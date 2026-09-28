BEAST

Το δημοσκοπικό προβάδισμα και η δύσκολη καθημερινότητα

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστροφή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τις ΗΠΑ, όπου είχε πολλές και σημαντικές επαφές, στην πεζή και σκληρή καθημερινότητα της κυβέρνησης που πιέζεται από πολλές πλευρές. Όμως διατηρεί δημοσκοπικό προβάδισμα πολύ μεγάλο και αυτό το αξιολογούν θετικά στο Μέγαρο Μαξίμου και η στοχοπροσήλωση είναι τώρα στα μέτρα που θα ανακοινωθούν για το ενεργειακό κόστος.

Βγείτε σε δρόμους και ΜΜΕ

Η εντολή από εδώ και πέρα από το Μέγαρο Μαξίμου προς υπουργούς και βουλευτές θα είναι βγείτε σε δρόμους και ΜΜΕ. Θα γίνουν οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων και με αφετηρία την εκδήλωση της προσεχούς Δευτέρας στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ (Πειραιώς και Ερμού) για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ, απόντος του Κώστα Καραμανλή, όπου θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα περιοδειών. Η εντολή επίσης είναι να προσέχουν τι λένε στα ΜΜΕ καθώς η πρόσφατη δήλωση του βουλευτή Πιερίας Σπύρου Κουλκουδίνα ενόχλησε πολλούς και εξόργισε το Μέγαρο Μαξίμου καθώς δημιουργήθηκε αρνητικό κλίμα.

Τα υπουργικά μαζώματα

Σε αυτό το κλίμα δεν μπορώ να μην επισημάνω την κινητικότητα των υπουργών που τρέχουν λες και έχουμε εκλογές. Έμαθα ότι προ ημερών έκανε μεγάλη συγκέντρωση στη Φιλοθέη ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ την προσεχή Παρασκευή είναι η μάζωξη των φίλων του Νίκου Δένδια στον Άλιμο για την οποία γίνεται και μεγάλη κινητοποίηση. Επίσης μου είπε καλή πηγή ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης κινείται έντονα και έχει συγκέντρωση μαζί με τον Δημήτρη Καιρίδη.

Έρχεται ο προϋπολογισμός

Να μείνουμε στα οικονομικά και να σας αναφέρω ότι ο προϋπολογισμός θα κατατεθεί την προσεχή Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο Κοινοβούλιο. H ψήφισή του στην Ολομέλεια αναμένεται να γίνει έως τα μέσα Δεκεμβρίου, αφού προηγηθούν βέβαια και οι συζητήσεις στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Σιωπητήριο στον Κουλκουδίνα έβαλε το Μαξίμου

Να σταθώ και λίγο στις δηλώσεις του βουλευτή Πιερίας, Σπύρου Κουλκουδίνα, ο οποίος μετά τις δηλώσεις του που προκάλεσαν υποστήριξε ότι τα λεγόμενα του διαστρεβλώθηκαν. Αφορμή ήταν το θέμα της βενζίνης και η τόποθέτησή του ότι ο Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί να κάνει τον ντετέκτιβ. Θα σας πω όμως τι έγινε την επομένη ημέρα των δηλώσεων, όπου ο βουλευτής είχε κλείσει δύο ραδιοφωνικές εμφανίσεις στο ραδιόφωνο του Mega το πρωί και στον 9,84 το μεσημέρι. Η πρώτη έγινε κανονικά. Μίλησε στους συναδέρφους του Mega και επέμεινε ότι οι απόψεις του παρουσιάστηκαν στρεβλά. Για τη δεύτερη εκπομπή το σενάριο άλλαξε. Όπως γνωρίζει η στήλη, δόθηκε άνωθεν σήμα να πέσουν οι τόνοι ή αλλιώς να μην βγει σε άλλη εκπομπή στα ΜΜΕ. Έτσι λοιπόν δέκα λεπτά πριν τη μεσημεριανή εκπομπή, ο Σπύρος Κουλκουδίνας αποφάσισε να μη βγει σε κανένα άλλο μέσο. Η στήλη γνωρίζει πως η απόφαση δεν είναι τυχαία. Για να μην τραβάνε τα μαλλιά τους στο Μέγαρο Μαξίμου αποφασίστηκε ότι η καλύτερη υπεράσπιση είναι η σιωπή ειδικά μετά από τέτοιες δηλώσεις.

Το μούδιασμα των γαλάζιων βουλευτών

Στάση αναμονής μαθαίνω τηρούν γαλάζιοι βουλευτές, οι οποίοι εισπράττουν μεγάλη γκρίνια για την ενεργειακή ακρίβεια από τους ψηφοφόρους τους στις εκλογικές τους περιφέρειες και δεν ξέρουν τι να απαντήσουν. Απλά συμφωνούν και κουνούν το κεφάλι. Και τι αναμένουν; Τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, οι οποίες θα γίνουν σε δύο φάσεις. Η πρώτη στις 30 Σεπτεμβρίου και η δεύτερη για το πετρέλαιο στις 14 Οκτωβρίου, μια ημέρα δηλαδή πριν την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Μιλούσα με βουλευτή που το Σαββατοκύριακο ήταν στην περιφέρειά του και μου μετέφερε ένα κλίμα πίεσης από τους πολίτες, λέγοντάς μου «εάν δεν ικανοποιήσουν τα μέτρα θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα». Στο παρασκήνιο μάλιστα μερίδα γαλάζιων βουλευτών σκέφτεται να καταθέσει επίκαιρη ερώτηση για το θέμα στους αρμόδιους υπουργούς. Η «έκρηξη» των τιμών, έχει φέρει μούδιασμα και τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα και εσωκομματικά.

«Κάηκε» η περίπτωση Πατέλη

Και να πάω σε ένα πρόσωπο που ήταν δίπλα στον πρωθυπουργό ως βασικός του οικονομικός σύμβουλος, ο Αλέξης Πατέλης που προοριζόταν για υποδιοικητής της τράπεζας της Ελλάδος. Ο Πατέλης έχασε το τραίνο και προ ημερών διορίστηκε νέος υποδιοικητής, παρουσία και του Διοικητή Γιάννη Στουρνάρα που είπε και στην ΕΡΤ-3 ότι τα capital controls τελικά δεν έκαναν και μεγάλη ζημιά στην οικονομία όσο περίμεναν, ο Δημήτρης Τσομώκος. Και κάπως έτσι, στο δρόμο για τις εκλογές, κάηκε η περίπτωση Πατέλη, ο οποίος σε μια διαφορετική κοινωνική πραγματικότητα, ενδεχομένως να είχε διαφορετική πορεία.

Ξεκίνησε ο Γεροντόπουλος για λογαριασμό του Σαμαρά

Θυμάστε τον Άκη Γεροντόπουλο τον πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργό Εξωτερικών στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, την περίοδο 2013- 2015; Για όσους δεν έχουν πολιτική μνήμη να σας θυμίσω, ότι είναι από τους στενούς ανθρώπους και φίλος του πρώην πρωθυπουργού αν και τα τελευταία χρόνια έχει μείνει μακριά από τα φώτα της πολιτικής σκηνής. Τον εν λόγω τον πέτυχα τυχαία στον δρόμο, και μετά τις απαραίτητες τυπικότητες, ο στενός πολιτικός φίλος του Αντώνη Σαμαρά μου αποκάλυψες ότι θα είναι υποψήφιος στον Έβρο με τον νέο πολιτικό φορέα, τον οποίο βέβαια τόσο καιρό ακούμε αλλά δεν βλέπουμε. Να σας πω ότι δεν μου είπε «θα δούμε» ή το «σκέφτομαι». Και επειδή δεν άφησα την ευκαιρία να πάει χαμένη η επόμενη μου ερώτηση, ήταν το πότε ξεκινάει την κούρσα. «Ξεκίνησα» μου είπε, πηγαίνω τακτικά στον Έβρο όπου το μεταναστευτικό και τα εθνικά ζητήματα είναι ψηλά στην ατζέντα.

