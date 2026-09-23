Σειρά έργων που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα στη Δυτική Μακεδονία, παρουσίασε από τη Φλώρινα ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, κατά την διάρκεια της επίσκεψης του.

Κατά τη συνάντησή του με δημάρχους της περιοχής, ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση επιδιώκει να δώσει προτεραιότητα στη Δυτική Μακεδονία, όχι μόνο σε επίπεδο εξαγγελιών αλλά μέσω συγκεκριμένων έργων και χρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων» τονίζοντας ότι «στη Δυτική Μακεδονία χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Είμαστε λοιπόν αποφασισμένοι, όχι με λόγια αλλά με έργα, να δώσουμε προτεραιότητα στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας».

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε αναφορά στον οδικό άξονα Πτολεμαΐδας – Ξινό Νερό το οποίο χαρακτήρισε «σημαντικό έργο για την περιοχή». Όπως ανακοίνωσε, «ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 113 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ», ενώ έχει ήδη «ληφθεί σχετική απόφαση από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή», της οποίας προεδρεύει ο ίδιος.

«Θέλω να σας πω σήμερα ότι το έργο θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι «εκκρεμεί η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότηση για τον έβδομο κόμβο του έργου».

Όπως εξήγησε, μόλις ολοκληρωθεί και αυτή η εκκρεμότητα, «μέσα στους επόμενους μήνες θα μπορούν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του».

Σε ερώτηση εάν είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση του του έργου ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανάφερε ότι «έχει προβλεφθεί ο προϋπολογισμός των 113 εκατ. ευρώ και κι ότι η δημοπράτηση του θα προχωρήσει υπό την εποπτεία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών». Να υπενθυμίσουμε ότι στο συγκεκριμένο έργο είχε αναφερθεί και ο πρωθυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Δυτική Μακεδονία.

Νωρίτερα ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας B&T Composites, που δραστηριοποιείται στον χώρο των συνθετικών υλικών και των τεχνολογιών ανθρακονήματος, με εξειδίκευση στην κατασκευή υψηλής αντοχής και χαμηλού βάρους δομικών στοιχείων για βιομηχανικές ερευνητικές και διαστημικές εφαρμογές. Ο κ. Χατζηδάκης ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της εταιρείας κ. Βασίλη Τυριακιδη για την παραγωγική δραστηριότητα της εταιρείας που φέτος κλείνει 20 χρόνια λειτουργίας και η οποία απασχολεί 50 άτομα προσωπικό με το πάνω το 50% και πλέον να είναι μηχανικοί αλλά και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.

Ο κ. Τυριακίδης ανέφερε ότι η B&T Composites είναι αμιγώς εξαγωγική εταιρεία κι ότι μέσω του ανταγωνιστικού προγράμματος Horizon συνεργάζεται με ξένα αλλά και ελληνικά πανεπιστήμια σε τομείς που αποτελούν την αιχμή της τεχνολογίας. Επεσήμανε στον υπουργό ότι υπάρχουν προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της νέας Πολεοδομικής νομοθεσίας δηλώνοντας ότι «δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε στο νέο επενδυτικό πρόγραμμα που τρέχει λόγω αυτών των νέων πολεοδομικών διατάξεων». Ο κ. Τυριακίδης τόνισε ότι «εμείς αποφασίσαμε ότι θα μείνουμε και θα επενδύσουμε στην περιοχή κι ότι ο στόχος της εταιρείας είναι να κρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό στην ακριτική Φλώρινα κάτι που δεν είναι απλό ούτε αυτονόητο».

Από την πλευρά του ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «πρέπει να μας κάνει περήφανους η παραγωγική λειτουργία της εταιρείας», εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι «η συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας μπορεί να συμβάλει όχι μόνο στη διατήρηση νέων επιστημόνων στη Φλώρινα, αλλά και στην προσέλκυση επιστημονικού δυναμικού από άλλες περιοχές της χώρας».

Ο κ. Χατζηδάκης επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «να μην δίνουμε υποσχέσεις αλλά να μιλάμε με έργα. Αυτό θέλουν οι πολίτες σε όλη την Ελλάδα και πιστεύω αυτό θέλουν και αυτό δικαιούνται κυρίως οι πολίτες στη Δυτική Μακεδονία».

Τέλος επισκεπτόμενος το κολυμβητήριο της Φλώρινας, δήλωσε ότι «οι εργασίες ολοκληρώνονται και θα παραδοθεί στους πολίτες και στη νέα γενιά τους επόμενους μήνες».