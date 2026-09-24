Στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος συνταξιούχων και εργαζομένων, στις αλλαγές στις συντάξεις χηρείας και στις εξελίξεις στην αγορά εργασίας αναφέρθηκε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννα Ευθυμίου, μιλώντας στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο επίδομα των 400 ευρώ, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί περί τα τέλη Νοεμβρίου σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, με 270.000 επιπλέον ωφελούμενους.

Όπως ανέφερε, το επίδομα αφορά συνταξιούχους άνω των 65 ετών χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, συνταξιούχους άνω των 60 ετών που λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων και ανασφάλιστους υπερήλικες. Παράλληλα, είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο.

Η κ. Ευθυμίου αναφέρθηκε επίσης στην κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, επισημαίνοντας ότι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν πλέον ολόκληρη την ετήσια αύξηση που τους αναλογεί. Παράλληλα, έκανε λόγο για την περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, προς όφελος των εργαζομένων.

Για τις συντάξεις χηρείας, σημείωσε ότι 8.500 συνταξιούχοι είδαν ήδη τη σύνταξή τους να αυξάνεται από το 35% στο 70%, ενώ περίπου 75.000 δικαιούχοι δεν θα υποστούν την προβλεπόμενη περικοπή.

Επιπλέον, ανέφερε ότι ακόμη 122.000 συνταξιούχοι που λαμβάνουν παράλληλα σύνταξη γήρατος και χηρείας θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν κανονικά και τις δύο συντάξεις τους. Για τις παλαιότερες περιπτώσεις, επισήμανε τις νομικές δυσχέρειες που προκύπτουν από τα διαφορετικά καθεστώτα των πρώην ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και τους περιορισμούς του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου.

Αναφερόμενη στην αγορά εργασίας, υπογράμμισε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω από το 8%, σημειώνοντας ότι βασικός στόχος είναι πλέον η δημιουργία ποιοτικών και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Επισήμανε ακόμη ότι οκτώ στους δέκα εργαζομένους απασχολούνται με πλήρη απασχόληση, ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% από το 2019 και ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη συλλογική σύμβαση στον επισιτισμό, η οποία, όπως είπε, αφορά περίπου 400.000 εργαζομένους με αυξήσεις αποδοχών της τάξης του 20%.

Τέλος, για τις πολιτικές εξελίξεις και τη συζήτηση γύρω από ενδεχόμενο νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, η κ. Ευθυμίου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση απαντά με το έργο της.

«Απαντάμε με το έργο μας και τη δουλειά μας», τόνισε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις παρεμβάσεις στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη και σημειώνοντας ότι την τελική αξιολόγηση θα κάνουν οι πολίτες.