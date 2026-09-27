Στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες της Πιερίας και στις δυνατότητες ανάπτυξης της τοπικής παραγωγής επικεντρώθηκε η περιοδεία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά, στην περιοχή.

Ο υπουργός συμμετείχε σε ευρεία σύσκεψη στο δημαρχείο Κονταριώτισσας με εκπροσώπους των αγροτών, της Αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς. Συζήτησε μαζί τους τις ανάγκες της τοπικής αγροτικής οικονομίας, με έμφαση στα νέα Σχέδια Βελτίωσης, ύψους 263,5 εκατ. ευρώ, στα έργα άρδευσης και διαχείρισης των υδάτων, καθώς και στο νέο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, μέσω του οποίου κινητοποιούνται 365 εκατ. ευρώ σε δάνεια.

Ο κ. Σχοινάς αναφέρθηκε, επίσης, στην αλλαγή του συστήματος των αγροτικών ενισχύσεων και στη μετάβαση του νέου ΟΣΔΕ στο myAGRO της ΑΑΔΕ, με διασταυρώσεις στοιχείων και ελέγχους. Όπως ανέφερε, «τα χρήματα του αγροτικού κόσμου πρέπει να φτάνουν σε αυτούς που πραγματικά παράγουν».

Νωρίτερα, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της “Zeus ακτινίδια”, όπου ενημερώθηκε για την παραγωγή και την καλλιέργεια ακτινιδίου στην περιοχή. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις δυνατότητες που δημιουργούνται από τη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με την τυποποίηση και την εξωστρέφεια, καθώς και από την ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων. Στην ομιλία του αναφέρθηκε στην ανάγκη τα ποιοτικά ελληνικά προϊόντα να αποφέρουν μεγαλύτερο εισόδημα στους παραγωγούς και στις περιοχές όπου παράγονται.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στην Καρίτσα, όπου ο κ. Σχοινάς εγκαινίασε την 21η Έκθεση Αγροτικών Προϊόντων, Αγροτικής Τεχνολογίας και Οικοτεχνίας «Γιορτή του Αγρότη – Κριτσμά».

Κατά τον χαιρειτισμό του ο κ. Σχοινάς συνέδεσε την παλιά μακεδονική παράδοση της γιορτής μετά την ολοκλήρωση μιας δύσκολης παραγωγικής περιόδου με τη σύγχρονη γεωργία. «Ήταν η στιγμή που ο μόχθος γινόταν γιορτή», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η σημερινή διοργάνωση συνδέει την παράδοση με την τεχνολογία, τον εξοπλισμό, τη μεταποίηση και την οικοτεχνία.

Επισήμανε την ανάγκη μετάβασης της ελληνικής γεωργίας σε ένα πιο σύγχρονο και παραγωγικό μοντέλο, ενώ μίλησε και για τις πιέσεις από το αυξημένο κόστος, τη διαχείριση του νερού, την κλιματική αλλαγή και τον διεθνή ανταγωνισμό. Όπως είπε η απάντηση βρίσκεται στην τεχνολογία, στον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων, στην αύξηση της παραγωγής και στην ενίσχυση της αξίας των ελληνικών προϊόντων και συμπλήρωσε πως ζητούμενο είναι μεγαλύτερο μέρος αυτής της αξίας να επιστρέφει στους παραγωγούς και να παραμένει στον τόπο όπου παράγεται.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις δυνατότητες της Πιερίας, η οποία συνδυάζει ισχυρή αγροτική παραγωγή με έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας.

Τέλος, στάθηκε στη σύνδεση των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό και τη γαστρονομία, καθώς και στην ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε περισσότεροι νέοι να βλέπουν μέλλον στον πρωτογενή τομέα και να επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους.