Για τις υψηλές τιμές ενέργειας, τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ, το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και τις δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη περί αλαζονικών συμπεριφορών υπουργών μίλησε σήμερα το πρωί ο Μάκης Βορίδης.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, σχολιάζοντας τις αιχμές της κ. Μπακογιάννη για υπουργούς που πρέπει να «ξεκαβαλικέψουν», ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι ο ίδιος δεν έχει διαπιστώσει φαινόμενα αλαζονείας στην κυβέρνηση.

«Με ρωτήσανε να σχολιάσω συνάδελφοί σας την τοποθέτηση της κ. Μπακογιάννη και είπα πως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάποιο φαινόμενο αλαζονείας», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Δεν θεωρώ ότι η κ. Μπακογιάννη λέει κάτι για να βλάψει κάποιον. Νομίζω ότι το λέει από αγωνία, από αγάπη, για να υπάρξει καλύτερη απόδοση και καλύτερο αποτέλεσμα της κυβέρνησης».

Σχετικά με τη συνέντευξη που παραχώρησε χθες στον ΣΚΑΪ ο Αλέξης Τσίπρας, ο κ. Βορίδης άσκησε κριτική στην επιχειρηματολογία του πρώην πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι «η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ιστορικά κακή σχέση με τους αριθμούς. Νομίζω διατηρείται και συνεχίζεται».

Ο Μάκης Βορίδης σχολίασε και το επιχείρημα που, όπως είπε, διατύπωσε ο κ. Τσίπρας σχετικά με τις δημοσκοπικές μονάδες που χρειάζονται η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος για να διεκδικήσουν την πρωτιά: «Λέει “αφού ρε παιδί μου ο Μητσοτάκης ψάχνει κάποιες μονάδες για να πάρει την αυτοδυναμία και μείς ψάχνουμε κάποιες μονάδες, από τα δημοσκοπικά, για να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη, άρα όσο πιθανό είναι να πάρει ο Μητσοτάκης τις μονάδες για αυτοδυναμία, άλλο τόσο πιθανό είναι να βγούμε πρώτοι”».

«Η αυτοδυναμία είναι περίπου στο 36,5. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία στο 30,5, ψάχνει 6 μονάδες. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Τσίπρα στο 15. Η διαφορά του 15 από το 30 είναι 15 μονάδες» εξήγησε.

«Γι’ αυτό λέω ότι είναι κακή η αριθμητική σχέση, μονίμως δηλαδή, εδώ γίνονται κάτι τρομερά άλματα», συμπλήρωσε.

Ο βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε, επίσης, και στην κοστολόγηση των πολιτικών προτάσεων, υποστηρίζοντας ότι «άκουσα χθες τον κύριο Τσίπρα να λέει “όλο κοστολόγηση συζητάμε να κάνουμε”. Ναι, δεν γίνεται να κάνουμε μια δημοσιονομική συζήτηση χωρίς να μην έχουμε μια αίσθηση κόστους και αριθμών, γιατί τότε πράγματι απλώς εξαγγέλλουμε ελπίδες».

Ακόμα, στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο περιγράφεται η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών: «Από το “υπάρχουν οικογένειες που εξακολουθούν να δυσκολεύονται” μέχρι το “οι οικογένειες αυτές αυξήθηκαν” ή μέχρι το “οι οικογένειες αυτές δυσκολεύονται περισσότερο” ή μέχρι “όλοι φτωχοποιούνται και δυσκολεύονται περισσότερο”, είναι διαφορετικά πράγματα», ανέφερε.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, επισήμανε ότι, κατά την άποψή του, το βασικό είναι οι πολιτικές θέσεις και οι ατζέντες: «Μας απασχολούν όλα, αλλά επαναλαμβάνω, για μας το κρίσιμο είναι αφενός τα προβλήματα και θεωρούμε ότι στην κυβέρνηση πρέπει να γίνεται μια κριτική και αυτήν την κριτική είναι που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε».

«Καθίστε να το δούμε κιόλας, γιατί συζητάμε και για ένα κόμμα και ξανασυζητάμε για ένα κόμμα και περιμένουμε ένα κόμμα και ένα κόμμα δεν έχει γίνει» ανέφερε ακόμα.

Ο ίδιος επέμεινε στην ανάγκη τα κόμματα να εκφράζουν συγκεκριμένες κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες: «Εγώ επιμένω στις ατζέντες, στις πολιτικές θέσεις, στις προγραμματικές θέσεις. Με δυο λόγια, ένα κόμμα για να έχει λόγο υπάρξεως πρέπει κάτι να εκφράσει. Αυτό που να εκφράσει πρέπει να υπάρχει μέσα στην κοινωνία ως αίτημα».

«Αυτά που ακούω εγώ μέχρι στιγμής είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει γίνει ΠΑΣΟΚ και ότι δεν έχει μέσα της Δεξιά πλέον» κατέληξε ο Μάκης Βορίδης.