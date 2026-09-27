Τιμάμε τη μνήμη του μεγάλου Έλληνα, ο οποίος επέλεξε να αφιερώσει τη ζωή του στην Πατρίδα και να θέσει τα θεμέλια για την οικοδόμηση σύγχρονου κράτους, τονίζει σε ανάρτησή του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τα 195 χρόνια από τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, του Κερκυραίου πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδος, στο κοινωνικό δίκτυο Χ.

Όπως υπογραμμίζει ο Ιωάννης Καποδίστριας, «έδωσε έμφαση στον τομέα της Άμυνας, με τη δημιουργία τακτικού Στρατού και Ναυτικού και την ίδρυση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της οποίας εμπνεύσθηκε ο ίδιος την ονομασία»,

«Η διορατικότητα, η εντιμότητα και η αφοσίωσή του στο καθήκον, αποτελούν διαχρονικό υπόδειγμα» καταλήγει ο κ. Δένδιας.