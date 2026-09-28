Όλα τα θέματα που απασχολούν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα (κόστος ενέργειας, στεγαστικό, φορολογικό κ.α.) αναμένεται να τεθούν στην αποψινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, παρόντος του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξη Τσίπρα -θα συμμετέχει μετά από σχετική πρόσκληση του προέδρου του Ε.Ε.Α., Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός εκτός από τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών του Ε.Ε.Α, θα έχει συγχρόνως την ευκαιρία, όμως, να παρουσιάσει τις προτάσεις της ΕΛΑΣ για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Η συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δ.Σ. του Ε.Ε.Α.