Μήνυμα με σαφές πολιτικό περιεχόμενο για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Νέα Υόρκη, όπου συμμετέχει στις εργασίες της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια γεύματος με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη θητεία, στις εκλογές που έχει τοποθετήσει χρονικά την άνοιξη του 2027, αλλά και στις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο.

«Επιδιώκουμε τρίτη θητεία, όχι για να σπάσουμε ρεκόρ, αλλά για να αλλάξουμε τη χώρα. Να βελτιώσουμε τη ζωή των Ελλήνων και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας διεθνώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε παράλληλα μήνυμα προς την Τουρκία, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργειακή πολιτική και στις έρευνες για φυσικό αέριο, προαναγγέλλοντας ότι προς την άνοιξη του 2027 αναμένεται η πρώτη ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil.

Μητσοτάκης για τρίτη θητεία: «Δεν έχει να κάνει με το να σπάσουμε το ρεκόρ»

Αναφερόμενος στον εκλογικό ορίζοντα και την επιδίωξη μιας νέας κυβερνητικής θητείας, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να δώσει το δικό του στίγμα για το πολιτικό σχέδιο της επόμενης ημέρας.

«Επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχει να κάνει με το “να σπάσουμε το ρεκόρ”. Πρόκειται πραγματικά για την αλλαγή της χώρας. Αυτό είναι που με ωθεί και ωθεί την κυβέρνησή μας να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να βελτιώσουμε τη ζωή των απλών Ελλήνων, αλλά και να ενισχύσουμε τη γεωπολιτική και οικονομική θέση της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόκληση με μεγάλη ταπεινότητα», σημείωσε.

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε, παράλληλα, ότι όσο μια κυβέρνηση παραμένει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στην εξουσία αυξάνονται οι προσδοκίες για αλλαγές.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο περισσότερο παραμένεις στην εξουσία, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη ορισμένων ότι υπάρχει ανάγκη για κάποια αλλαγή. Επομένως, πρέπει να εργαστούμε διπλά σκληρά για να πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι αξίζουμε την εμπιστοσύνη του», είπε.

«Η δουλειά δεν έχει τελειώσει»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο κυβερνητικό έργο, υποστηρίζοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία επιτρέπει στην κυβέρνηση να στηρίζει τους πολίτες.

«Αυτή είναι η πιο σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για να συνεχίσει να κάνει δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Η δημοσιονομική πειθαρχία μας επιτρέπει να στηρίζουμε τους πολίτες», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει διανύσει σημαντική απόσταση από το 2019, αλλά υπάρχουν ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προχωρήσουν.

«Δεν υπάρχει σύγκριση με το πού ήταν το 2019, αλλά είναι εμφανές ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει, πολλές ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Πρέπει να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι όσα έχουμε επιτύχει είναι ουσιαστικά μη αναστρέψιμα».

Σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι έχουν υλοποιηθεί οι περισσότερες, αν όχι όλες, από τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί το 2023.

«Όταν εξετάζω τις υποσχέσεις που δώσαμε στον ελληνικό λαό το 2023 και κοιτάζω το ιστορικό των επιτευγμάτων μας, πιστεύω ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να πούμε: ναι, εκπληρώσαμε τις περισσότερες, αν όχι όλες, τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στους Έλληνες το 2023. Και αυτό αποτελεί σφραγίδα έγκρισης, εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τη συμφωνία που υπογράψαμε με τον ελληνικό λαό πριν από 4 χρόνια».

Το μήνυμα του Μητσοτάκη στην Τουρκία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα της Αθήνας για την αποτροπή.

«Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, αλλά δεν θα δεχτούμε και καμία απειλή από κανέναν. Θέλω αυτό να είναι απόλυτα σαφές», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωπολιτική περιοχή και, όπως είπε, χρειάζεται να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα.

«Είμαστε σε ταραγμένους καιρούς σε μια δύσκολη γειτονιά. Γνωρίζουμε ότι με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε χρειαζόμαστε αποτρεπτική ικανότητα, αυτό χτίζουμε και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε».