Έντονη είναι η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ του Άδωνι Γεωργιάδη και του Κώστα Αρβανίτη. Ο υπουργός Υγείας απάντησε στην κριτική που δέχθηκε για τη φράση «μήπως έχετε κάνει κάνα μπάφο;» στον αέρα του Action24 ενώ ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε την παραίτησή του.

Όλα ξεκίνησαν ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Η επόμενη κίνηση» του Action24, είχε κληθεί να σχολιάσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις επόμενες εκλογές, με τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα αλλά χωρίς τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρωθυπουργία.

Απαντώντας στον δημοσιογράφο Νίκο Ελευθερόγλου που έθεσε το εν λόγω σενάριο, ο Άδωνις Γεωργιάδης αντέδρασε αναφέροντας χαρακτηριστικά «μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;» ενώ έσπευσε να πει πως έκανε χιούμορ.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη

Η συγκεκριμένη φράση του υπουργού Υγείας προκάλεσε συζητήσεις, με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Αρβανίτη να ζητά ανοιχτά την παραίτηση του υπουργού Υγείας τονίζοντας «να παραιτηθεί ο υπουργός του μπάφου» και χαρακτηρίζοντας την τοποθέτηση του κ. Γεωργιάδη «χυδαία και προκλητική».

Η δήλωση του Αρβανίτη

«Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση που με το “επιτελικό κράτος” της διέλυσε το ΚΕΘΕΑ και 18 Άνω να κάνει αστειάκια που για χιλιάδες οικογένειες έχουν πολύ πόνο και θάνατο.

Είναι χυδαίο και προκλητικό ο υπουργός Υγείας να πετάει σε δημοσιογράφο, στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, το “μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο;”.

Είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση που με το “επιτελικό κράτος” της διέλυσε το ΚΕΘΕΑ και 18 Άνω να κάνει αστειάκια που για χιλιάδες οικογένειες έχουν πολύ πόνο και θάνατο.

Όταν ο υπουργός Υγείας κάνει χαβαλέ με τον “μπάφο”, η κοινωνία δικαιούται να ζητά λογαριασμό για κάθε συνταγή, κάθε έλεγχο, κάθε ευρώ και κάθε αλλαγή που έχει επιβάλει αυτή η κυβέρνηση στον χώρο των εξαρτήσεων.

Οι εξυπνάδες τελειώνουν εκεί που αρχίζει η υπουργική ευθύνη. Αν δεν παραιτηθεί μόνος του ο κύριος Γεωργιάδης, ας τον αποπέμψει επιτέλους ο κύριος Μητσοτάκης ως μια ελάχιστη προσφορά σε αυτόν τον τόπο. Αλλά δεν μπορεί γιατί σε αυτήν την κυβέρνηση ο ένας κρατάει τον άλλο!» ανέφερε ο Κώστας Αρβανίτης.

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη με ανάρτησή του

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στις επικρίσεις του Κώστα Αρβανίτη με μακροσκελή ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram αναφέροντας: «Αυτός τώρα ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον Πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση με καλεί να παραιτηθώ διότι η φράση μου στον κ. Ελευθερόγλου ήταν αντιθεσμική… έλα Χριστέ και Παναγία! Λοιπόν, κύριοι της Αριστεράς, μην ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα, διότι σε σας δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις. Και την γνώμη του κόσμου για μένα θα την μετρήσουμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027… Ε, όχι και ο Αρβανίτης, ε, όχι και ο Αρβανίτης».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Τίποτε δεν με ενοχλεί περισσότερο από την υποκρισία. Εγώ προχθές στο action24tv έκανα προφανώς χιούμορ με την φράση που χρησιμοποίησα. Ήθελα απλώς να δείξω πόσο παράλογη είναι η συζήτηση που προσπαθούν με το ζόρι ορισμένοι να ανοίξουν, ότι δήθεν δηλαδή θα μπορούσε μετά τις εκλογές και ενώ η ΝΔ θα είναι πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά, ότι θα μπορούσε να γίνει Συγκυβέρνηση με άλλον από τον Πρόεδρο της ΝΔ Πρωθυπουργό.

Έτσι λοιπόν είπα αυτό στον κ. Ελευθερόγλου. Όταν είδα ότι ο ίδιος ενοχλήθηκε, το θεωρώ υπερβολή αλλά το σέβομαι, του ζήτησα και συγγνώμη και το απέσυρα. Χθες άρχισε η αναπαραγωγή και η φασαρία. «ντροπή του!», «μα πώς μίλησε έτσι είναι αντιθεσμικό» κλπ. Οκ, όλες οι απόψεις δεκτές. Δημοκρατία έχουμε αλλά με τον Κώστα Αρβανίτη, με συγχωρείτε, δεν άντεξα… προχθές συνάντησα τα μέλη της Επιτροπής Υγείας του Ευρωκοινοβουλίου στο Υπουργείο.

Ήταν όλοι από όλες τις χώρες, όλοι; Όχι, ένας μόνον έλειπε, ο κ. Αρβανίτης. Βλέπετε, όλοι οι υπόλοιποι, και ήταν μόνον δύο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Σοσιαλιστές, Πράσινοι, Αριστεροί κλπ, ήταν, μου έπλεξαν κυριολεκτικά το εγκώμιο για όσα έχω επιτύχει στη θητεία μου. Άκουσα τόσο καλά λόγια για την πρόοδο της Ελλάδος μας στην Υγεία που πραγματικά αισθάνθηκα υπερηφάνεια.

Για να μην τα ακούσει ο Αρβανίτης απλά δεν ήρθε… αυτός τώρα ο άνθρωπος που είχε υβρίσει τον Πρωθυπουργό Σαμαρά σε πανελλήνια μετάδοση με καλεί να παραιτηθώ διότι η φράση μου στον κ. Ελευθερόγλου ήταν αντιθεσμική… έλα Χριστέ και Παναγία! Λοιπόν, κύριοι της Αριστεράς, μην ξοδεύετε την λίγη σας ενέργεια σε μένα τσάμπα, διότι σε σας δεν έδωσα ποτέ και δεν θα δώσω ποτέ εξετάσεις.

Και την γνώμη του κόσμου για μένα θα την μετρήσουμε στις Εθνικές Εκλογές του 2027… Ε, όχι και ο Αρβανίτης, ε, όχι και ο Αρβανίτης».