Συμβαίνει κάτι με τους τομεάρχες της ΕΛΑΣ;

Θα πάω τώρα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα όπου ακούω πολλές γκρίνιες για μια σειρά τομεαρχών και βέβαια για το επικοινωνιακό κομμάτι του κόμματος. Υπάρχουν εισηγήσεις για αλλαγές, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας δεν το έχει αποφασίσει ακόμα, ενώ την ίδια στιγμή ακούω και μουρμούρα για το γεγονός ότι το κόμμα δεν τραβάει και η απόσταση από το ΠΑΣΟΚ μειώθηκε.

Ανοιχτή η μάχη για τη δεύτερη θέση

Επ’ αυτού πρέπει να επισημάνω ότι ο επικεφαλής της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς, είπε προ ημερών στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega και πέρασε απαρατήρητο, αλλά μου το επεσήμανε κεντρικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ότι η απόσταση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ μειώνεται. Η μάχη για τη δεύτερη θέση είναι ανοικτή λέει σε συνομιλητές του, με βάση και αυτή την δημοσκόπηση που έκλεισε τον πρώτο μεγάλο κύκλο μετρήσεων μετά τη ΔΕΘ και αυτό το ξέρουν σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ.

Δέχεται πιέσεις ο Σαμαράς

Εκτός από τη μάχη για τη δεύτερη θέση υπάρχει και η συζήτηση για το πότε θα ανακοινώσει το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς που ακόμα δεν μπορεί να μετρηθεί κανονικά αφού δεν έχει ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα. Ότι θα κλέψει ποσοστά από τη ΝΔ θεωρείται δεδομένο, αλλά κανείς δεν ξέρει σε τι βαθμό. Αυτό που γνωρίζει η στήλη είναι ότι όλες οι συναντήσεις γίνονται στο πολιτικό γραφείο του πρώην πρωθυπουργού επί της οδού Δημοκρίτου και Ακαδημίας, γράφεται η ιδεολογική διακήρυξη (τρέχει ο Χρύσανθος Λαζαρίδης μεταξύ άλλων), ενώ ακόμα δεν έχει κλειδώσει το όνομα του κόμματος. Όμως μου λένε ότι πιέζεται από συνομιλητές του να τρέξει πιο γρήγορα και επιτέλους να ανακοινώσει το κόμμα. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει ήδη, όπως είπαμε.

Στη Μαδρίτη ο Δούκας

Τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ πρόκειται να συναντήσει αύριο ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων θα βρεθεί στη Μαδρίτη για να βραβεύσει τον Σάντσεθ, πρόεδρο και του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, με το βραβείο της πόλης της Αθήνας το 2026. Πέρα από το βραβείο έχει και τον ιδιαίτερο συμβολισμό της η επίσκεψη αυτή και η συνάντηση σε μια χρονική στιγμή που γίνεται μεγάλη συζήτηση και για τον χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ και το ζήτημα των συνεργασιών.

Κλείνει ψηφοδέλτια ο ΣΥΡΙΖΑ

Θα σταθώ στην Κουμουνδούρου όπου τρέχουν για να στήσουν ξανά όρθιο το κόμμα με την ελπίδα να μπουν στη Βουλή. Μου λένε ότι τα ψηφοδέλτια έχουν κλείσει σε ποσοστό 65% και ήδη προχωρούν σε αναδιοργάνωση των νομαρχιακών επιτροπών. Το ενδιαφέρον είναι ότι όσοι εμπλέκονται με το ΣΥΡΙΖΑ έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στο οργανωτικό κομμάτι από όσους ασχολούνται με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Η βύθιση της Καρυστιανού

Και να πάω τώρα στην Μαρία Καρυστιανού. Η δημοσκοπική βύθιση του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία που από την τέταρτη θέση βρέθηκε στην όγδοη έχει θορυβήσει πολλούς υποστηρικτές της Καρυστιανού, καθώς αλλιώς ξεκίνησαν και αλλού βρίσκονται. Δεν ήταν τυχαία η αναφορά της ότι εάν δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από τη χώρα, αν και διαψεύστηκε από την δικηγόρο και στενής της συνεργάτη Μαρία Γρατσία, ότι δεν εννοούσε αυτό ακριβώς. Το κλίμα δημιουργήθηκε και είναι αρνητικό.

Περνάει στην αντεπίθεση η ιδιοκτήτρια του ακινήτου στην Πλάκα

Να σταθώ λίγο στο τραγικό δυστύχημα της Πλάκας, καθώς θα πάρει και δικαστική, όπως φαίνεται, τροπή. Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστή η φονική έκρηξη, η ιδιοκτήτρια του πρώτου ορόφου επικοινώνησε με τη στήλη, μέσα στον απόλυτο χαμό, προσπαθώντας να προσανατολιστεί για το πού πρέπει να απευθυνθεί. Έκτοτε, η επικοινωνία μας μαζί της είναι συνεχής. Το ενδιαφέρον όμως εστιάζεται στο «πάρτι» δηλώσεων που στήθηκε αμέσως μετά. Η πλευρά της ιδιοκτήτριας είναι έτοιμη να περάσει στην αντεπίθεση, καταθέτοντας μήνυση για ανυπόστατες δηλώσεις όπως του καθηγητή Παναγιώτη Καρύδη όπως μου είπε ενώ όσον αφορά την οικοδομή μου ξεκαθάρισε δεν έχει καμία σχέση με τις αρχές του προηγούμενου αιώνα, καθώς χτίστηκε με άδεια του 1979. Η στήλη μεταφέρει την άποψη της και περιμένουμε από εδώ και πέρα να δούμε τι ισχύει. Τι είχε πει ο Καρύδης; Άφησε να εννοηθεί πως η κατάρρευση ενδέχεται να οφείλεται σε αυθαίρετο γκρέμισμα μεσοτοιχίας στον πρώτο όροφο.

Τι ετοιμάζει η Notos απέναντι από το Δημαρχείο Αθηνών

Νέες κινήσεις ακούω ότι δρομολογούνται για το πολυώροφο κτίριο της Notos Συμμετοχές στην οδό Κρατίνου 5, στην Πλατεία Κοτζιά, ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο Αθηνών. Πρόκειται για το πρώην Notos Home με είδη σπιτιού που έχει διακόψει τη λειτουργία του τα τελευταία χρόνια. Μόλις λίγο καιρό πριν το λουκέτο στο πολυκατάστημα της οδού Αιόλου, μόλις λίγα μέτρα μακριά. Και αυτή τη φορά το ενδιαφέρον δεν αφορά την εμπορική λειτουργία της αλυσίδας, αλλά το ίδιο το ακίνητο και τις παρεμβάσεις που προετοιμάζονται σε αυτό. Οι πληροφορίες μου λένε, ότι υπάρχει μελέτη που προβλέπει συντήρηση της όψης του διατηρητέου κτιρίου, εσωτερικές διαμορφώσεις, επεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό, αλλά και κατεδάφιση αυθαίρετων τμημάτων στον 7ο και 8ο όροφο. Πρόκειται δηλαδή για ένα αρκετά εκτεταμένο τεχνικό πακέτο και όχι για μία απλή ανακαίνιση βιτρίνας. Η Κρατίνου βρίσκεται σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας, πάνω στην Πλατεία Κοτζιά και απέναντι από το Δημαρχείο, σε μία περιοχή όπου τα τελευταία χρόνια αυξάνεται το ενδιαφέρον για παλιά κτίρια με δυνατότητα επανατοποθέτησης στην αγορά.

Λεπτές ισορροπίες για την αγορά κρασιού

Σε μια μεταβατική περίοδο μου λένε άνθρωποι της αγοράς, ότι μπαίνει η αγορά κρασιού. Οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν τα αποθέματα που έχουν μείνει από το 2025, την πίεση στα περιθώρια κέρδους και μια ζήτηση που δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα του 2024. Οι ποσότητες που αγοράστηκαν σε υψηλές τιμές πρέπει τώρα να διατεθούν σε ένα περιβάλλον που, σύμφωνα με την εικόνα της αγοράς, γίνεται πιο απαιτητικό. Τα πρώτα μηνύματα ήρθαν από την εστίαση. Η ζήτηση εντατικοποιήθηκε κυρίως τον Μάιο και παρέμεινε χαμηλότερη από εκείνη του 2024 στους υπόλοιπους μήνες. Η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα, οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες και η μικρότερη κατανάλωση αλκοόλ επηρεάζουν τις επιλογές των καταναλωτών. Παράλληλα, ούτε η τουριστική κίνηση φαίνεται να έχει δώσει την ώθηση στην κατανάλωση κρασιού που προσδοκούσαν ορισμένοι, με τις προτάσεις για premium ετικέτες στην εστίαση να μην αρκούν από μόνες τους για να αλλάξουν την εικόνα. Την ίδια ώρα, το υψηλό κόστος της πρώτης ύλης δυσκολεύει τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών, καθώς τα περιθώρια έχουν ήδη περιοριστεί. Αν η εικόνα δεν βελτιωθεί τους επόμενους μήνες, οι οινοποιίες θα χρειαστεί να επανεξετάσουν την εμπορική τους πολιτική, με την πιθανότητα νέων ανατιμήσεων να παραμένει στο τραπέζι για τη διατήρηση των περιθωρίων τους.

