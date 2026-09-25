Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό επικίνδυνο για τη χώρα, λόγω της άγνοιάς του για τους διεθνείς κανόνες.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του Open, ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι οι θέσεις που εξέφραζε ο κ. Τσίπρας δεν ανταποκρίνονταν στη διεθνή πραγματικότητα και διευκρίνισε ότι η κριτική του δεν αφορά τις προθέσεις του, αλλά όσα ο ίδιος πίστευε και υποστήριζε.

Σύμφωνα με τον κ. Φλωρίδη, «τότε που λέγαμε ότι θα διατρέξουμε μεγάλους κινδύνους από τη διακυβέρνηση Τσίπρα εάν επισυνέβαινε, δεν ήταν ότι “ξέρεις αυτός θέλει να κάνει κακό στην Ελλάδα”, δηλαδή η πρόθεσή του, αλλά, αυτά που έλεγε επειδή τα πίστευε τον καθιστούσαν επικίνδυνο. Δηλαδή, όταν λες με έναν νόμο και με ένα άρθρο θα αλλάξω τα μνημόνια, σημαίνει ότι εσύ μεν το πιστεύεις που το λες αυτό, όμως αυτό δείχνει ότι δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται στο διεθνές περιβάλλον».

«Δηλαδή, θα αναλάβεις να διοικήσεις μία χώρα και έχεις παντελή άγνοια των διεθνών κανόνων. Η επικινδυνότητα του Τσίπρα λοιπόν ήταν αυτή. Δεν μιλάμε στους πολιτικούς σε επίπεδο προθέσεων. Είναι ότι αυτά που λέει τα πιστεύει και είναι επικίνδυνος επειδή τα πιστεύει», τόνισε ακόμα.

Όπως είπε ο Γιώργος Φλωρίδης, «αυτά που πιστεύει δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα της χώρας, δηλαδή με τη διεθνή πραγματικότητα. Όταν πίστευε ότι θα βαράει τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές, αυτός μπορεί να το πίστευε εκείνη την ώρα και να ήταν χαρούμενος. Όμως αυτό δείχνει μία παντελή άγνοια της διεθνούς πραγματικότητας που τον καθιστούσε επικίνδυνο για την Ελλάδα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, άσκησε κριτική στον Αλέξη Τσίπρα για το ότι επαναφέρει τη διχαστική ρητορική του 2015, αυτή τη φορά με επιπτώσεις, όπως υποστήριξε, στην ίδια την αντιπολίτευση: «Ο κ. Τσίπρας είναι μονίμως διχαστικός . Επανέφερε με άλλο τρόπο το δίλημμα του 2015 “ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουνε”. Τότε ήταν εξόχως διχαστικό για το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα, ιδιαίτερα διχαστικό για την ίδια την αντιπολίτευση».

«Δείχνει μία άρνηση να κατανοήσει τι είναι η Δημοκρατία», σημείωσε επίσης.