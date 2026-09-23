Μια προκλητική ανακοίνωση για την επέτειο Άλωσης της Τριπολιτσάς εξέδωσε σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Πριν από 205 χρόνια, σαν σήμερα στις 23 Σεπτεμβρίου του 1821, οι δυνάμεις της Ελληνικής Επανάστασης κατέλαβαν την Τριπολιτσά, διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο της οθωμανικής εξουσίας στην Πελοπόννησο.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν εκτεταμένες σφαγές μουσουλμανικών και εβραϊκών πληθυσμών, με τα θύματα να είναι χιλιάδες.

Στην πτώση της πόλης είχε καθοριστικό ρόλο ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ενώ το γεγονός αποτέλεσε κρίσιμη καμπή του Αγώνα. Ο ίδιος στα απομνημονεύματά του αναφέρει περίπου 32.000 νεκρούς, ενώ άλλες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 6.000 έως 12.000.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, επιχειρώντας να αναδείξει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα, στην ανάρτηση που έκανε σήμερα για την Άλωση της Τριπολιτσάς, κάνει λόγο για «σφαγές του Μοριά», ενώ μιλά για «σκόπιμη εκστρατεία καταστροφής» σε ολόκληρη την Πελοπόννησο από το 1821 έως το 1830.

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας:

«Ο μουσουλμανικός τουρκικός πληθυσμός της χερσονήσου του Μοριά (Πελοπόννησος) υπέστη συστηματικές σφαγές μεταξύ των ετών 1821 και 1830. Μια σκόπιμη εκστρατεία καταστροφής και ερήμωσης συνόδευσε αυτή την πολιτική εξόντωσης, η οποία επεκτάθηκε από χώρους λατρείας και εκπαιδευτικά ινστιτούτα έως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Στην 205η επέτειο της Σφαγής της Τριπολίτσας, τιμούμε με προσευχές και βαθύ σεβασμό τους μουσουλμάνους Τούρκους αμάχους που δολοφονήθηκαν βάναυσα».