Το επόμενο στοίχημα για την αμυντική βιομηχανία

Ένα ερώτημα που ξεπερνά την εξασφάλιση ευρωπαϊκών πόρων αναδείχθηκε στις παρεμβάσεις εκπροσώπων της ελληνικής και της κυπριακής αμυντικής βιομηχανίας, στο EDIP Info Day και στην Ημέρα Αμυντικής Βιομηχανίας Ελλάδας – Κύπρου. Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εκπρόσωποι φορέων της αμυντικής βιομηχανίας και της ναυτιλίας έθεσαν, από διαφορετικές πλευρές, το ίδιο ζήτημα. Η χρηματοδότηση της έρευνας δεν αρκεί, εάν η τεχνολογία δεν περάσει στην παραγωγή και, τελικά, στην πρώτη πώληση. Το ζητούμενο, επομένως, είναι ποιος θα αγοράσει το προϊόν όταν αυτό θα είναι έτοιμο. Το θέμα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς ανοίγουν νέα ευρωπαϊκά έργα και προγράμματα, όπως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας, δημιουργώντας δυνατότητες για ελληνικές επιχειρήσεις. Η πρόκληση είναι να μη μείνει η χρηματοδότηση στο επίπεδο της έρευνας, αλλά να δημιουργηθεί παραγωγική ικανότητα που θα παραμείνει στη χώρα.

Η Mikel, η κόπωση στην Ελλάδα και η διαφορετική εικόνα στο εξωτερικό

Μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, με καλή γνώση του κλάδου της καφεστίασης, ότι η περίπτωση της Mikel έχει ενδιαφέρον ακριβώς γιατί δείχνει δύο διαφορετικές ταχύτητες. Από τη μία, στην Ελλάδα η γνωστή αλυσίδα καφέ του Λευτέρη Κυριακάκη φαίνεται να έχει περάσει σε μία πιο ώριμη φάση, με σημάδια κόπωσης σε μία αγορά που πλέον έχει γεμίσει από concepts, μικρές και μεγάλες αλυσίδες και ανεξάρτητα σημεία. Από την άλλη όμως, η εικόνα στο εξωτερικό είναι, όπως μου έλεγε, εντελώς διαφορετική. Μου έφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα την Τουρκία, όπου η Mikel καταγράφει έντονη ζήτηση και φαίνεται να βρίσκει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης από ό,τι στην εγχώρια αγορά. Σε χώρες όπου το brand εξακολουθεί να έχει περισσότερο «χώρο» να χτίσει παρουσία, η δυναμική είναι σαφώς διαφορετική. Και κάπου εδώ βρίσκεται και το ευρύτερο ζήτημα για την ελληνική καφεστίαση. Η αγορά έχει πλέον υπερπροσφορά σημείων καφέ και το γεγονός ότι ένα κατάστημα έχει κίνηση δεν σημαίνει αυτόματα ότι έχει και ικανοποιητική κερδοφορία. Τα ενοίκια, το εργατικό κόστος, η ενέργεια, οι πρώτες ύλες και ο σκληρός ανταγωνισμός πιέζουν τα περιθώρια σε έναν κλάδο όπου η ανάπτυξη των προηγούμενων ετών έχει οδηγήσει σε πολύ μεγάλη πυκνότητα καταστημάτων.

