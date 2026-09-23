Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), κα Άννα Ροκοφύλλου, φιλοξενήθηκε σήμερα στην εκπομπή του δημοσιογράφου Βαγγέλη Στολάκη στον ραδιοφωνικό σταθμό FM100 Θεσσαλονίκης.

Αναφέρθηκε στα εγκαίνια του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας, στην ελεγχόμενη είσοδο στις φοιτητικές εστίες και στις ανακαινίσεις στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αρχικά, η κα Ροκοφύλλου εξήγησε ότι τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ευρωπαϊκός θεσμός, τον οποίο στην Ελλάδα έχει αναλάβει και στηρίζει το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Σε αυτά τα Σχολεία, ενήλικες που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τα προηγούμενα χρόνια την υποχρεωτική εκπαίδευση , μπορούν παρακολουθώντας το πρόγραμμα των μαθημάτων να πάρουν απολυτήριο γυμνασίου μέσα σε δύο χρόνια.

«Σήμερα λειτουργούν 83 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Τα 13 από αυτά βρίσκονται μέσα σε καταστήματα κράτησης, όπως αυτό που εγκαινιάσαμε σήμερα στη Δράμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό», ανέφερε η κα Ροκοφύλλου.

Για μας δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων, όλοι έχουν δικαίωμα στη δεύτερη ευκαιρία

Η κα Ροκοφύλλου στάθηκε ιδιαίτερα στα σχολεία μέσα στα καταστήματα κράτησης. Όπως είπε, δίνουν στους κρατούμενους ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, τους βοηθούν να επανενταχθούν πιο ομαλά στην κοινωνία και να αποκτήσουν δεξιότητες που διαφορετικά δεν θα είχαν. Σημείωσε επίσης ότι το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. «Στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν θέλουμε πολίτες δύο ταχυτήτων. Θέλουμε να υπάρχει δεύτερη ευκαιρία για κάθε άνθρωπο που, για τους δικούς του λόγους, δεν μπόρεσε να πάει στο σχολείο», τόνισε. Πρόσθεσε ότι ο στόχος της ως Προέδρου του Ιδρύματος είναι να επεκταθεί ο θεσμός, ώστε κάποια στιγμή τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας να δίνουν και απολυτήριο λυκείου.

Φοιτητική Μέριμνα, Επαγγελματική Κατάρτιση – Δια Βίου Μάθηση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τη Νέα Γενιά, οι κύριοι άξονες δράσης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Στη συνέντευξή της η κα Ροκοφύλλου περιέγραψε τους τρεις τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Ο πρώτος είναι η φοιτητική μέριμνα, αφού το Ίδρυμα διαχειρίζεται περίπου το 90% των φοιτητικών εστιών της χώρας.

Ο δεύτερος είναι η Επαγγελματική Κατάρτιση – η Δια Βίου Μάθηση, με τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)

Ο τρίτος είναι τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα: ERASMUS + / Νεολαία & Αθλητισμός, Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης,Eurodesk Greece και η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων.

Για πρώτη φορά ελεγχόμενη είσοδος στη Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, υιοθετούμε το μέτρο και στις υπόλοιπες.

Για τις φοιτητικές εστίες, η κ. Ροκοφύλλου τόνισε ότι μέχρι πρόσφατα καμία δεν είχε ελεγχόμενη είσοδο. Οποιοσδήποτε μπορούσε να μπει χωρίς έλεγχο, και έτσι οι φοιτητές δεν ήταν ασφαλείς. «Εγκαταστήσαμε με μεγάλη επιτυχία την πρώτη ελεγχόμενη είσοδο στη Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών (Φ.Ε.Π.Α.) στου Ζωγράφου, που λειτουργεί από τον Απρίλιο. Σκοπεύουμε να βάλουμε ελεγχόμενη είσοδο σε όλες τις φοιτητικές εστίες ευθύνης ΙΝΕΔΙΒΙΜ σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε.

Για το ΑΠΘ, αναγνώρισε ότι υπάρχουν προβλήματα, όπως οι μεγάλες καταλήψεις, και ότι στην αρχή δεν είναι εύκολο να μπουν κανόνες. Τόνισε όμως ότι συνεργάζεται πολύ καλά με τις πρυτανικές αρχές για να ολοκληρωθεί η ελεγχόμενη είσοδος. Όπως εξήγησε, το έργο θα ολοκληρωθεί με τη συνεργασία της κυβέρνησης, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πρυτανείας και του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Σε εξέλιξη μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνισης των φοιτητικών εστιών

Για τις ανακαινίσεις των φοιτητικών εστιών που βρίσκεται σε εξέλιξη, η Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανέφερε ότι οι τέσσερις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ έχουν συνολικά 1.500 δωμάτια. Από αυτά έχουν ήδη ανακαινιστεί τα πρώτα 150 και ακολουθούν άλλα 100. Σημείωσε ακόμη ότι οι εστίες δέκα πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων και του ΑΠΘ, έχουν ενταχθεί στο Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανακαινιστούν ριζικά. Όπως είπε, μέσα σε πέντε χρόνια οι εστίες θα είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που ξέρουμε. Μέχρι τότε, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνεχίζει να βάζει νέο εξοπλισμό στα δωμάτια και να βελτιώνει τους κοινόχρηστους χώρους, ώστε οι φοιτητές να περνούν εκεί ποιοτικά και δημιουργικά το χρόνο τους.

Κλείνοντας, η κα Ροκοφύλλου είπε: «Ο χώρος όπου ζουν και σπουδάζουν τα παιδιά μας πρέπει να είναι ο καλύτερος δυνατός, γιατί αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς τους. Θέλουμε να μπορούν να ζουν αυτόνομα, με ποιότητα και ασφάλεια. Ως ΙΝΕΔΙΒΙΜ είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη να κάνουμε πράξη τη βούληση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και να καταστούμε ο ισχυρός κρατικός φορέας εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών, για τη φοιτητική μέριμνα”.