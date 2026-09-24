«Χρειάζεται Ανεξάρτητη Αρχή ελέγχου στην Υγεία που να μην υπηρετεί κομματικά συμφέροντα» διαμήνυσε το πρωί της Πέμπτης 24/9 κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής της συνέντευξη η πρόεδρος της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτής, Αφροδίτη Λατινοπούλου. «Έχουμε φτάσει το 2026 να πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο κομπογιαννίτης και ποιος πουλάει μαντζούνια» επεσήμανε.

Σε συνέντευξή της στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» η Αφροδίτη Λατινοπούλου καταδίκασε την απρόκλητη λεκτική επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη στους Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο στον αέρα του Mega News 104,6 λέγοντας: «Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι καταδικάζω απερίφραστα τον τραμπουκισμό που έγινε χθες εις βάρος σας από τον κύριο Άδωνι Γεωργιάδη και κάθε τραμπουκισμό και κάθε τέτοια απαράδεκτη επίθεση εις βάρος οποιουδήποτε δημοσιογράφου».

«Αντί να αναλάβουν λοιπόν τις ευθύνες τους και αντί να αναλογιστούν τι ήταν αυτά τα οποία έκαναν και, και κόστισαν και ανθρώπινες ζωές στα Τέμπη, αλλά και όλα τα τραγικά τα οποία ακολούθησαν από εκεί και πέρα, δηλαδή το ότι είχαμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος έβγαινε και έκανε τον πραγματογνώμονα, έλεγε τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, μπαζώματα, εταιρείες οι οποίες καταγγέλλεται ότι έχουν συσταθεί μετά το μπάζωμα και μετά τις απευθείας αναθέσεις που έγιναν με εκατομμύρια που έλαβαν για να μπαζώσουν, πρωτόκολλα ασφαλείας που δεν τηρήθηκαν, η 717 η οποία δεν υλοποιήθηκε και φυσικά αυτό ήταν και το σημαντικότερο για την ευθύνη. Όλο το ότι κατέβασε τον Καραμανλή κανονικότατα υποψήφιο και ο ίδιος ο Άδωνις Γεωργιάδης έβγαινε και έλεγε ότι η Κωνσταντοπούλου μαζεύει κόσμο στο Σύνταγμα και ουσιαστικά τους έκανε μάγκες» είπε.

«Αυτοί βγαίνανε και τους κάνανε μάγκες. Αυτοί βγαίνανε οι υπουργοί και ο ίδιος ο πρωθυπουργός και βγαίνανε ουσιαστικά και τους κάνανε μάγκες. Τον καθένα τον οποίο του χρέωναν το ότι ο κόσμος ένιωσε μια αγανάκτηση και ήθελε να είναι εκεί για να ουσιαστικά διαδηλώσει ειρηνικά, για να πει το αυτονόητο, το ότι δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα το 2023 τότε να χάνονται ανθρώπινες ζωές στα τρένα που είναι το μέσο που παίρνει ο μέσος Έλληνας πολίτης, το παιδί, ο φοιτητής, ο νέος και χάνονται ανθρώπινες ζωές, επειδή δεν υπάρχει σύστημα ασφαλείας. Και αντί να αναλάβουν λοιπόν αυτές τις ευθύνες, ο κόσμος βγήκε εκεί για να πει το αυτονόητο και έβγαινε ο Άδωνις Γεωργιάδης και έλεγε: “Η Κωνσταντοπούλου μάζεψε τον κόσμο στο Σύνταγμα”. Αυτά δεν έλεγε; Έκανε μάγκα την Κωνσταντοπούλου και είδαμε την Κωνσταντοπούλου στο 18% γιατί ήθελαν να την κάνουν συνομιλητή για να βρουν έναν μπαμπούλα τότε για να λένε ότι “κοιτάξτε, αν δεν είμαστε εμείς θα είναι η Κωνσταντοπούλου”. Επικοινωνιακά δεν τη χρησιμοποίησαν; Επικοινωνιακά δεν χρησιμοποιούν κάθε φορά τον μπαμπούλα που τους βολεύει; Τώρα απλά δεν τους βολεύει η Κωνσταντοπούλου, τώρα έχουν βρει τον Τσίπρα, οπότε επιστρέψαμε στα παλιά. Ξεχνάμε το τι κάναμε και το ότι οι δημοσκοπήσεις ξαφνικά έδειχναν τη Κωνσταντοπούλου στο 18%», σχολίασε.

«Ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνεται από συνδικαλιστικά όργανα συντεχνιών»

Εστιάζοντας στον χώρο της υγείας και όλα όσα έχουν βγει στη δημοσιότητα η πρόεδρος της Φωνής Λογικής είπε: «Το ότι ζούμε σε μια χώρα, καταρχάς το ότι πρέπει να χαθούν ανθρώπινες ζωές για να πάρουμε μια απόφαση ότι πρέπει κάτι να αλλάξει και να γίνουμε ένα σοβαρό κράτος και όχι μια τριτοκοσμική χώρα είναι επίσης τραγικό. Από την άλλη, δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που βλέπουμε τριτοκοσμικές καταστάσεις. Ο καθένας μπορεί να πουλάει μαντζούνια, ο καθένας βγάζει μια ταμπέλα, λέει ιατρείο και από πίσω κάνει διαδικασίες και ιατρικές πράξεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί, δεν τηρούνται τα απαραίτητα πρωτόκολλα, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Και σίγουρα ο έλεγχος δεν μπορεί να γίνεται από συνδικαλιστικά όργανα συντεχνιών. Δηλαδή αυτό, δηλαδή ακόμα και εκεί υπάρχει κρατισμός στην Ελλάδα, ακόμα και εκεί υπάρχει κρατική παρέμβαση. Γιατί όλα αυτά τα όργανα από πίσω έχουν κόμματα. Υπάρχουν κόμματα τα οποία το κάθε όργανο και κάθε σύλλογος, είτε είναι ιατρικός το οποιοσδήποτε άλλος δικηγορικός και όλα αυτά, από πίσω έχουν κομματικές ταμπέλες και υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα.

Άρα λοιπόν, αν δεν υπάρξει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου, ώστε να μπορούν να ξέρουν οι πολίτες ότι το ιατρείο το οποίο επισκέπτονται έχει την πιστοποίηση, την έγκριση και τη σφραγίδα ενός συλλόγου ο οποίος είναι πραγματικά ανεξάρτητος και όχι ενός συλλόγου που υπηρετεί κομματικά συμφέροντα και έχει κομματικές ταμπέλες. Ανεξάρτητες αρχές χρειαζόμαστε. Όταν υπάρχει λοιπόν, όπως σας είπα πριν, συνδικαλισμός και όταν γίνονται, είναι συνδικαλιστές, αυτοί από πίσω προφανώς και έχουν επαφή με κόμματα, με στελέχη, με βουλευτές, με υπουργούς. Δηλαδή αν δεν πούμε τις αλήθειες και αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα όπως είναι, δυστυχώς θα συνεχίσουμε να βλέπουμε καταστάσεις όπου οι πολίτες θα πέφτουν θύματα».

Για το κονδύλι για τον ιατρικό τουρισμό

«Επίσης άλλο ένα χαρακτηριστικό Ζιμπάμπουε στην Ελλάδα. Το ότι έχουμε υπουργούς οι οποίοι φορτώνονται κάμερες και πηγαίνουν, μια πηγαίνουν στα σούπερ μάρκετ, μια πηγαίνουν στα νοσοκομεία. Πείτε μου, σε ποιο σοβαρό κράτος τα έχετε δει εσείς αυτά; Γιατί εγώ ως ευρωβουλευτής και μιλώντας και συνομιλώντας με άλλους Ευρωπαίους, αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι μόνο στην Ελλάδα βλέπουμε να φορτώνονται τις κάμερες και να πηγαίνουν να κάνουν αυτοψίες και να λένε να εδώ το ράφι, εκεί το ράντζο κτλ.» επεσήμανε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετική με το εάν τη βρίσκει σύμφωνη το να πηγαίνει ο υπουργός Υγείας να εγκαινιάζει μια κλινική η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε: «Σαφώς και διαφωνώ. Αυτά είναι προωθήσεις. Η ίδια συζήτηση που προφανώς εδώ πέρα κάποιος έχει την απόλυτη ευθύνη, που είναι ο πάνω, που είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος το επιτρέπει, το ανέχεται και το επικροτεί προφανώς για να συνεχίζει να το κάνει ένας υπουργός του. Δεν ξέρω αν είναι παράνομο. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα ποτέ. Και αυτό το πράγμα είναι στο πλαίσιο ενός κράτους το οποίο λειτουργεί με μια κυβέρνηση όπου οι φίλοι, οι κολλητοί και οι δικοί τους είναι οι πιο ευνοημένοι. Έχουν τα βύσματα, έχουν την προώθηση, παίρνουν τις αναθέσεις τους, παίρνουν τα χρήματα, τις χρηματοδοτήσεις, εγκρίνονται όλα στο άψε-σβήσε. Δεν είναι ο μόνος, δεν είναι ο μόνος. Βέβαια, δεν θα σας πω εγώ ότι γίνεται μόνο από τον συγκεκριμένο. Σας μιλάω τώρα για μια κυβέρνηση όμως που έλεγε το 2019 ότι “εμείς είμαστε οι άριστοι. Εμείς υπηρετούμε την αξιοκρατία”. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει αξιοκρατία όταν δεν υπάρχουν αξιοκρατικά κριτήρια και όταν προωθείς συγκεκριμένους για συγκεκριμένα συμφέροντα. Και φυσικά δεν είναι ο μόνος. Λοιπόν, και είτε το κάνουν οι υπουργοί είτε το κάνουν βουλευτές, είτε το κάνουν για λεφτά, είτε το κάνουν για ψήφους, είναι κατακριτέο. Εγώ προσωπικά δεν θα το έκανα ποτέ».

