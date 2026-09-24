Με την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας κορυφώνεται η παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού περιλαμβάνει, νωρίτερα την ίδια ημέρα, συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην έδρα του Οργανισμού. Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Columbia με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ στην ατζέντα της ημέρας περιλαμβάνονται επίσης επαφές με επενδυτές και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών.

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο πρόγραμμα, στις 15:00 ώρα Νέας Υόρκης ο πρωθυπουργός αναμένεται να συμμετάσχει σε συζήτηση με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ajay Banga, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Columbia με τίτλο «AI + Culture».

Τα μηνύματα από την εκδήλωση της ομογένειας

Μία ημέρα πριν από την ομιλία του στον ΟΗΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε από τη Νέα Υόρκη μήνυμα με έντονη ενεργειακή διάσταση, αναφερόμενος στην προοπτική έναρξης ερευνητικής γεώτρησης για φυσικό αέριο στην Ελλάδα.

Μιλώντας σε εκδήλωση της ελληνικής ομογένειας, εξέφρασε την «περηφάνια» του για το γεγονός ότι, όπως είπε, μέσα στους επόμενους μήνες και πιθανώς την άνοιξη του 2027 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πρώτη διερευνητική γεώτρηση από κοινοπραξία στην οποία συμμετέχει η Exxon και ελληνική εταιρεία, με στόχο την έρευνα για φυσικό αέριο.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε την εξέλιξη με τη γεωπολιτική διάσταση της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της γεωπολιτικής ισχύος.

Η κυβέρνηση έχει τοποθετήσει την ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο στις αρχές του 2027. Σε κυβερνητικές ανακοινώσεις γίνεται λόγος για το «Μπλοκ 2» και για κοινοπραξία ExxonMobil, Energean και HELLENiQ Energy, ενώ το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναφέρει ότι η γεώτρηση βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Η ενεργειακή ατζέντα αποτελεί ευρύτερα μέρος της παρουσίας του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, καθώς κατά τη διάρκεια των επαφών του έχουν τεθεί ζητήματα ενέργειας, επενδύσεων και του ρόλου της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο ίδιος έχει αναφερθεί στο παρελθόν στη συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών Energean και HELLENiQ Energy στο εγχείρημα μαζί με την Exxon.

«Δεν έχει να κάνει με το να σπάσουμε το ρεκόρ»

Στην ίδια εκδήλωση, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πολιτική προοπτική ενόψει των επόμενων εκλογών, επιχειρώντας να μεταφέρει τη συζήτηση από το ζήτημα της διάρκειας της παραμονής στην εξουσία στο κυβερνητικό έργο.

Με αφορμή αναφορά που έγινε από το ακροατήριο σε «τρίτη θητεία», ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «δεν έχει να κάνει με το “να σπάσουμε το ρεκόρ”, αλλά με την αλλαγή της χώρας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχει ακόμη «πολλή δουλειά» και σειρά μεταρρυθμίσεων που πρέπει να εφαρμοστούν, ενώ έθεσε ως στόχο να διασφαλιστεί ότι όσα έχουν επιτευχθεί θα είναι, κατά την έκφρασή του, «ουσιαστικά μη αναστρέψιμα».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε παράλληλα ότι όσο περισσότερο παραμένει μια κυβέρνηση στην εξουσία, τόσο ενισχύεται, όπως ανέφερε, η αντίληψη ότι χρειάζεται αλλαγή. Για τον λόγο αυτό, είπε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να εργαστεί «διπλά σκληρά», προκειμένου να πείσει τους πολίτες ότι αξίζει εκ νέου την εμπιστοσύνη τους.

Στην ίδια τοποθέτηση επικαλέστηκε τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει η κυβέρνηση το 2023, υποστηρίζοντας ότι ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου επιτρέπει, κατά την εκτίμησή του, να υποστηριχθεί πως έχουν εκπληρωθεί «οι περισσότερες, αν όχι όλες από αυτές».

Η σημερινή ημέρα, πάντως, μεταφέρει το βάρος της παρουσίας του πρωθυπουργού από το εσωτερικό πολιτικό πεδίο στη διεθνή σκηνή: από τη συνάντηση με τον Αντόνιο Γκουτέρες και την ομιλία στη Γενική Συνέλευση έως την εκδήλωση του Columbia για την τεχνητή νοημοσύνη και τις επαφές με διεθνείς επενδυτικούς και οικονομικούς παράγοντες.