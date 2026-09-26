Την ισχύ της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας επαναβεβαίωσαν οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Οι τρεις υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, ενώ έμφαση δόθηκε στην περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των τριών χωρών.

Στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας με στόχο την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.