«Ο Βελόπουλος έχει πρόστιμο από τον ΕΟΦ 10.000 ευρώ για τα μαντζούνια του»

Αναφερόμενη σε όλη αυτή την κατάσταση αλλά και τις τηλεπωλήσεις του Κυριάκου Βελόπουλου δήλωσε: «Από την άλλη, έχουμε να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα λοιπόν των με τους κομπογιαννίτες που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια και έχουμε φτάσει το 2026 να πρέπει να βρούμε ποιος είναι ο κομπογιαννίτης και ποιος πουλάει μαντζούνια. Εδώ έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κύριο Βελόπουλο, τον οποίο τον είχατε φιλοξενήσει και εσείς. Δηλαδή είναι σαν να φιλοξενείτε για να μιλήσουμε για τον καιρό τον Ινδιάνο μάγο της φυλής, ο οποίος χορεύει για να έρθει ο χορός της βροχής. Ο άνθρωπος αυτός που ευαγγελίζεται ότι θέλει να κυβερνήσει και τη χώρα και να μας σώσει τις ζωές μας, έχει φάει πρόστιμο από τον ΕΟΦ 10.000 ευρώ για τα μαντζούνια του, τα οποία έβγαζε επί κορωνοϊού και εκθειάζει και έλεγε ότι αυτή η κηραλοιφή εδώ πέρα έλεγε με μια επάλειψη πρωί, μεσημέρι, βράδυ κάνετε 17 χειραψίες.

Δεν υπάρχουν εγκρίσεις από τον ΕΟΦ. Για να καταλάβετε λοιπόν. Για να καταλάβετε το μέγεθος του ψέματος, ο ΕΟΦ δεν δίνει εγκρίσεις. Γνωστοποιήσεις δίνει. Άρα λοιπόν, αυτό το ότι λέει έχουν εγκριθεί. Όχι, να το και το πρόστιμο εδώ. Και αυτό είναι ψέμα. Έχω μια λίστα που αποδεικνύει ότι είναι συνειδητός ψεύτης. Κρέμες για ρευματισμούς να έχει ο άλλος, να πονάει, να έχει ρευματισμούς και να του δίνει το απελευθερωτικό. Το διανοείστε; Σκευάσματα για Αλτσχάιμερ. Έβγαινε και έλεγε στις τηλεπωλήσεις του. Τέρμα η κατάθλιψη, η άνοια, το Αλτσχάιμερ. Υπάρχει λύση στην άνοια. Αυτό συνειδητοποιείτε στην άνοια, στην άνοια. Έβγαινε και έλεγε ο άνθρωπος αυτός Πάρτε τα μαντζούνια αυτά που έδινε για την άνοια να λύσετε την άνοια. Αντί να πάμε στα φάρμακα δηλαδή και στην επιστήμη και στους γιατρούς. Ο άνθρωπος αυτός έβγαινε ανερυθρίαστα και πουλούσε μαντζούνια για την άνοια, σκευάσματα και τα λοιπά. Και δεν είναι φυλακή και δεν είναι φυλακή. Μιλάμε για αυτή τη χώρα».