«Για τους ανθρώπους της υπαίθρου η γη δεν είναι απλώς ένα περιουσιακό στοιχείο. Είναι το μέσο με το οποίο εργάζονται και κρατούν ζωντανά τα χωριά μας. Γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή επέμεινα ότι έπρεπε να δοθεί μια καθαρή νομοθετική λύση για τις ιδιοκτησίες στα παρακάρλια χωράφια. Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι όταν αναδεικνύουμε τεκμηριωμένα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και επιμένουμε στην επίλυσή τους, μπορούμε να έχουμε απτά αποτελέσματα», δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μετά την ψήφιση από τη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της ρύθμισης για τη μη προβολή δικαιωμάτων του Δημοσίου, με το οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα που είχε ανακύψει με παρακάρλιες ιδιοκτησίες.

Η νέα διάταξη αφορά, μεταξύ άλλων, εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν κατά την αποστράγγιση της λίμνης Κάρλας, για τις οποίες είχε προκύψει ζήτημα με την αναγνώριση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Με το άρθρο 64 του νέου νόμου προστίθενται νέες ρυθμίσεις στο άρθρο 16 του ν. 5024/2023 σχετικά με τη μη προβολή δικαιωμάτων του Δημοσίου επί ακινήτων, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι ο κ.Χαρακόπουλος είχε αναλάβει πρωτοβουλία το 2023 για την νομοθετική επίλυση του ζητήματος μετά τις αντιδράσεις κατοίκων του Καλαμακίου, της Αμυγδαλής και άλλων παρακάρλιων χωριών του δήμου Αγιάς, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα στην προσπάθειά τους να κατοχυρώσουν χωράφια που κατέχουν και καλλιεργούν εδώ και χρόνια. Ωστόσο, μετά την τότε ψήφιση τροπολογίας, και τη διάσταση στην ερμηνεία της νομοθεσίας που προέκυψε από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε το ζήτημα στον γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού, Στέλιο Κουτνατζή, ενώ ακολούθως είχε συνεργασία για το θέμα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, κι έτσι δρομολογήθηκε η νέα ρύθμιση που δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας.

Ο Θεσσαλός πολιτικός είχε επισημάνει από την πρώτη στιγμή ότι η εκκρεμότητα δεν ήταν απλώς ένα νομικό ή γραφειοκρατικό ζήτημα, καθώς η αμφισβήτηση των ιδιοκτησιών μπορούσε να έχει συνέπειες για την αγροτική δραστηριότητα και τις ενισχύσεις των παραγωγών, επιβαρύνοντας περαιτέρω χωριά που ήδη αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα.

Ο γγ της ΚΟ της ΝΔ κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι «η ψήφιση της νέας ρύθμισης για τις παρακάρλιες ιδιοκτησίες βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα που ταλαιπώρησε αγρότες της περιοχής, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ενδεχόμενο να αμφισβητείται η κυριότητα χωραφιών που κληρονόμησαν, μεταβιβάζουν και καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες. Ευχαριστώ τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τους συνεργάτες του που συνέβαλαν στην επίλυση ενός προβλήματος που είχε εξελιχθεί σε “γόρδιο δεσμό” για τους κατοίκους των παρακάρλιων χωριών».