Η Sotel Navigation, ο Κούστας και η Βίσση

Η προχθεσινή sold out συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε περισσότερους από 95.000 θεατές, δεν είχε μόνο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Είχε και ένα αρκετά ενδιαφέρον επιχειρηματικό παρασκήνιο, το οποίο περνά μέσα από τη ναυτιλία και συγκεκριμένα από τον όμιλο του Γιάννη Κούστα. Και αυτό γιατί πίσω από τη νέα εταιρική εποχή της Βίσση βρίσκεται η Vission Music, εταιρεία που δημιουργήθηκε το 2026 και έχει έδρα στα γραφεία της Sotel Navigation στην Ακτή Κονδύλη. Η Sotel Navigation, συμφερόντων Γιάννη Κούστα, συμμετέχει με 90% στη συγκεκριμένη εταιρεία. Η ίδια η Άννα Βίσση συμμετέχει με 10%, στο πλαίσιο μιας δομής που δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει τη νέα, περισσότερο αυτόνομη επιχειρηματική και δισκογραφική της δραστηριότητα. Η σχέση των δύο πλευρών δεν περιορίζεται απλώς στην επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ τους. Η Δήμητρα Κούστα, σύζυγος του εφοπλιστή, βρίσκεται εδώ και καιρό κοντά στην Άννα Βίσση, ενώ οι δύο πλευρές έχουν αναπτύξει συνεργασία και γύρω από την παραγωγή μεγάλων events και συναυλιών. Έτσι, η επιτυχία του ΟΑΚΑ αποκτά και μία δεύτερη ανάγνωση. Η Βίσση δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως καλλιτέχνης που συνεργάζεται με έναν παραδοσιακό δισκογραφικό μηχανισμό, αλλά οικοδομεί γύρω από το όνομά της μία περισσότερο καθετοποιημένη επιχειρηματική πλατφόρμα.

Το mega project των 584 εκατ. ευρώ της Τιτάν στο Καμάρι

Ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά projects που τρέχουν αυτή την περίοδο στην Ελλάδα με πληροφόρησαν μόλις πριν λίγες ώρες, ότι περνά πλέον σε πιο ώριμη φάση. Ο λόγος για την επένδυση της Τιτάν στο εργοστάσιο του Καμαρίου Βοιωτίας, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 583,8 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά τη δημιουργία μονάδας δέσμευσης άνθρακα μεγάλης κλίμακας και την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας. Το σχέδιο έχει ήδη χαρακτηριστεί Στρατηγική Επένδυση και πλέον εγκρίθηκε και η χορήγηση του κινήτρου της ταχείας αδειοδότησης. Το ενδιαφέρον βρίσκεται κυρίως στην κλίμακα του project. Από τα σχεδόν 584 εκατ. ευρώ, τα 538,1 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στον εξοπλισμό. Μόνο για το post-combustion σύστημα στο Καμάρι προβλέπονται 128,25 εκατ. ευρώ για προμήθεια εξοπλισμού και ακόμη 92,25 εκατ. ευρώ για την κατασκευή. Επιπλέον, 51,3 εκατ. ευρώ αφορούν τη φάση υγροποίησης και προσωρινής αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα και τα κόστη ανάπτυξης του επιχειρηματικού πάρκου, ενώ άλλα 36,9 εκατ. ευρώ προορίζονται για τις σχετικές κατασκευαστικές εργασίες. Η Τιτάν δεν πρόκειται να σηκώσει μόνη της το βάρος της επένδυσης. Το χρηματοδοτικό σχήμα προβλέπει 24,6% ίδια κεφάλαια, 39,3% τραπεζικό δανεισμό και 36,1% επιχορήγηση από το Innovation Fund. Πρόκειται δηλαδή για ένα project που συνδυάζει εταιρικό κεφάλαιο, τραπεζική χρηματοδότηση και κοινοτικούς πόρους σε μία από τις πιο κεφαλαιουχικές πράσινες επενδύσεις της ελληνικής βιομηχανίας. Η επένδυση θα αναπτυχθεί στο υφιστάμενο εργοστάσιο στην περιοχή Στεφάνη Δερβενοχωρίων και σε όμορη έκταση στη Μαγούλα, ενώ η απόφαση προβλέπει ανώτατο χρόνο υλοποίησης 15 ετών.