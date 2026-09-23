Στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney, με την ατζέντα των συνομιλιών να επικεντρώνεται στις διμερείς σχέσεις αλλά και στις μεγάλες προκλήσεις που διαμορφώνουν το διεθνές περιβάλλον.

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας – Καναδά, αλλά και στη στρατηγική σχέση Καναδά – Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια, πεδία στα οποία Αθήνα και Οτάβα επιδιώκουν να ενισχύσουν τον συντονισμό τους μέσα από ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην επερχόμενη Ελληνική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η οποία αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη σημείο ενίσχυσης του ρόλου της Αθήνας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και στις σχέσεις της ΕΕ με διεθνείς εταίρους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά αποκτά αυξημένη σημασία, με την τεχνολογική αυτονομία, την ενεργειακή ασφάλεια και τις νέες υποδομές να βρίσκονται ψηλά στην παγκόσμια ατζέντα.