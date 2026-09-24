Με το βλέμμα στραμμένο στις διεθνείς εξελίξεις, στις τιμές του πετρελαίου και στην επιβάρυνση που προκαλείται στους καταναλωτές, η κυβέρνηση προετοιμάζει τις επόμενες παρεμβάσεις για τα καύσιμα.

Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, οι πρώτες ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης αναμένονται στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει το πακέτο μέτρων που θα αφορά και το πετρέλαιο θέρμανσης.

«Τα μέτρα για τα καύσιμα κίνησης θα ανακοινωθούν στις 30/09, όπως συμβαίνει κάθε φορά, ωστόσο αυτή τη φορά θα αφορούν το επόμενο 15ήμερο λόγω της μεταβλητότητας στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς η διάθεσή του αρχίζει στις 15/10. Επίσης θα διαμορφωθεί η εικόνα των εμπορικών παρεμβάσεων από τις ίδιες τις εταιρείες, με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θα έχουν πλήρη εικόνα. Ήδη ο πρωθυπουργός έχει δώσει το πλαίσιο των παρεμβάσεων. Το περίγραμμα έχει ήδη δοθεί», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Όλοι θέλουμε να μειώνονται οι φόροι», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας για τις φωνές για μείωση του ΕΦΚ ακόμα και μέσα στη ΝΔ.

«Δεν θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Όλοι και επί της αρχής είμαστε υπέρ της μείωσης του ΕΦΚ. Το θέμα είναι πως φτάσαμε και μειώσαμε φόρους. Το κάνουμε όσο μας επιτρέπουν τα δημόσια οικονομικά. Υπάρχουν 2 θέματα: να υπάρχουν τα λεφτά και επειδή έχουμε φτάσει στις οροφές δαπανών να δοθεί η δυνατότητα από την Ευρώπη να εξαιρεθεί. Καμία διγλωσσία και διαφοροποίηση δεν υπάρχει. Όλοι θέλουμε να μειώνονται τα βάρη για τους πολίτες», τόνισε.

Για την Ντόρα Μπακογιάννη και όσα είπε για κάποιους υπουργούς:

«Όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό. Μέχρι την κρίση των πολιτών και επειδή μιλάμε για κυβερνητικά στελέχη αυτός που κρίνει και αξιολογεί τέτοιες συμπεριφορές είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος και παίρνει τις αποφάσεις του. Δουλειά μας είναι να προβάλλουμε το κυβερνητικό έργο και να είμαστε αποτελεσματικοί».

Για Άδωνι Γεωργιάδη και αν τον αποδοκιμάζει η κυβέρνηση:

«Μετά από τόσα χρόνια και επειδή έχω τη νομοθετική αρμοδιότητα η κυβέρνηση έχει αποδείξει αν σέβεται τους δημοσιογράφους. Όσα έχουν γίνει τα τελευταία 3 χρόνια δεν έγιναν από την μεταπολίτευση.

Ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι ήταν μεταφορική χρήση του λόγου και ζήτησε συγγνώμη από τον κ. Ελευθερόγλου. Ως προς το άλλο περιστατικό τις έντονης αυτής διαμάχης προηγήθηκε ένας διάλογος που δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσει την θέση του. Ο διάλογος οξύνθηκε γιατί το ίδιο θέμα έχει δημιουργήσει φόρτιση και ανέβηκαν οι τόνοι. Ο υπουργός εξέφρασε τις θέσεις και τις απόψεις του και όσα προσπαθεί να κάνει. Ο Α. Γεωργιάδης είναι εκείνος που στα πολύ δύσκολα δεν κρύβεται και προσπαθεί να δώσει απαντήσεις. Αναφέρθηκε σε μια συγκεκριμένη περίοδο όταν πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα των Τεμπών έγινε πρωτοφανής προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης. Μην κρυβόμαστε όλοι θυμόμαστε τι ζήσαμε πριν από 1,5 χρόνο. Θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει δώσει δείγματα γραφής για το πως αντιμετωπίζει τον Τύπο και τα ΜΜΕ. Δεν θέλω να προσωποποιήσω συμπεριφορές».

Για την υπόθεση Κασιδιάρη και να ξεκαθαρίσει η κυβέρνηση την κατάσταση όπως ζήτησε ο κ. Τσίπρας, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως: «Το ποιος συμμετέχει ή όχι στις εκλογές το κρίνει η δικαιοσύνη και όχι η κυβέρνηση. Αυτό που είπε στερείται λογικής. Συνεχίζει να μπερδεύεται γιατί επί ημερών του λειτουργούσαν παραυπουργεία δικαιοσύνης όπως είχε πει ο κ. Κοντονής. Η κυβέρνηση όταν ήταν να μιλήσει δια των αρμοδιοτήτων της το έκανε. Και μάλιστα στις τροπολογίες που έλυναν το ζήτημα του αχυρανθρώπου και του κρυπτόμενου αρχηγού ο κ. Τσίπρας και το κόμμα του τότε ο ΣΥΡΙΖΑ στο οποίο ήταν αρχηγός ψήφισαν παρών».

Και πρόσθεσε: «Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός που κράτησε ανοικτή τη Βουλή το 2019 και μείωσε τις ποινές για βαριά εγκλήματα, όπως αυτό της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης. Οι αλλαγές στον ΠΚ είναι απόφαση της Βουλής και ήταν δική του πολιτική απόφαση να ρίξει τις ποινές στα πιο ειδεχθή εγκλήματα».

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το αν θα δοθούν επιδοτήσεις και στο ρεύμα:

«Ως προς την επιδότηση υπάρχει ένα ζήτημα να επιδοτείται και το κόστος θέρμανσης από την ενέργεια. Συνολικά για τις τιμές στο ρεύμα ανακοινώθηκε το μπλε τιμολόγιο που έχει και μεγάλη ζήτηση. Αν παρατηρηθεί ανά μήνα αδικαιολόγητη αύξηση τότε θα έχουμε στοχευμένες παρεμβάσεις».