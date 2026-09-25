Στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μεταναστευτικό στην Ευρώπη αναμένεται να βρεθεί σήμερα το Μόναχο, όπου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των υπουργών που είναι αρμόδιοι για τη μετανάστευση. Στη συνάντηση θα συμμετάσχει, έπειτα από πρόσκληση του Γερμανού υπουργού Εσωτερικών, Αλεξάντερ Ντόμπριντ, και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων αναμένεται να βρεθούν η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών, καθώς και η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών.

Στο περιθώριο της υπουργικής συνάντησης αναμένεται να συνεδριάσει και το Core Group, στο οποίο συμμετέχουν η Ελλάδα, η Γερμανία, η Αυστρία, η Δανία και η Ολλανδία. Βασικό αντικείμενο της συζήτησης θα είναι η πρόοδος της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία Return Hubs σε τρίτες χώρες, με στόχο τη διαχείριση των επιστροφών.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία τα κράτη-μέλη της ΕΕ αναζητούν κοινές λύσεις για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του μεταναστευτικού και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.