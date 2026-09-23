«Ας μιλήσουμε επιτέλους για τα νανογιλέκα», γράφει σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει τις τελευταίες ημέρες για την προώθησή τους στο παρελθόν σε εκπομπή τηλεπωλήσεων. Ο κ. Γεωργιάδης κάνει λόγο για ένα «λάθος του παρελθόντος», επισημαίνοντας ότι «δεν τα πούλησα ποτέ ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή ως θεραπεία για την σκλήρυνση κατά πλάκας ή για άλλες ασθένειες».

Με αφορμή αντιπαράθεσή του με τη Μαρία Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας σημειώνει: «Αν νομίζει η κα Καρυστιανού ότι θα γλιτώσει από τις γελοιότητες της περί Κβαντικής Ιατρικής με τα “νανογιλέκα” κάνει μεγάλο λάθος».

Αναλυτικά, η ανάρτηση του κ. Γεωργάδη έχει ως εξής:

«Ας μιλήσουμε επιτέλους και για τα νανογιλέκα….

Στην ζωή μου έχω κάνει πολλά πράγματα άλλα σωστά άλλα λάθος. Γενικά κινούμαι πολύ και είμαι δραστήριος, δεν αντέχω την αδράνεια και δεν φοβάμαι να παίρνω ρίσκα. Με αυτόν τον χαρακτήρα που έχω λοιπόν είναι φυσιολογικό οι αντίπαλοι μου να βρίσκουν ευκαιρίες και να με κτυπούν και να φέρνουν τους φίλους μου σε δύσκολη θέση και από τους φίλους μου ζητώ συγγνώμη για αυτό.

Ένα λάθος του παρελθόντος μου ήταν ότι σε 3 εκπομπές τηλεπώλησης στο Τηλεάστυ τότε, επέλεξα για εμπορικούς καθαρά σκοπούς (εκπομπή τηλεπώλησης ήταν) κάποια προϊόντα -νανογιλέκα- της εταιρίας Nanobionic. Αν και τα προϊόντα ήταν πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας και ξεπούλησαν, όταν αντιλήφθηκα το μέγεθος της πολιτικής εκμετάλλευσης που θα δεχόμουν, τα σταμάτησα αλλά δεν σώθηκα από την πολιτική ζημία. Έκτοτε όποτε στριμώχνω κάποιον, τελευταίο παράδειγμα η κα Καρυστιανού, μου πετάνε και για τα «νανογιλέκα» για να με ακυρώσουν.

Ηταν όμως τελικά πράγματι τόσο κακό αυτό που έκανα;

Καταρχήν δεν τα πούλησα ποτέ ως ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή ως θεραπεία για την σκλήρυνση κατά πλάκας ή για άλλες ασθένειες. Αντιθέτως σε όλες τις εκπομπές τόνιζα ότι δεν είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά προϊόντα ευεξίας. Έλεγα ότι νιώθεις υπέροχα όταν τα φοράς και σε ανακουφίζουν από διάφορους πόνους.

Αλλά για καθήστε μόνον εγώ τα έλεγα αυτά και τελικά τί εταιρία ήταν αυτή;

Σας παραθέτω μια σειρά δημοσιευμάτων από το Newsit, την Καθημερινή, το CNN Greece και δηλώσεις παικτών της Εθνικής Μπάσκετ κατά το παρελθόν που ήταν η εταιρία αυτή χορηγός της Εθνικής ομάδας, που λένε όσα έλεγα εγώ στις εκπομπές μου.

Αλλά αν τα γράφουν τα έγκριτα αυτά μέσα ή τα λένε οι αθλητές είναι οκ, αν τα έχω πει εγώ είναι κακό….

Ήταν ξεκάθαρα λάθος που τα έδειξα τότε λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας αλλά παιδιά κάπου ώπα…:

Αν νομίζει η κα Καρυστιανού ότι θα γλιτώσει από τις γελοιότητες της περί Κβαντικής Ιατρικής με τα «νανογιλέκα» κάνει μεγάλο λάθος».