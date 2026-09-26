Η επιστροφή του πρωθυπουργού στην Αθήνα μετά το πενθήμερο ταξίδι του στις ΗΠΑ φέρνει ακόμα πιο έντονα στο προσκήνιο τις διεργασίες που γίνονται για τις παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν στα μέσα της επόμενης εβδομάδας για τα καύσιμα.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναμένεται να συνεχιστεί η στήριξη και τον Οκτώβριο με το βασικό σενάριο να προβλέπει παρέμβαση έως 15 λεπτά ανά λίτρο, με περίπου 10 λεπτά να καλύπτονται από κρατική επιδότηση και επιπλέον 5 λεπτά από τα διυλιστήρια. Το ύψος της ενίσχυσης δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς θα εξαρτηθεί από τις τιμές που θα διαμορφωθούν στην αγορά και από την τελική συμφωνία με τις επιχειρήσεις του κλάδου.

Όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου ο στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο, ενώ όσον αφορά στο επίδομα θέρμανσης, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αυξηθεί περίπου 20% και θα αφορά περίπου 1,17 εκατ. νοικοκυριά.

Από τις ΗΠΑ και το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ όσο και κατά την συνέντευξή του στο Bloomberg ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε αναλυτικά τις ενεργειακές προτεραιότητες και τη στρατηγική της ελληνικής κυβέρνησης.

Ο πρωθυπουργός μέσα από ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή οικονομικά δίκτυα του κόσμου, το Bloomberg επαναβεβαίωσε μεν την προσήλωση της χώρας στην πράσινη μετάβαση, υπογραμμίζοντας ότι πάνω από το 55% της ενέργειας στην Ελλάδα παράγεται πλέον από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει άμεσα τα ορυκτά καύσιμα, καθώς η μετάβαση πρέπει να γίνει με όρους ασφάλειας και σταθερότητας για την οικονομία. Ειδικά στην περίοδο που διανύουμε και με το υπέρογκο ενεργειακό κόστος και τις τιμές των καυσίμων που επιβαρύνουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, η απάρνηση των ορυκτών καυσίμων είναι εκτός της εξίσωσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παράλληλα, απηύθυνε σαφές μήνυμα προς τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει δράση και να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στα κράτη-μέλη. Όπως εξήγησε, η Ελλάδα διατηρεί τη δημοσιονομική της αξιοπιστία, αλλά δεν διαθέτει τον εγχώριο δημοσιονομικό χώρο για μονομερή μείωση των φόρων στα καύσιμα, εκτός εάν υπάρξει μια σχετική ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ή εξαίρεση. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, χωρίς μια συντονισμένη ευρωπαϊκή στήριξη ο χειμώνας θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη ανακοινώσει την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη Βόρεια Ελλάδα όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες.

Εξορύξεις, ηλεκτρική διασυνδεσιμότητα και περιφερειακή ασφάλεια

Η κυβέρνηση όμως δεν μένει στα μέτρα που θα ανακοινωθούν αλλά ακολουθεί και μια στρατηγική με μακροπρόθεσμο ορίζοντα καθώς αξιοποιώντας την γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, την μετατρέπει σε κόμβο ενεργειακής ασφάλειας.

Το χρονοδιάγραμμα των προγραμμάτων των εξορύξεων ακολουθείται με συνέπεια και τα ενεργειακά προγράμματα στην ελληνική ΑΟΖ προχωρούν κανονικά, με μεγάλους κολοσσούς όπως η ExxonMobil και η Chevron να περνούν στα επόμενα επιχειρησιακά βήματα για την αξιολόγηση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου.

Και αυτή είναι ακόμα μια άμυνα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης έτσι ώστε μέσα από την αξιοποίηση των εγχώριων πόρων θα προχωρήσει η μείωση της εξάρτησης από αναξιόπιστους προμηθευτές, βλ. Ρωσία.

Για την κυβέρνηση θεωρούνται μείζονος σημασίας τα μεγάλα έργα ηλεκτρικής διασυνδεσιμότητας, τα οποία θα επιτρέψουν τη μεταφορά καθαρής ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Δεν αναφέρθηκε άλλωστε τυχαία στην ομιλία του στον ΟΗΕ στον αγωγό GREGY, ο οποίος σχεδιάζεται να μεταφέρει καθαρή ενέργεια από την Αίγυπτο προς την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επενδύσεων στις υποδομές και τη συνδεσιμότητα. Η στρατηγική σημασία αυτών των υποδομών συζητήθηκε εκτενώς και στη διμερή συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο περιθώριο της Συνόδου.