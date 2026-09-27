Τη βαθιά οδύνη του για τον θάνατο έξι ανθρώπων στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πολίτες τεσσάρων διαφορετικών εθνικοτήτων.

Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε παράλληλα τα ειλικρινή συλλυπητήριά του προς τις οικογένειες και τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στα θύματα, υπογραμμίζοντας τη δύσκολη και ιδιαίτερα επώδυνη στιγμή που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για την τραγική απώλεια έξι ανθρώπων στο δυστύχημα στην Αθήνα, τεσσάρων Αμερικανών πολιτών, ενός Βρετανού και μιας Ελληνίδας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους.».