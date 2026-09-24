Ξεχωριστές επαφές με κορυφαία στελέχη δύο μεγάλων αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ομίλων είχε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με τη διευθύνουσα σύμβουλο της Citi, Τζέιν Φρέιζερ, και τον επικεφαλής των διεθνών δραστηριοτήτων της Bank of America, Μπέρναρντ Μενσά.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν επίσης ανώτατα στελέχη των δύο ομίλων, τα οποία αναφέρθηκαν θετικά στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στα αποτελέσματα που έχει καταγράψει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι απόλυτη προτεραιότητα παραμένει η συνετή δημοσιονομική πολιτική που αποτελεί την βαση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους. Τα οφέλη της πολιτικής αυτής εινα απολύτως εμφανή, τόνισε, καθώς οι τιμές των ελληνικών ομολόγων έχουν επηρεαστεί σχετικά λιγότερο στην πρόσφατη κρίση ενώ ιδιαίτερα αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι πλέον χαμηλότερο από αυτο 4 χωρών του G7 (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία και Ιταλία).

Στις σχετικές συζητήσεις έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αλλά και στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τον περιορισμό της αύξησης των τιμών των καυσίμων και ιδιαιτέρως του πετρελαίου θέρμανσης για τον τελικό καταναλωτή.

Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και η δημιουργία data centers με έμφαση την πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services. Έμφαση δόθηκε και στην αυξανόμενη χρήση της ΤΝ στην δημόσια διοίκηση με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας αυτής κατά την επαφή του πολίτη με τις υπηρεσίες.

Πηγή: ΑΠΕ