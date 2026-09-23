Σε πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης μετατράπηκε η συζήτηση στη Βουλή για τη διάταξη που αφορά την εκκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίοδο 2018-2022.

Η ρύθμιση ενσωματώθηκε στο νομοσχέδιο για τον Αλιευτικό Κώδικα, η επεξεργασία του οποίου ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή, με την κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να διασταυρώνουν τα πυρά τους για το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις της.

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης -με εξαίρεση το ΚΚΕ που καταψήφισε- επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην αυριανή συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Η διάταξη αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνται ορισμένα αγροτεμάχια που είχαν δηλωθεί από παραγωγούς για τα έτη 2018-2022.

Η ρύθμιση προβλέπει ότι για την εκκαθάριση θα εξετάζονται τα στοιχεία και οι προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το έτος της αίτησης, όπως η δήλωση στο ΟΣΔΕ, η πραγματική αγροτική δραστηριότητα και οι τότε όροι επιλεξιμότητας.

Η κυβέρνηση: «Διορθώνουμε μια αδικία, δεν αλλάζουν οι κανόνες»

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Καββαδάς υποστήριξε ότι η διάταξη δεν αλλάζει τους όρους επιλεξιμότητας, αλλά έρχεται να αντιμετωπίσει εκκρεμότητες που αφορούν πραγματικούς παραγωγούς.

Όπως ανέφερε, η ρύθμιση αφορά αγροτεμάχια που είχαν δηλωθεί κανονικά στις αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης, καλλιεργούνταν ή βρίσκονταν σε επιλέξιμη γεωργική δραστηριότητα και πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά το αντίστοιχο έτος.

«Η διάταξη δεν κάνει επιλέξιμο κάποιον που δεν ήταν και δεν καταργεί κανέναν από τους ελέγχους», τόνισε ο κ. Καββαδάς, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα προέκυψε από τη διαφορετική αντιμετώπιση εκτάσεων μετά την εφαρμογή των δασικών χαρτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν παραγωγοί που είχαν δηλώσει και καλλιεργούσαν πραγματικά τις εκτάσεις τους, αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω των δεδομένων που προέκυψαν αργότερα.

Τι προβλέπει η διάταξη

Σύμφωνα με την κυβερνητική πλευρά, για τις ενισχύσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής των ετών 2018-2022, τα αγροτεμάχια θα κρίνονται επιλέξιμα εφόσον:

είχαν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του αντίστοιχου έτους,

ήταν καλλιεργούμενα, σε αγρανάπαυση ή υπό άλλη επιλέξιμη γεωργική δραστηριότητα,

πληρούσαν τους όρους επιλεξιμότητας του πληροφοριακού συστήματος του Οργανισμού Πληρωμών.

Ο υφυπουργός υποστήριξε ότι η ρύθμιση αφορά την εκκαθάριση παλαιών υποθέσεων και όχι αλλαγή των κανόνων για τη λήψη επιδοτήσεων.

Η αντιπολίτευση: «Προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου»

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική στη διάταξη, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να οδηγήσει σε κάλυψη περιπτώσεων παράνομων επιδοτήσεων.

Οι εκπρόσωποί τους κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρέμβει ενώ η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών και μίλησαν για κίνδυνο «συγκάλυψης».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εισηγητής Μιχάλης Χνάρης ανέφερε ότι είναι θεμιτό να δικαιωθούν οι πραγματικοί παραγωγοί, αλλά υποστήριξε ότι δεν πρέπει να υπάρξει κάλυψη σε όσους εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε τη διάταξη αντισυνταγματική και ζήτησε την απόσυρσή της, υποστηρίζοντας ότι «φωτογραφίζει» περιπτώσεις που σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανάλογες επικρίσεις διατύπωσαν και οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για προσπάθεια να περιοριστούν οι ευθύνες όσων ελέγχονται.

«Δεν επηρεάζονται οι έρευνες», απαντά η κυβέρνηση

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός απέρριψε τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η διάταξη δεν επηρεάζει ούτε δικαστικές έρευνες ούτε πιθανές ποινικές ευθύνες.

Όπως ανέφερε, άλλο είναι η περίπτωση ενός πραγματικού παραγωγού που είχε δηλώσει και καλλιεργούσε νόμιμα μια έκταση και άλλο η περίπτωση μιας ψευδούς δήλωσης ή μιας μη επιλέξιμης έκτασης.

«Οι υποχρεώσεις ανάκτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων, οι κυρώσεις και οι ποινικές ευθύνες μένουν στο ακέραιο», υποστήριξε.

Παράλληλα τόνισε ότι η ρύθμιση δεν μπορεί να επηρεάσει τις αρμοδιότητες της Δικαιοσύνης ή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η επόμενη μάχη στην Ολομέλεια

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελική συζήτηση και ψήφιση της διάταξης.

Στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης παραμένει το ερώτημα αν η ρύθμιση αποτελεί μια προσπάθεια αποκατάστασης αδικιών σε πραγματικούς παραγωγούς ή αν, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, δημιουργεί κινδύνους για την αντιμετώπιση των παράνομων επιδοτήσεων.