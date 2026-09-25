Ο στόχος για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση τους πρώτους μήνες του 2027, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, παραμένει σταθερός, αναφέρει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε δήλωσή του μετά από συνάντηση με τον Dr. John Ardill, Vice President και Head of Global Exploration της ExxonMobil.

Η γεώτρηση προγραμματίζεται στο μπλοκ Α2 στο Ιόνιο, παραχώρηση στην οποία εισήλθε η ExxonMobil τον Νοέμβριο του 2025, με ποσοστό 60%, ενώ η Energean συμμετέχει με 30% και η HelleniQ Energy με 10%.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρει αναλυτικά τα εξής:

«Είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον Dr. John Ardill, Vice President και Head of Global Exploration της ExxonMobil, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας για την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων της χώρας.

Επιβεβαιώσαμε ότι προχωρούμε σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας και ότι ο στόχος για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση τους πρώτους μήνες του 2027, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, παραμένει σταθερός.

Η συνέπεια στην υλοποίηση των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων είναι κρίσιμη. Κάθε βήμα που ολοκληρώνεται ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας και την εμπιστοσύνη μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων στις προοπτικές της Ελλάδας.

Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να σχεδιάζει μεθοδικά, να κινείται γρήγορα και να λειτουργεί με αξιοπιστία και τήρηση όλων των διεθνών περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Οι στόχοι που θέτουμε γίνονται πράξη».