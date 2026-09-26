«Η κυβέρνηση αφήνει να εξελίσσονται οι κρίσεις, οι οποίες όμως δεν αφορούν μόνο μακροοικονομικά μεγέθη. Αφορούν ζωές πολιτών, που δεν μπορούν να προγραμματίσουν, βλέπουν φουσκωμένους λογαριασμούς και το κόστος ζωής να πνίγει κάθε προσδοκία τους. Δεν είναι λογιστικά μεγέθη, είναι ζωές, είναι οικογένειες», υποστηριξε ο Κώστας Τσουκαλάς στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5» του ΕΡΤΝews, μιλώντας για το υψηλό ενεργειακό κόστος.

Πρόσθεσε ότι «η ανθεκτικότητα μιας οικονομίας, μιας κοινωνίας έχει να κάνει με το αν υπάρχει πολιτική ηγεσία που μπορεί να προλαμβάνει και αν υπάρχει πολιτική ηγεσία που δεν βλέπει την κοινωνία με όρους διαίρεσης».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχολίασε αυστηρά τη δήλωση του υφυπουργού Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη για «κόμματα των κακομοίρηδων». Απευθυνόμενος στον υφυπουργό που παρίστατο στην εκπομπή ο κ. Τσουκαλάς τόνισε: «Δεν υπάρχουν δύο Ελλάδες. Εσείς θέλετε δύο Ελλάδες. Εμείς αντίθετα θέλουμε μια Ελλάδα που θα τα καταφέρνει.

Δεν είναι κακομοίρηδες το 70% που δεν θέλουν τη Νέα Δημοκρατία.

Καταφέρατε ενώ «έβρεξε» εκατομμύρια να διευρύνονται οι ανισότητες.

Αν η πολιτική σας καταδίκασε μερίδα πολιτών να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα, δεν φταίνε οι ίδιοι. Εσείς θέλετε να τους κάνετε να νιώθουν πως φταίνε οι ίδιοι».

Σχετικά με τη μείωση στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα ο Κώστας Τσουκαλάς κατέκρινε τη κυβέρνηση πώς έλεγε ότι δεν μπορεί να μειωθεί αλλά «μετά άλλαξαν στάση και δήλωσαν πως τελικά μπορούν αλλά οτι περιμένουν ευρωπαϊκή απόφαση για εξαίρεση από την οροφή δαπανών. Λένε ψέματα κάθε φορά».

«Θα μπορούσατε να μην έχετε δώσει εκατομμύρια σε απευθείας αναθέσεις, να μην έχουμε παντού σκάνδαλα και διαφθορά.

Συνεχώς θέλετε να συγκρίνετε μια χώρα του 2026 που έβρεξε δισ με την Ελλάδα των μνημονίων», κατέληξε ο Εκπρόσωπος Τύπου.