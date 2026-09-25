«Η Ελλάδα επί ημερών Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως προέκυψε και από την ομιλία του στον ΟΗΕ, εκπέμπει αυτοπεποίθηση, η οποία απορρέει από την ισχύ της, από τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και από τις πράξεις», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ και αναφερόμενος στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός έθεσε σε ένα κορυφαίο βήμα όλα τα μεγάλα ζητήματα. Δεν έκρυψε τα λόγια του. Προέβαλε την Ελλάδα ως μια χώρα η οποία πιστεύει στην επίλυση, εν προκειμένω με την Τουρκία της μοναδικής διαφοράς μόνο επί τη βάσει του Δικαίου της Θάλασσας, του διεθνούς δικαίου».

«Σε αυτό το κορυφαίο επίπεδο έβαλε στο τραπέζι και το Κυπριακό με μια σαφέστατη διατύπωση. Αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες στιγμές συνολικά όλων αυτών των 52 ετών, μετά την παράνομη εισβολή και κατοχή. Είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει άλυτο. Είναι μια τεράστια εκκρεμότητα, ένα ευρωπαϊκό κράτος, η Κύπρος, με ακριβώς την ίδια κοινή θέση και πεποίθηση με την Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται υπό κατοχή 52 χρόνια τώρα».

Είπε επίσης πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε και για το casus belli. «Δεν έκρυψε τα λόγια του ούτε εκεί. Θυμίζω ότι επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη ο όρος της άρσης του παράνομου και εκτός οποιασδήποτε λογικής διεθνούς δικαίου casus belli ετέθη για την οποιαδήποτε συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε αρχικά.

«Επαναλαμβάνει τις θέσεις λοιπόν αυτές και της χώρας και της Δύσης, με έναν τόνο όμως, ο οποίος δεν έχει ως σκοπό να υπάρχει ένταση για την ένταση και αυτή ακριβώς είναι και η ουσία αυτή τη στιγμή που βλέπουμε μια κλιμάκωση», προσέθεσε.