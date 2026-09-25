Σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συμμετάσχει στη Συνάντηση Υπουργικού Επιπέδου της Ομάδας Φίλων για την Ασφάλεια της Ναυτιλίας και των Ναυτικών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Εξωτερικών θα λάβει μέρος στις τριμερείς συναντήσεις των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου και Ελλάδας – Κύπρου – Ιορδανίας.

Ακολούθως, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του της Βραζιλίας, της Ερυθραίας και της Ινδίας.

Στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, ο υπουργός Εξωτερικών θα λάβει επίσης μέρος σε εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη που συνδιοργανώνεται από την Ελλάδα και την Ινδία.