοι».

Σύμφωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, «η κ. Καρυστιανού προσπαθεί ως γιατρός να πουλήσει κάτι εναλλακτικό, οι γιατροί θα κρίνουν αν μπορεί να βλάψει ένα παιδί».

«Μετά τα γεγονότα (σ.σ. με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη) έχουμε πάει σε μια λογική πιο αυστηρή», πρόσθεσε.

«Όσον αφορά το πολιτικό, μέχρι πριν ανακοινώσει το κόμμα ήταν σαν ολύμπια θεότητα. Όταν λέγαμε για κβαντική ιατρική, έπεφταν χιλιάδες να την υπερασπιστούν και αυτοί που την αποθέωναν τώρα μας λένε γιατί δεν την ελέγχουμε», είπε ακόμα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε και σε όσα είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, για τους υπουργούς της κυβέρνησης.

«Δεν υπάρχει θέμα αλαζονείας καθόλου και είναι και άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση. Ο Κουλκουδίνας προσπάθησε να κάνει ένα επιχείρημα που δεν του βγήκε, ήθελε να πει ότι η ακρίβεια δεν έχει περάσει στην καθημερινότητα. Να σας πω ότι το είπε με παρεξηγήσιμο τρόπο, να το πω. Όταν, όμως, οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης λένε ότι υπάρχει κοινωνική καταστροφή, δεν είναι αλαζονεία αντιπολιτευτική; Κάντε έρευνα αν υπάρχει καλύτερη 6ετία στους δείκτες της ανεργίας, της αύξησης του ΑΕΠ και της μείωσης του δημόσιου χρέους», σημείωσε.

Ο υπουργός Υγείας τοποθετήθηκε και στα σενάρια περί σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο να υπάρξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και άλλον πρωθυπουργό: «Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Δεν συζητείται από κανέναν στη Νέα Δημοκρατία και κακώς το επαναφέρουν κάποιοι δημοσιογράφοι στον δημόσιο διάλογο».

«Και είπα εγώ αυτό που είπα περί “μπάφου” ως ρητορική υπερβολή. Γιατί; Γιατί αυτό δεν υπάρχει. Και καλό είναι να μην λέμε στον κόσμο παραμύθια επιτέλους. Δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, με καμία συνθήκη. Εάν ο Μητσοτάκης έχει κερδίσει τις εκλογές, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ο Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός, εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι στη συγκυβέρνηση», υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Έκανα πλάκα στον κ. Ελευθερόγλου, όλοι οι παριστάμενοι πλην του ιδίου γέλασαν. Σιγά το θέμα, αν μου χρεώσετε και αλαζονεία για αυτό, ψυχραιμία», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τον Αντώνη Σαμαρά και το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού κόμματος, ο υπουργός Υγείας επικαλέστηκε τη στάση του πρώην πρωθυπουργού το 2012: «Ο Σαμαράς το 2012 πήρε 18%. Είπε κανένας να φύγει ο Σαμαράς; Είχατε ακούσει έναν να λέει να φύγει ο Σαμαράς τότε; Όταν κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς, θα δούμε ποιες είναι οι θέσεις του. Θα το μετρήσουμε κανονικά. Εδώ είμαστε. Προς το παρόν, το κυνηγάμε εδώ σαν έναν ανεμόμυλο που δεν υπάρχει».

«Σε ένα συναισθηματικό επίπεδο, το να δω τον Αντώνη Σαμαρά ως πολιτικό μου αντίπαλο με θλίβει πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω ψέματα. Δεν αλλάζουν τα αισθήματά μου για τον Σαμαρά. Παραμένουν αισθήματα σεβασμού και αγάπης», πρόσθεσε ο ίδιος και τόνισε:

«Άμα αυτός αποφασίσει να γίνει πολιτικός μας αντίπαλος, προφανώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Όπως θα αντιμετωπίζουμε τους πολιτικούς αντιπάλους. Πραγματικά ελπίζω να μην γίνει. Το ξεκαθαρίζω».

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα «ή εμείς ή κανείς», είπε ότι ο ίδιος δεν υιοθετεί αυτή τη λογική. «Εγώ δεν λέω “ή εμείς ή κανείς”. Λέω ο ελληνικός λαός μπορεί να θέλει συγκυβέρνηση. Δικαίωμα του ελληνικού λαού. Αφεντικό εδώ είναι ο λαός. Δεν είμαι εγώ», σημείωσε.

«Αν ο λαός δεν θέλει τον Μητσοτάκη, δεν θα ψηφίσει τον Μητσοτάκη. Ο λαός θα αποφασίσει», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στη σφοδρή αντιπαράθεση που είχε στον αέρα του ραδιοφωνικού σταθμού του Mega με την Ανθή Βούλγαρη και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

«Αυτό το “5 μέρες εν εξάλλω” ήταν το 1 λεπτό με την κυρία Ανθή Βούλγαρη στο ραδιόφωνο, όπου δεν θεωρώ ότι έκανα κανένα τραγικό λάθος, διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα για την οποία επιμένω απολύτως», ανέφερε και συνέχισε:

«Την περίοδο της οργής του κόσμου για τα Τέμπη τα κανάλια -όχι τόσο ο ΣΚΑΪ η αλήθεια είναι- έβγαζαν δύο ανθρώπους ως εμπειρογνώμονες και αυτοί λέγανε ότι το ξυλόλιο είναι πάνω κάτω, δεξιά αριστερά».

Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Άδωνι Γεωργιάδη στον ΣΚΑΪ: