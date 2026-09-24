Θέση για τη χθεσινή κόντρα τους στον αέρα του ραδιοφωνικού σταθμού MEGA News 104,6 πήραν σήμερα τόσο ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, όσο και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη.

Η συζήτηση, στη χθεσινή ραδιοφωνική εκπομπή, άρχισε από την παρουσία του κ. Γεωργιάδη στα εγκαίνια ιδιωτικής κλινικής στα νότια προάστια και στις θεραπείες που παρέχονται εκεί, την ώρα που οι αρχές διεξάγουν εντατικούς ελέγχους σε κέντρα μακροζωίας και ευεξίας, μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Κάποια στιγμή, οι τόνοι ανάμεσα στον υπουργό Υγείας και τους δύο δημοσιογράφους ανέβηκαν πολύ και ο διάλογος μεταφέρθηκε στην προβολή της Μαρίας Καρυστιανού, στην «κβαντική ιατρική», στα «νανογιλέκα» και στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και όσα είχαν διατυπωθεί περί ξυλολίου.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι το Mega και οι συγκεκριμένοι δημοσιογράφοι προέβαλαν επί σειρά ετών τη Μαρία Καρυστιανού, θυμίζοντας παράλληλα τις αναφορές της στην «κβαντική ιατρική».

Απαντώντας στις αιτιάσεις του υπουργού Υγείας, η Ανθή Βούλγαρη απάντησε υπενθυμίζοντας του τις δικές του παλαιότερες αναφορές στα «νανογιλέκα», με τον κ. Γεωργιάδη να επαναφέρει τα περί ξυλολίου μετά το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών.

Η απάντηση Χασαπόπουλου – Βούλγαρη μετά τον τσακωμό με τον υπουργό Υγείας

Σήμερα το πρωί, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη μέσω της εκπομπής τους «Κοινωνία Ώρα Mega» τοποθετήθηκαν σχετικά με τον έντονο διάλογο που είχαν με τον Άδωνι Γεωργιάδη, εξηγώντας τι προηγήθηκε και γιατί ξέφυγαν τα πράγματα.

Η Ανθή Βούλγαρη, αρχικά, ξεκαθάρισε ότι η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη εξακολουθεί να βρίσκεται στην επικαιρότητα, όμως τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και η στάση του υπουργού Υγείας.

«Καλά εννοείται πως θα μας απασχολήσει η υπόθεση Μαζωνάκη, αλλά πιο πολύ τις τελευταίες ημέρες μας απασχολεί ο υπουργός Υγείας» είπε χαρακτηριστικά.

Με τη σειρά του, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ανέφερε πως «χθες είχαμε ένα ντέρμπι, τώρα θα το πω κιόλας. Ζητήσαμε και συγγνώμη για την ένταση», με τη συμπαρουσιάστριά του να διευκρινίζει «όχι από τον υπουργό, από τον κόσμο».

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής εξήγησε τι συνέβη κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής συνέντευξης, επισημαίνοντας πως η ένταση δεν ήταν κάτι που είχε προγραμματιστεί ή επιδιωχθεί από τους δημοσιογράφους.

«Από τον κόσμο (σ.σ. ζητήσαμε συγγνώμη), γιατί δεν ήταν επιλογή μας να γίνει ένας έντονος διάλογος. Στο ραδιόφωνο ήταν, 11:00-12:00. Τον φιλοξενήσαμε για να του πούμε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Τον βλέπω συνέχεια, είναι μονίμως σε vidcast, σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κλπ. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, άρχισε να μας φωνάζει και να μας κατηγορεί».

«Ο ανεξήγητος λόγος είναι ότι του κάναμε την εξής απλή ερώτηση: ξεκινήσαμε με την κλινική όπου πήγε και εγκαινίασε. Τον ρωτήσαμε λοιπόν, αυτές τις θεραπείες που έκανε η κλινική, είναι νόμιμες; Είπε ότι είναι μία “γκρίζα ζώνη”. Αφού είναι γκρίζα ζώνη πως εγκαινιάσατε τη κλινική; Και του λέει εύλογα ο Ιορδάνης “θεωρείτε σωστό ο υπουργός Υγείας να πηγαίνει με δόξες και τιμές να εγκαινιάζει μία ιδιωτική κλινική;”. Εκεί, έγινε το έλα να δεις, τι κομπογιαννήτες μας είπε, τι ότι ασχοληθήκαμε με την Καρυστιανού και το ξυλόλιο. Κ. Γεωργιάδη με την Καρυστιανού θα ξανασχοληθούμε με τα Τέμπη. Η υπόθεση των Τεμπών δεν έχει τελειώσει. Το ότι η Καρυστιανού επέλεξε να είναι πολιτική αρχηγός που θα ασχοληθούμε ξέχωρα με αυτό» συμπλήρωσε η Ανθή Βούλγαρη.

«Τι ότι καλύπταμε την Καρυστιανού, τι ότι προβάλαμε το ξυλόλιο. Τον έπιασε ένας οίστρος. Σε προσωπικό επίπεδο και με την Ανθή και με εμένα είναι σε καλό επίπεδο ο άνθρωπος. Δεν είμαστε άνθρωποι εμείς που μαλώνουμε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ούτε μαλώνουμε γι’ αυτό που κάνουν άλλοι συνάδελφοι ίσα ίσα για να τσακωθούν» συνέχισε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

«Ξέρεις κάτι; Δεν μπορούμε όταν προσπαθούν να κάνουν το άσπρο μαύρο να λέμε ναι, δεν γίνεται» κατέληξε η δημοσιογράφος, κλείνοντας το θέμα.

Δείτε όσα είπαν οι δύο δημοσιογράφοι:

Α. Γεωργιάδης: «Αν μας ενοχλούν οι κομπογιαννίτες, δεν πρέπει να μας ενοχλούν παντού;»

Από την πλευρά του, σήμερα το πρωί, ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα social media έδωσε τη δική του εκδοχή για όσα εκτυλίχθηκαν, τονίζοντας ότι το Mega του άσκησε κριτική μετά τη συζήτηση.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, το Mega είναι «ένας πολύ μεγάλος, ίσως ο μεγαλύτερος, δημοσιογραφικός όμιλος της χώρας» και σημείωσε πως, κατά την άποψή του, από χθες έχει δεχθεί έντονη κριτική από τα δελτία, τα social media, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο του ομίλου, εξαιτίας της «στιχομυθίας» με τους δύο δημοσιογράφους.

Υποστήριξε, επίσης, ότι οι δημοσιογράφοι τον κατηγόρησαν πως φέρει ευθύνη επειδή «διάφοροι κομπογιαννίτες δρούσαν ανεξέλεγκτα», ενώ αναφέρθηκε και πάλι στην προβολή της Μαρίας Καρυστιανού και στην «κβαντική ιατρική».

Έπειτα, αναφέρθηκε στην παλαιότερη προβολή από μέσα ενημέρωσης πρακτικών που αφορούσαν τα «νανογιλέκα» και συνέδεσε την κριτική του με τον τρόπο κάλυψης της υπόθεσης των Τεμπών και των αναφορών περί ύπαρξης ξυλολίου στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, όσοι παρουσιάστηκαν ως εμπειρογνώμονες για το συγκεκριμένο ζήτημα δεν πληρούσαν τα τυπικά προσόντα για να καταθέσουν στο δικαστήριο, ενώ διερωτήθηκε εάν το Mega έχει ζητήσει συγγνώμη από τους τηλεθεατές του για την κάλυψη της υπόθεσης.

«Αν μας ενοχλούν οι κομπογιαννίτες δεν πρέπει να μας ενοχλούν παντού; Ή μόνον όπου μας συμφέρει;», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά στα εγκαίνια της κλινικής στα νότια προάστια υποστήριξε ότι από το πρωί προβαλλόταν βίντεο από την επίσκεψή του, χωρίς, όπως ανέφερε, να έχουν διαβαστεί η ανακοίνωση της κλινικής και ειδικότερα η ανακοίνωσή της προς το Mega. «Αυτό δεν είναι και πολύ σωστό» πρόσθεσε.

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Υγείας: