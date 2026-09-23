Τη στρατηγική σημασία της περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων Ελλάδας – Ισραήλ στους τομείς της ναυτιλίας, της οικονομίας και της περιφερειακής ασφάλειας ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας κατά τη συνάντησή του με τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yanay).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και είχε στο επίκεντρο τις δυνατότητες ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας, αλλά και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα στις νέες εμπορικές και ενεργειακές διαδρομές που σχεδιάζονται στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται «σε πολύ υψηλό επίπεδο», με ιδιαίτερη δυναμική στους τομείς της περιφερειακής ασφάλειας, της οικονομίας, του τουρισμού και της ναυτιλίας.

Ο υπουργός εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το υπουργείο Ναυτιλίας ήταν το πρώτο κυβερνητικό υπουργείο που επισκέφθηκε επίσημα η νέα πρέσβης μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Ο ρόλος της Ελλάδας στον εμπορικό διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης

Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), ένα φιλόδοξο σχέδιο που στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας εμπορικής σύνδεσης μεταξύ Ασίας και Ευρώπης.

Ο Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε τον IMEC «πολύ φιλόδοξο σχέδιο», επισημαίνοντας ότι μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική ναυτιλία και τα λιμάνια της χώρας.

«Ευχόμαστε να περάσει από το Ισραήλ, μετά από τα ελληνικά λιμάνια και να φτάσει στην ακτή του Ατλαντικού», ανέφερε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι ένας τέτοιος διάδρομος μπορεί να ενισχύσει τη διακίνηση εμπορευμάτων και να δημιουργήσει νέες οικονομικές δυνατότητες.

Ο σχεδιασμός του IMEC προβλέπει τη σύνδεση της Ινδίας με την Ευρώπη μέσω θαλάσσιων και χερσαίων υποδομών, με ενδιάμεσους σταθμούς χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Για την Ελλάδα, η συμμετοχή σε ένα τέτοιο δίκτυο συνδέεται με τον ρόλο των ελληνικών λιμανιών και τη θέση της χώρας ως σημαντικής ναυτιλιακής δύναμης.

Ισραήλ: Η Ελλάδα ναυτιλιακή δύναμη, εμείς κόμβος τεχνολογίας

Από την πλευρά της, η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα αναφέρθηκε στις δυνατότητες που δημιουργούνται από τα διαφορετικά πλεονεκτήματα των δύο χωρών.

Η Πνινάτ Γιανάι τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί παγκόσμια δύναμη στη ναυτιλία και στην αναπτυσσόμενη «γαλάζια οικονομία», ενώ το Ισραήλ διαθέτει ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας και τεχνολογίας.

Σύμφωνα με την ίδια, ο συνδυασμός αυτών των δυνατοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε νέες μορφές συνεργασίας, τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο όσο και σε τομείς που σχετίζονται με τη θαλάσσια οικονομία.

Η Ισραηλινή πρέσβης αναφέρθηκε επίσης στη μακρόχρονη σχέση μεταξύ των δύο χωρών, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ εκτιμά τη στάση της Ελλάδας και τη διαχρονική συνεργασία σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.

Ναυτιλία, τουρισμός και ασφάλεια στον άξονα Αθήνας – Τελ Αβίβ

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ έχει διευρυνθεί σε πολλούς τομείς.

Πέρα από τη ναυτιλία και την οικονομία, οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει στενότερο συντονισμό σε ζητήματα ασφάλειας και περιφερειακής σταθερότητας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η κ. Γιανάι έκανε ειδική αναφορά και στις ισχυρές τουριστικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, σημειώνοντας ότι μεγάλος αριθμός Ισραηλινών επισκέπτεται κάθε χρόνο την Ελλάδα.

Όπως ανέφερε, οι ανθρώπινες σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί αποτελούν βάση για περαιτέρω επιχειρηματικές συνεργασίες και νέες επαφές μεταξύ των δύο κοινωνιών.

Η Αθήνα και το Τελ Αβίβ επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι εμπορικές διαδρομές, οι υποδομές και η θαλάσσια ασφάλεια αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία.