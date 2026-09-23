Ένα απρόσμενο περιστατικό σημειώθηκε στον «αέρα» της εκπομπής του Action24, με πρωταγωνιστές τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και τον δημοσιογράφο, Νίκο Ελευθερόγλου.

Με αφορμή μία ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με το σενάριο σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας υπό άλλον πρωθυπουργό, η ατάκα του υπουργού Υγείας προκάλεσε αμηχανία στο πλατό.

«Συγγνώμη, θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη και με 10-12 μονάδες απ’ τον δεύτερο θα του πει: “Κοίταξε, Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να ‘ρθω εγώ να κάνουμε συγκυβέρνηση;” και θα πει αυτός: “Τι καλή ιδέα έχεις ρε φίλε, φανταστική, πως δεν το ‘χα σκεφτεί μόνος μου”. Τώρα αυτά τα λέτε σοβαρά; Μήπως έχετε πάρει κάνα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή;».

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής απάντησε άμεσα σε ήρεμο αλλά και αιχμηρό τόνο: «Επειδή εγώ δεν καπνίζω, ούτε μπάφο, ούτε τίποτε άλλο, δεν μπορώ να σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική».

«Καλά, πλάκα έκανα», σχολίασε στη συνέχεια ο υπουργός Υγείας.