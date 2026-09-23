Σειρά επαφών είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Μεταξύ άλλων, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάι Φαγέ, καθώς και με τον πρωθυπουργό της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης, ο Πρωθυπουργός τον συνεχάρη για την μεταφορά της ολυμπιακής φλόγας ενόψει της πρώτης διοργάνωσης Ολυμπιακού αθλητικού γεγονότος στην αφρικανική ήπειρο, καθώς η Σενεγάλη θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεολαίας του Ντακάρ τον προσεχή Οκτώβριο. Συζητήθηκε η σημασία στήριξης των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της Σενεγάλης, μέσω της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων. Συζητήθηκαν ακόμη οι υποψηφιότητες για την θέση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό της Αρμενίας αντάλλαξαν απόψεις για τις σχέσεις των δύο χωρών και για την περαιτέρω ενίσχυσή τους μέσω και της υπογραφής συμφωνιών κατά το επόμενο χρονικό διάστημα. Συζητήθηκαν επίσης οι εξελίξεις στην περιοχή.

Ο κ. Πασινιάν απηύθυνε πρόσκληση στον Πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Αρμενία, πρόσκληση που ο Πρωθυπουργός αποδέχτηκε.

Πηγή: ΑΠΕ