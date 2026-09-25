Την ανάγκη μεγαλύτερης δημοσιονομικής ευελιξίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να στηριχθούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Bloomberg.

Την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στην προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, απέναντι στις επιθέσεις των Χούθι, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Surveillance» του Bloomberg.

«Ως ναυτικό έθνος είμαστε έτοιμοι και παρόντες και στην Ερυθρά Θάλασσα για να αποκρούσουμε τις επιθέσεις των Χούθι», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να αποδεχθεί την υπονόμευση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. «Εμείς δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε την υπονόμευση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και αν επιβάλλονται χρεώσεις γιατί αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του κόστους ενέργειας. Για τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαμε να παίξουμε ρόλο αλλά πρέπει να προηγηθεί συμφωνία», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Παρέμβαση Κυριάκου Μητσοτάκη για τα καύσιμα

Στο ζήτημα της φορολογίας στα καύσιμα και της πράσινης μετάβασης αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Surveillance» του Bloomberg. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει την πράσινη μετάβαση, ωστόσο δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τα ορυκτά καύσιμα στο άμεσο μέλλον.

«Είμαι υπέρ της πράσινης μετάβασης αλλά δεν θα εγκαταλείψουμε τα ορυκτά καύσιμα στο άμεσο μέλλον», ανέφερε, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα έχει υψηλή φορολογία στα καύσιμα. Όπως εξήγησε, για να υπάρξει μείωση της φορολογίας θα πρέπει να εξασφαλιστεί εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Και στην Ελλάδα κάνει κρύο τον χειμώνα, δεν είναι μόνο ζέστη», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει την πράσινη μετάβαση, έχοντας παράλληλα στραμμένο το βλέμμα της και στα ορυκτά καύσιμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη δημοσιονομική αξιοπιστία της χώρας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον τη δυνατότητα να διεκδικεί εξαιρέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Πιστεύω ότι λίγοι θα πίστευαν ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν λιγότερο από 4 χώρες των G7», είπε, σημειώνοντας ότι η χώρα έχει αποκτήσει αξιοπιστία στην Ευρώπη και παραμένει «βαθιά δεσμευμένη» στην τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων.